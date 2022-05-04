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Новини Війна
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Для ударів по Україні Росія залучила оперативно-тактичну та стратегічну авіацію, - Міноборони

мотузяник

До завдання авіаційних ударів по об’єктах в Україні ворог залучав оперативно-тактичну та стратегічну авіацію.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"До завдання авіаційних ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Львівській та Закарпатській областях ворог залучав оперативно-тактичну та стратегічну авіацію. Завдано майже 50 авіаційних ударів, у тому числі із застосуванням керованих авіаційних ракет", - сказав Мотузяник.

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За його словами, російські стратегічні бомбардувальники Ту-160 здійснили 18 пусків крилатих ракет повітряного базування з повітряного простору над акваторією Каспійського моря по об’єктах на території України, намагаючись пошкодити транспортну інфраструктуру.

Автор: 

авіація (4151) армія рф (17749) Міноборони (7461) Мотузяник Олександр (349)


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Ещё с Байкала пусть запустят. Сцыкуны,*****. Полетели над Каспием-ракеьки популяли по мирным жителям за тысячу километров. По медальку ещё получат "героизм". Твари. Весь личный состав авиационных соединений засрашки просто по спискам уничтожить.
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04.05.2022 17:03 Відповісти
чехи в первую и вторую войну летчикам отреали головы. БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!
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04.05.2022 17:42 Відповісти
***** під...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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04.05.2022 17:05 Відповісти
Статисти херові! І? Що далі? Що ви збираєтесь з цим робити? Хоча б асиметрично!
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04.05.2022 17:26 Відповісти
чекають ініціативи від тебе. як тільки перестанеш ******* з дивану і продемонструєш, що і як потрібно робити, командування ЗСУ відразу підключиться.
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04.05.2022 17:39 Відповісти
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04.05.2022 18:06 Відповісти
Ублюдочна кацапія повинна бути знищена!
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04.05.2022 18:33 Відповісти
у безоса арендувати його New Shepard і з космоса кинути пару ракет на кремль)
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04.05.2022 21:19 Відповісти
 
 