Для ударів по Україні Росія залучила оперативно-тактичну та стратегічну авіацію, - Міноборони
До завдання авіаційних ударів по об’єктах в Україні ворог залучав оперативно-тактичну та стратегічну авіацію.
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"До завдання авіаційних ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях ворог залучав оперативно-тактичну та стратегічну авіацію. Завдано майже 50 авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням керованих авіаційних ракет", - сказав Мотузяник.
За його словами, російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків крилатих ракет повітряного базування з повітряного простору над акваторією Каспійського моря по об’єктах на території України, намагаючись пошкодити транспортну інфраструктуру.
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