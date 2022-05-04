У Румунії розгортають батальйон США Stryker і загін F-35 для оборони НАТО

За словами глави держави, "цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника і головного стратегічного партнера Румунії".

В Румунії розгорнули американський батальйон Stryker і загін F-35. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Ескалація напруженості і масоване посилення російської військової присутності поблизу України і в Чорноморському регіоні впливають на міжнародну безпеку і стабільність, особливо європейську і регіональну безпеку на Чорному морі, яка дозволила б нам зміцнити стійкість Румунії", – повідомляє в листі президента Йоханніса, направленому до парламенту.

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За словами глави держави ,"цей вагомий внесок є недвозначною демонстрацією солідарності США як союзника і головного стратегічного партнера Румунії в контексті зусиль по зміцненню стримування і оборони на східному фланзі НАТО".

"Розміщення батальйону Сполучених Штатів в Румунії демонструє водночас тверду прихильність США справі поглиблення трансатлантичного партнерства в рамках Північноатлантичного альянсу, а також у безпосередніх відносинах з Сполученими Штатами в сенсі консолідації єдиним і послідовним чином всього східного флангу, від Балтійського моря до Чорного моря, який Румунія має із США, і це відповідає рішенню НАТО в цілому прийняти всі необхідні дії, спрямовані на посилення оборони союзних держав та посилення безпеки на Чорному морі", — йдеться в листі президента Йоханніса.

"З огляду на ситуацію і наміри РФ підтвердити свій статус великої регіональної держави, був складений План операціоналізації зони відповідальності Верховного головнокомандувача європейськими союзними силами на рівні Верховного головнокомандування союзних військ", сказано в листі, направленому до парламенту главою держави.

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Президент Йоханніс заявив, що після аналізу запитів НАТО, ситуації з безпекою в регіоні, відповідно до конституційних і правових положень, за пропозицією прем'єр-міністра і після консультації з Вищою Радою національної оборони, було схвалено: