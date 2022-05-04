Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: "Недобор сильный. Никто не хочет подписывать", - перехоплення СБУ

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких уже знищили українські військові. Таким чином, у них зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.

Свідчення тому – переписка російського контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців – прим.)" – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у "відказники".

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ#бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на#уй командование. Сказали: все, бл#дь, навоевались", – пише окупант.

Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: "И кем менять их, спрашивается".

Також читайте: "Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": окупанти масово відмовляються йти у наступ на Харківщині, - перехоплення СБУ. АУДIО









Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ламають власну техніку, аби не воювати: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать", - перехоплення СБУ. АУДIО