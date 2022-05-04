Актор Редкліфф продає мантії з "Гарі Поттера" та планує перерахувати гроші для допомоги українським родинам

Британський актор Деніел Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера для допомоги українським родинам, які постраждали через збройну агресію Росії.

Про це він повідомив в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зібрані кошти будуть передані на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв’язану Росією проти України.

Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz, уточнює Суспільне.

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"Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні", - зазначається на вебсторінці магазину.

Доставка мантій є безкоштовною.