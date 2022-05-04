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"ЄС" ініціює зміни до бюджету, щоб спрямувати 70 млрд грн на фінансування ЗСУ

геращенко,южаніна

Фракція "Європейська Солідарність" пропонує провести секвестр Держбюджету-22 і спрямувати 70 млрд грн на Збройні сили України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Як повідомила на брифінгу співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, відповідний законопроект 7340 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо забезпечення першочергових видатків на оборону в умовах воєнного стану вже зареєстрований у Верховній Раді.

"Ми переконані, що є резерви для секвестру бюджету – для того, щоб направити приховані резерви, які ще залишаються в бюджеті, в тому числі різні лобістські статті, які сьогодні не на часі, для ключового – підтримки української армії", – зазначила Ірина Геращенко.

Народна депутатка Ніна Южаніна говорить, що уряд просить збільшити дефіцит бюджету на 200 млрд грн, і вже скоротив навіть деякі захищені статті на 10%. При цьому є статті бюджету, які уряд не чіпає. Саме там і є резерв для перерозподілу – наголосила Южаніна.

"Соцекономрозвиток – це ті видатки, які нібито привозять на інфраструктуру своїх округів депутати. Завжди в народі говорили, що це підкуп народних депутатів, розплата з ними за голосування. Ці статті не зменшили ні на 1%", – зауважує Южаніна.

"Наступна стаття – це витрати на будівництво доріг. Перш ніж будувати дороги, нам треба здобути перемогу. А це означає, що всі статті, пов`язані із дорожнім будівництвом, мають бути спрямовані на обороноздатність нашої країни. Ми пропонуємо, щоб на будівництво, на відновлення доріг залишалися кошти на рівні 2019 року. Ми залишаємо той розмір, який необхідний зараз, враховуючи території, де немає бойових дій", – пояснила Южаніна.

"Коли приймали бюджет на 2022 рік, абсолютно невиправдано було піднято фінансування телеканалів "Рада" і "Дом". Видатки на телеканал "Дом" (327 млн) були скорочені лише на 5 млн. І це абсолютно несправедливо по відношенню до всіх громадян", – вважає нардепка.

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"Серед інших видатків, наприклад, Президентський університет. Очевидно, що сьогодні, коли стільки шкіл, вищих навчальних закладів розбомблені рашистами, немає можливості будувати окремий університет. Потрібно докласти максимально зусиль, щоб відновити ці школи, садочки, навчальні заклади, які були розбомблені рашистами. Для цього їх треба вигнати з української землі", – переконана Геращенко. Вона наголосила, що "ЄС" відразу критикувала цю статтю видатків бюджету: "і добре, що тут партія влади дослухалася до нашої позиції".

"Тому ми пропонуємо секвестр бюджету і перевести всі можливі видатки на Збройні сили України. Ми переконані, що Верховна Рада погодиться з тим, що армія – це пріоритет", – зазначила народна депутатка.

"70 мільярдів гривень з урахуванням того, що необхідно залишити для поточних потреб по кожній із статей, зараз є можливість у держави спрямувати на обороноздатність нашої країни", – додала Южінана.

"Ми наполягатимемо, що на черговому засіданні ВР цей законопроєкт було прийнято. Сподіваємося, колеги з усіх фракцій нас почують. Адже "Європейська Солідарність", яка всі попередні роки виступала за збільшення фінансування ЗСУ, була абсолютно права", – нагадала Ірина Геращенко.

Також читайте: Рада підтримала законопроєкти "ЄС" про соціальний захист бійців тероборони, лікування поранених за кордоном та заборону рашистських символів, - Порошенко

Автор: 

бюджет (3007) Геращенко Ірина (1150) Южаніна Ніна (193) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+20
Не нагнітайте, а то Бєні не буде з чого красти
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04.05.2022 17:57
+16
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04.05.2022 18:14
+12
всю адміністративну *******, шо сидить на "розподілі" гуманітарки, скоротити нах! Всю судєйську *******, шо відпускає під заставу державних злочинців полишити жалованія, всіх прокурв перевести на мінімалку *в тому числі і пенсії, бувших прізідєнтів та "видатних" палітіков, шо здали Україну та розвалили армію, полишити всіх пільг, охрани, обслуги, госдач і пєнсій.. вони і так накрали на десять поколінь, стерво
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04.05.2022 18:09
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Не нагнітайте, а то Бєні не буде з чого красти
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04.05.2022 17:57 Відповісти
Так нехай порох поверне кредит 1,3 млрд. АУже менше збирати. Щас всі партії почнуть тягнути на себе ковдру, хто самий пресамий патріот.
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04.05.2022 18:01 Відповісти
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04.05.2022 18:14 Відповісти
ботиха ти, як тобі не соромно. почім подоляк платить за комент???
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04.05.2022 18:14 Відповісти
А з цього місця можна конкретніше: що за кредит, на що саме кредит, хто брав, який банк видавав? З пруфами, цифрами. Пи.Си. Тези з подоляківської методички тут серед притомних людей пруфами не вважаються.
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04.05.2022 18:18 Відповісти
Вот как только папик зє Беня Коломойский вернет долги Украине!
( Кстати, заметь, что Пороха в должниках там нет)....

Стало известно, сколько олигархи задолжали в бюджет Украины: цифры потрясают...
Первое место в рейтинге занял экс-владелец «Приватбанка» Игорь Коломойский, сумма долга которого составляет 16,128 миллиардов долларов...

https://www.google.com/amp/s/amp.politeka.net/news/society/1137948-stalo-izvestno-skolko-oligarhi-zadolzhali-v-bjudzhet-ukrainy-cifry-potrjasajut
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04.05.2022 18:47 Відповісти
Кредит?!!! Нова методичка від подоляка?
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04.05.2022 19:03 Відповісти
Балалаєчниця , ти звідки виповзла ?
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04.05.2022 19:16 Відповісти
З тумбочки!
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04.05.2022 19:20 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣абмолютно вірно!!
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04.05.2022 19:27 Відповісти
ТП. кредит где и кем брался?
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05.05.2022 21:33 Відповісти
неначасі!!!!!! (с)
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04.05.2022 18:03 Відповісти
всю адміністративну *******, шо сидить на "розподілі" гуманітарки, скоротити нах! Всю судєйську *******, шо відпускає під заставу державних злочинців полишити жалованія, всіх прокурв перевести на мінімалку *в тому числі і пенсії, бувших прізідєнтів та "видатних" палітіков, шо здали Україну та розвалили армію, полишити всіх пільг, охрани, обслуги, госдач і пєнсій.. вони і так накрали на десять поколінь, стерво
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04.05.2022 18:09 Відповісти
😲 Як так можна??!!! Правдиві "пєси"!!! Усьо винбзують, відслідковують! По живому ріжуть! Це жу Колі Каклєті не залишиться грошей собі бронік придбати для чергової фотосесії в окопах навколо Мукачевого, не кажучи вже по те, щоб для того ж піару за б'юджеті ж кошти, як ото Мінциіри недавно щось на фронт відправити! Ось чому опозиційні канали з "уифирки" викинули! Щоб такі от шкідливі для зелених ініціативи серед люду простецького не розповсюджувались!
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04.05.2022 18:15 Відповісти
а вибрали б Порошенка, і ЄС в парламент, то путлер і зовсім не наважився б напасти.
бо країна була б озброєна, налаштована, сильна.
а так шо, головонокомандувач дурачок, на ключових постах зрадники, армія без зарплати і без палива, ракетну програму закрито, Чонгар розміновано і взагалі про все домовлено, 72 години (і україна без портів).
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04.05.2022 18:17 Відповісти
Погоджуюсь. Можна по різному ставитися до Порошенка, але це факт, був би Порошенко цього всього не було би.
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04.05.2022 18:23 Відповісти


Не треба узагальнювати, недолуге. "Заднім чисдом всі" - тільки такі як ти, та вЯлікіє прихильники збирання локшини на вуха від зебілів.
А всі свідомі громадяни ще в 2019 не голосували за зебілів та інших попереджали про наслідки необдуманих рішень.
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04.05.2022 19:53 Відповісти
Дороги будувати не будемо?
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04.05.2022 18:34 Відповісти
Цікаво за чий рахунок футболки з фото "зегевара"
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04.05.2022 19:06 Відповісти
Ну нарешті... а то нікому б це в голову не прийшло
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04.05.2022 19:12 Відповісти
Голову мати це добре , але не всі мають мізки в голові !
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04.05.2022 19:21 Відповісти
як звідки , Із державного б'юджету !

Всі слуги , які носять наразі форму в стилі мілітарі , все за кошти платників податків , бо вони ж бідні 😠
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04.05.2022 19:26 Відповісти
сократить зарплаты депутатам, судьям, министрам, руководителям гос предприятий. а то каждому по 300-500 тысяч зарплата и премии тут ни какого бюджета не хватит. А ещё всякие там Совет реформ и прочие бесполезные конторы с миллионными бюджетами. Финансирование партий там тоже сотни миллионов.
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04.05.2022 20:46 Відповісти
+10000000%
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04.05.2022 23:15 Відповісти
 
 