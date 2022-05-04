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Новини Війна
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Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: "Недобор сильный. Никто не хочет подписывать", - перехоплення СБУ

Російська армія не може набрати достатньо контрактників, аби "компенсувати" тих окупантів, яких уже знищили українські військові. Таким чином, у них зривається план "заміщення" бойових втрат на війні в Україні.

Свідчення тому – переписка російського контрактника зі співробітницею головного управління Росгвардії по Краснодарському краю РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальйоне 33 человека (батальйон налічує у середньому 500 військовослужбовців – прим.)" – пише жінка.

У відповідь окупант, який зараз перебуває на Херсонщині, скаржиться на обстановку на фронті: загарбники зазнають значних втрат, а ті, хто вижив – ідуть у "відказники".

"34 мехбат Карачаевский полностью разъ#бали. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на#уй командование. Сказали: все, бл#дь, навоевались", – пише окупант.

Жінка доповнює перелік втрат: 150-та дивізія втратила 60%, а 102-га (намагалася взяти Київ) знищена повністю. Тож риторично запитує: "И кем менять их, спрашивается".

Також читайте: "Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": окупанти масово відмовляються йти у наступ на Харківщині, - перехоплення СБУ. АУДIО

Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: Недобор сильный. Никто не хочет подписывать, - перехоплення СБУ 01
Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: Недобор сильный. Никто не хочет подписывать, - перехоплення СБУ 02
Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: Недобор сильный. Никто не хочет подписывать, - перехоплення СБУ 03
Армія РФ не може набрати контрактників, аби компенсувати втрати в Україні: Недобор сильный. Никто не хочет подписывать, - перехоплення СБУ 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ламають власну техніку, аби не воювати: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17743) СБУ (12918) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+17
и это кацапы, только начало. Летом вы ******* от наплыва безногих на ваших вокзалах. Гармошки станут дефицитом.
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04.05.2022 16:44
+16
Повторюю-кацапська жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні..
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04.05.2022 16:29
+11
Кацапов будем резать как свиней во славу великой Украины !
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04.05.2022 16:27
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Кацапов будем резать как свиней во славу великой Украины !
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04.05.2022 16:27 Відповісти
Повторюю-кацапська жалюгідна типу армія повністю припинить своє жалюгідне існування саме в Україні..
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04.05.2022 16:29 Відповісти
касаби собрались на променад а попали прямо в ад/каламбурчик/
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04.05.2022 16:34 Відповісти
Але все рівно не потрібно недооцінювати , навіть з тією кількістю кацапів що є і зброї вони можуть воювати роками , навіть за умови ,що у нас будуть важка наступальна зброя партнерів
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04.05.2022 16:38 Відповісти
найдуть вони відморозків. Запустять пропаганду, прижмуть депресивних та маньяків, погонять орків на бійню
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04.05.2022 16:40 Відповісти
и это кацапы, только начало. Летом вы ******* от наплыва безногих на ваших вокзалах. Гармошки станут дефицитом.
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04.05.2022 16:44 Відповісти
а потім тих безногих рашистів будуть на вокзалах ще пи.дити чечени та даги
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04.05.2022 16:53 Відповісти
чеченам и дагам будет не до того - они к тому времени начнут выяснять свои взаимные территориальные претензии.
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04.05.2022 17:12 Відповісти
Вони вже знають, як дати цьому ради, друже: знов відкриють "табір" для інвалідів війни на Валаамі. Це вже було піся Другої світової, їм не звикати...
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04.05.2022 17:44 Відповісти
сейчас уже такая централизация не прокатит - каждому новообразованию придется искать свои Валаамы.
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04.05.2022 17:58 Відповісти
це кантора нас заспокоює... насправді там є кому наших цивільних ґвалтувати, марадьорити та вбивати... все замкадьє піде воювати, аби їм пообіцяли крєдіти списати. А ще ж зеків повно по тюрмам. Тим тільки дай зброю - вони підуть грабувати та ґвалтувати із задоволенням. Тільки логістіку для марадьорки їм обєспєчь - вони старатимуться по-стахановські
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04.05.2022 16:45 Відповісти
это замкадье только до первого артобстрела. Они даже не успеют увидеть ни одного биндеравца.
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04.05.2022 18:20 Відповісти
Мародер - не солдат. Накази виконувати не буде. А де немає виконання наказів - там немає навіть оборони. А якщо немає оборони - то ЗСУ буде просто начхати: 10'000 там гоблінів чи 1'000'000 гоблінів. Всіх перемелють з гаубиць. А піхтура наша буде їх ганяти приблизно так:
https://www.youtube.com/watch?v=6SwPyUBNhnY
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Путину п*зда
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04.05.2022 17:06 Відповісти
Не розслабляйтеся - кацапи не вийдуть з України поки ми їх ФІЗИЧНО не ЗНИЩИМО,
а це і квартал і може бути рік. Тому краще не розслаблятися.
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04.05.2022 17:25 Відповісти
мобилизация типа утилизация

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04.05.2022 17:28 Відповісти
ага, одна справа - з диванів в інтернетах горлати, а зовсім інша - іти в танку горіти. за путлера.
у них і техніки уже немає, щоб їх туди посадити.
тримайтесь, рідненькі ЗСУ, недовго лишилося! скоро ви їх усіх переб'єте, сволочів.
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04.05.2022 18:59 Відповісти
Света, кем их менять? - Это же очевидно: собой их меняй, Света!
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04.05.2022 19:23 Відповісти
 
 