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Новини
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Польща спорудила 50 км паркану на кордоні з Білоруссю

паркан

У Польщі спорудили вже понад 50 кілометрів паркану на кордоні з Білоруссю. Зафіксували також перші спроби пошкодити його.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

В одному випадку металевий паркан розрізали, утворивши щілину шириною близько 30 см, також знайшли спробу підкопу. Вважається, що це могли зробити або білоруські прикордонники, або мігранти.

У прикордонній службі кажуть, що у майбутньому швидко помічати такі випадки стане простіше, адже на додачу до фізичного бар’єру будуть встановлювати камери і датчики руху.

Читайте також: Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра

Нагадаємо, Польща вирішила будувати паркан на кордоні з Білоруссю після подій літа-осені 2021 року, коли Александр Лукашенко штучно спровокував міграційну кризу на кордонах Польщі і Литви, запропонувавши Білорусь для транзиту до кордонів ЄС людей із Близького Сходу й Африки.

Будівництво паркану почалося в січні 2022 року, він має простягатися на понад 180 кілометрів уздовж сухопутної частини кордону з Білоруссю. Орієнтовна вартість проєкту - $394 млн.

Автор: 

Білорусь (7963) кордон (4811) Польща (8615) паркан (67)


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Топ коментарі
+32
электричество на эту сетку киньте, сразу веселее станет)
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04.05.2022 17:10
+20
Побудували?
Подавайте напругу!
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04.05.2022 17:11
+16
Там потрібен рів із крокодилами 😊
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04.05.2022 17:10
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Там потрібен рів із крокодилами 😊
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04.05.2022 17:10 Відповісти
краще з кислотою
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04.05.2022 17:46 Відповісти
электричество на эту сетку киньте, сразу веселее станет)
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04.05.2022 17:10 Відповісти
10 000вт
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04.05.2022 17:16 Відповісти
Побудували?
Подавайте напругу!
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04.05.2022 17:11 Відповісти
A razve ni pod elektrichestvom uzhe , pasmatrel v uvelichenom razmere , tam dalike i vetrjak stait ...hmm
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04.05.2022 17:15 Відповісти
но поляки ведь не варвары же подавать на забор напряжение
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04.05.2022 17:22 Відповісти
Електрозагороди стартових позицій в РВСН ссср відділялися додатковими загорожами без напруги. Тут я бачу лише одну загорожу, отже вони точно без напруги.
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04.05.2022 18:10 Відповісти
Не забудьте датчики руху і камери приєднати до шестиствольних кулеметів...
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04.05.2022 17:20 Відповісти
180 км - 400 миллионов. Значит наш аналогичный забор с кацапами по сухопутной границе потянет 6 миллиардов 694 миллиона долларов.
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04.05.2022 17:20 Відповісти
і це грубо скажемо сітка,а якби якийсь аналог лінії Мажино,з протитанковими ровами,мінними полями і іншими ніштяками...Сума астрономічна.Я вже мовчу,де взяти стільки крокодилів,щоб запустити у рів.
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04.05.2022 17:25 Відповісти
Смугу дубового лісу шириною кілометрів п'ять, вперемішку з густими заростями шипшини - щоб піхота не пройшла, ну й технічні засоби контролю.
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04.05.2022 18:07 Відповісти
А ещё нужно мины по периметру раскидать
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04.05.2022 17:21 Відповісти
А ще краще.. .драник вусатий повинен висіти поряд з ******.
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04.05.2022 17:22 Відповісти
Главное Яценюка к забору не подпускайте, а то в Украине уже построил.
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04.05.2022 17:21 Відповісти
кулявлоб строил?
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04.05.2022 17:32 Відповісти
да...Сеня...Сеня кулявлоб)))))
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04.05.2022 17:42 Відповісти
і напалму не забудьте
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04.05.2022 17:43 Відповісти
після цієї новини, десь в далекій амереці тихи заплакав один кролик Сеня
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04.05.2022 17:51 Відповісти
А зі "стіни" Яценюка не поржав лиш, останній дегенерат...
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04.05.2022 17:56 Відповісти
Частка "не" при дієслові тут категорично зайва.
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04.05.2022 18:10 Відповісти
а з Авякяна-Рукзакяна, що Луцького "террориста" піймав, чого не ржав?
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04.05.2022 18:26 Відповісти
по совету яценюка сто пудово....бетона то нет на стену метров 10. ..рябицу натянули уахаххаххаххах
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04.05.2022 19:02 Відповісти
как стыдно - отгораживаются будто от прокаженных.
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04.05.2022 20:43 Відповісти
Надіюсь пару кіловольт на сітку вже подали. А мінні поля уже готові? А вишки з кулеметами?
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05.05.2022 00:05 Відповісти
Концтабір зачинається...
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13.06.2022 20:15 Відповісти
 
 