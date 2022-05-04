4 545 18
Актор Редкліфф продає мантії з "Гарі Поттера" та планує перерахувати гроші для допомоги українським родинам
Британський актор Деніел Редкліфф продає мантії із серії фільмів про Гаррі Поттера для допомоги українським родинам, які постраждали через збройну агресію Росії.
Про це він повідомив в інстаграмі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зібрані кошти будуть передані на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв’язану Росією проти України.
Мантії чотирьох факультетів Гоґвортсу можна придбати на сайті Magic Artz, уточнює Суспільне.
"Ми збираємо кошти на підтримку сімей та дітей в Україні", - зазначається на вебсторінці магазину.
Доставка мантій є безкоштовною.
Топ коментарі
+25 Омерзительный
показати весь коментар04.05.2022 17:42 Посилання
+23 Alex Sav #513490
показати весь коментар04.05.2022 17:39 Посилання
+14 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.05.2022 17:39 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Хогвартсу, Дементорам Слава!
Допоможіть Україні - це серія шоу-матчів, організованих https://liquipedia.net/warcraft/Foggy Foggy . Усі пожертви будуть передані до https://helpukraine.center/ HELP UKRAINE CENTER , польсько-німецької ініціативи, яка надає гуманітарну та медичну допомогу постраждалим від російського вторгнення в Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=F4urzkHZ8fw WC3 - Help Ukraine Center Showmatch: [NE] Moon vs. Foggy [NE]