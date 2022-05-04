Постійні російські обстріли унеможливлюють евакуацію мирного населення зі Старого Салтова на Харківщині, - Синєгубов

Росіяни окупували селище Старий Салтів, як і всю Вовчанську громаду на Харківщині ще 24 лютого. 3 травня у соцмережах поширилася інформація про звільнення населеного пункту.

Генеральний штаб Збройних сил України про звільнення населених пунктів у цьому напрямку не повідомляв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Звільнити населений пункт - це 30%. 70% - наші хлопці його намагаються втримати і закріпити там свої позиції. Ми зараз не можемо говорити, це наш населений пункт чи ні", - сказав виданню голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Це питання - у компетенції військових, слід чекати інформації від Генерального штабу ЗСУ. Щодо евакуації - безпечного проїзду у бік Старого Салтова нині немає.

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"Не можна проїхати. Якщо можна буде проїхати, ми обов’язково про це повідомимо. Зараз у нас люди питають і про Старий Салтів. Не можна поки що проїхати, тому що там ідуть обстріли", - відповів голова ОВА.

"Ми не посилаємо туди організовано евакуаційні автобуси. Ми планували - на вчора, на сьогодні, однак, та військова обстановка, яку ми наразі маємо, не дозволяє нам це зробити", - сказав Синєгубов.

Навколо населених пунктів у бік Старого Салтова тривають бої.

Як розповів Суспільному директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, 4 травня під обстріл у Старому Салтові потрапили двоє працівників швидкої.

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"Двоє співробітників Центру з пункту базування вибралися звідти за допомогою волонтерів, певне майно забрали, але автівка була сьогодні вранці значно пошкоджена. Ті світлини, які вони надали, свідчать про те, що автівка у використанні непридатна", - сказав Забашта.