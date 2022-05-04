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Актор Редкліфф продає мантії з "Гарі Поттера" та планує перерахувати гроші для допомоги українським родинам

поттер,гаррі

Британський актор Деніел Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера для допомоги українським родинам, які постраждали через збройну агресію Росії.

Про це він повідомив в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зібрані кошти будуть передані на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв’язану Росією проти України.

Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz, уточнює Суспільне.

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"Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні", - зазначається на вебсторінці магазину.

Доставка мантій є безкоштовною.

Автор: 

Гаррі Поттер (5)


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Топ коментарі
+25
Я завжди підозрював, що Гаррі Поттер - бандерівець.
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04.05.2022 17:42
+23
Гарі-візьми знову свою чарівну паличку і розірви касабію на 140000 шматків разом з касабами
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04.05.2022 17:39
+14
Деніелю Редкліффу-респект...
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04.05.2022 17:39
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Гарі-візьми знову свою чарівну паличку і розірви касабію на 140000 шматків разом з касабами
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04.05.2022 17:39 Відповісти
Деніелю Редкліффу-респект...
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04.05.2022 17:39 Відповісти
Я завжди підозрював, що Гаррі Поттер - бандерівець.
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04.05.2022 17:42 Відповісти
тут такі адміни-і рекламу касабску пускають... і мене банять аж гай гуде
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04.05.2022 17:45 Відповісти
Первый раз в интернет зашёл? Не знаешь как реклама тут работает? Что ранее искал, то и выпадает в рекламе, так что вопрос не к администраторам сайта, а к тебе лично.
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04.05.2022 18:20 Відповісти
Dark lord from bunker, will be defeated. The Boy who lived is with us!
Слава Хогвартсу, Дементорам Слава!
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04.05.2022 17:45 Відповісти
Це не так, у інстаграмі не його сторінка.... нажаль це фейк((😭
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04.05.2022 17:46 Відповісти
Сама ти фейк,перевірив по багатьом джерелам,кожному би такий фейк підписників 3.8 млн
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04.05.2022 17:54 Відповісти
‼️‼️‼️Обращаю внимание на недоработки в пропаганде - надо пригласить в Бучу ведущих мировых режиссёров и пусть снимают реальные боевики , где герои - украинцы .
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04.05.2022 17:49 Відповісти
И вообще по окончанию войны следующая часть Call of Duty должна быть о том, как наши герои мочат рашистов
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04.05.2022 18:22 Відповісти
Приблизно і так - кореець зіграли з українцем доброчинний турнір у Warcraft...
Допоможіть Україні - це серія шоу-матчів, організованих https://liquipedia.net/warcraft/Foggy Foggy . Усі пожертви будуть передані до https://helpukraine.center/ HELP UKRAINE CENTER , польсько-німецької ініціативи, яка надає гуманітарну та медичну допомогу постраждалим від російського вторгнення в Україну.
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04.05.2022 18:26 Відповісти
Сам турнір та набирання коштів - можна подивитися
https://www.youtube.com/watch?v=F4urzkHZ8fw WC3 - Help Ukraine Center Showmatch: [NE] Moon vs. Foggy [NE]
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04.05.2022 18:30 Відповісти
та весь світ підтримує Україну. крім коломойши та слуг народу. ті й копійки не дадуть.
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04.05.2022 18:26 Відповісти
 
 