Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: "Недобор сильный. Никто не хочет подписывать", - перехоплення СБУ
Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких уже знищили українські військові. Таким чином, у них зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.
Свідчення тому – переписка російського контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців – прим.)" – пише жінка.
У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у "відказники".
"34 мехбат Карачаевский полностью разъ#бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на#уй командование. Сказали: все, бл#дь, навоевались", – пише окупант.
Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: "И кем менять их, спрашивается".
Будь ласка, зачекайте...
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а це і квартал і може бути рік. Тому краще не розслаблятися.
у них і техніки уже немає, щоб їх туди посадити.
тримайтесь, рідненькі ЗСУ, недовго лишилося! скоро ви їх усіх переб'єте, сволочів.