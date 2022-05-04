Єврокомісія одноголосно затвердила подану Раді ЄС пропозицію щодо шостого пакету санкцій проти Росії

Офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер повідомив, що передана в Раду ЄС пропозиція ЄК щодо шостого пакету санкцій проти РФ була одноголосно затверджена членами виконавчої колегії ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо підтримки комісією (пропозиції - ред.), вона була повною. Я нагадаю, що зроблену нами пропозицію було затверджено шляхом письмової процедури, яка в будь-якому разі потребує одностайної згоди всіх членів колегії", - сказав прессекретар у середу на брифінгу в Брюсселі.

Мамер на прохання журналістів прокоментував зроблену раніше того самого дня заяву глави ЄК Урсули фон дер Ляєн на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі про пропозицію Єврокомісії щодо шостого пакету санкцій, яку далі розглядають держави-члени ЄС спочатку на рівні комітету постійних представників країн Євросоюзу, а потім його офіційно затверджуватиме Рада ЄС.

Майбутнім рішенням Рада або прийме пропозицію Єврокомісії, або внесе низку змін, які вважає за необхідне, уточнив представник ЄК.

Що стосується очікуваних заходів скорочення постачання нафти з РФ, то Мамер нагадав слова глави ЄК, що "деякі держави-члени повністю залежать від імпорту російської нафти". Передбачається заборона російського нафтового імпорту "упорядкованим чином", тому, сказав прессекретар, він утримається від коментування термінів.

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Хоча, уточнив Мамер, фон дер Ляєн загалом позначила період упровадження заборони на імпорт: шість місяців на сиру нафту і до кінця року - на перероблену.

"Комісія передбачає винятки для найбільш залежних країн, які не мають можливості для такого маневру. Ми повністю визнаємо, що деякі держави-члени, враховуючи їхнє географічне положення, перебувають у ситуації залежності від нафти, що доставляється з Росії. І ми визнаємо специфічний характер цієї ситуації. Це варто взяти до уваги. І ми взяли це до уваги. Раді належить ухвалити рішення щодо подальшого перебігу цієї процедури", - продовжив представник ЄК.

"Глава зазначила, що під час здійснення цих заходів чинитиметься певний тиск на Росію, уникаючи побічної шкоди для нас самих, а також для наших партнерів. На такій логіці засновано цю пропозицію", - пояснив Мамер. Відповідаючи на уточнювальне запитання, він повторив: "Потрібно знайти рівновагу між тиском і зменшенням негативних наслідків, які це могло б мати".

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