УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10187 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 170 13

У Румунії розгортають батальйон США Stryker і загін F-35 для оборони НАТО

винищувач

За словами глави держави, "цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника і головного стратегічного партнера Румунії".

В Румунії розгорнули американський батальйон Stryker і загін F-35. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ескалація напруженості і масоване посилення російської військової присутності поблизу України і в Чорноморському регіоні впливають на міжнародну безпеку і стабільність, особливо європейську і регіональну безпеку на Чорному морі, яка дозволила б нам зміцнити стійкість Румунії", – повідомляє в листі президента Йоханніса, направленому до парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перша леді США зустрінеться в Європі з українськими біженцями, - Reuters

За словами глави держави ,"цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника і головного стратегічного партнера Румунії в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".

"Розміщення батальйону Сполучених Штатів в Румунії демонструє водночас тверду прихильність США справі поглиблення трансатлантичного партнерства в рамках Північноатлантичного альянсу, а також у безпосередніх відносинах з Сполученими Штатами в сенсі консолідації єдиним і послідовним чином всього східного флангу, від Балтійського моря до Чорного моря, який Румунія має із США, і це відповідає рішенню НАТО в цілому прийняти всі необхідні дії, спрямовані на посилення оборони союзних держав та посилення безпеки на Чорному морі", — йдеться в листі президента Йоханніса.

"З огляду на ситуацію і наміри РФ підтвердити свій статус великої регіональної держави, був складений План операціоналізації зони відповідальності Верховного головнокомандувача європейськими союзними силами на рівні Верховного головнокомандування союзних військ", сказано в листі, направленому до парламенту главою держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО очікує нових провокацій на території Молдови, але не бачить військових загроз для неї, - заступник генсека Джоане

Президент Йоханніс заявив, що після аналізу запитів НАТО, ситуації з безпекою в регіоні, відповідно до конституційних і правових положень, за пропозицією прем'єр-міністра і після консультації з Вищою Радою національної оборони, було схвалено:

  • розгортання в разі необхідності Сил реагування НАТО з дуже високою здатністю реагування для підготовки та / або проведення бойових операцій, в 2022 р., відповідно до даних планування, переданих НАТО на поточний рік;
  • дислокація в Чорному морі для виконання завдань з підвищення пильності у складі Корабельного угруповання у складі постійної бойової групи НАТО;
  • розгортання літаків, що належать Сполученим Штатам, Італії та Німеччині, а також вертольотів, що належать Сполученому Королівству і Сполученим Штатам, для місій зі спостереження за повітряним простором;
  • розміщення розвідувальних, розвідувальних і дослідницьких можливостей США в Чорному морі і на кордоні з Україною;
  • розміщення частини сил, що належать Франції, в рамках консолідації союзницької присутності на східній стороні НАТО;
  • дислокація на румунській території, в контексті передислокації в Європі, частини сил, що належать США, в гарнізонах Бузеу, Смирдан, Констанца і на 57-й авіабазі ім. Михайла Когелнічану.

Автор: 

НАТО (6512) Румунія (1187) США (23310)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
не, так и будем мочить русню, пока в один прекрасный момент, в кремле назреет бунт, Путина грохнут, и в россии полыхнет гражданская война.
показати весь коментар
04.05.2022 16:28
+6
Вопщем похоже, что Украина ослабит кацапию, а потом будет что то типа массированного удара с полным разгромом ядерных установок и т.д.☝❗
показати весь коментар
04.05.2022 16:23
+4
Welcom
показати весь коментар
04.05.2022 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Welcom
показати весь коментар
04.05.2022 16:19 Відповісти
хай поспішають....
показати весь коментар
04.05.2022 16:20 Відповісти
Вопщем похоже, что Украина ослабит кацапию, а потом будет что то типа массированного удара с полным разгромом ядерных установок и т.д.☝❗
показати весь коментар
04.05.2022 16:23 Відповісти
не, так и будем мочить русню, пока в один прекрасный момент, в кремле назреет бунт, Путина грохнут, и в россии полыхнет гражданская война.
показати весь коментар
04.05.2022 16:28 Відповісти
К стати и граница Финляндии тоже в пользу версии про массированный удар☝❗👍
показати весь коментар
04.05.2022 18:28 Відповісти
ху-ло зачепи НАТО, щоб вони спалили ту срану кацапію
показати весь коментар
04.05.2022 16:24 Відповісти
Можна разок для разминки слетать отбомбиться над Крымом, Ростиком и Каспием? Тест-драйв сделать
показати весь коментар
04.05.2022 16:29 Відповісти
позичте на пару днів F-35
плиз!!!
показати весь коментар
04.05.2022 16:37 Відповісти
позичили б кілька шт f35 - бойовий радіус 1000 км,
може дістали б тих ту95 що пускають ракети
показати весь коментар
04.05.2022 16:41 Відповісти
Кажется старик добился обратно эффекта ).
показати весь коментар
04.05.2022 16:44 Відповісти
ФРН може передати Україні станцію радіолокації контрбатарейної боротьби COBRA, а також розвідувальні комплекси.Про це пише німецьке видання https://www.welt.de/wirtschaft/plus238540873/Waffenlieferung-Kein-Schuss-******-unentdeckt-Super-Radare-fuer-Ukraine.html Die Welt .
показати весь коментар
04.05.2022 16:49 Відповісти
БУДУТ ГОЛОВАМИ РАШИСТОВ В БОУЛИНГ ИГРАТЬ !)
показати весь коментар
04.05.2022 18:22 Відповісти
Головне аби угорщину не захищали !
показати весь коментар
04.05.2022 19:18 Відповісти
 
 