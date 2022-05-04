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Новини Війна
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Окупанти налякані втратами на війні в Україні: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль…оно таких денег не стоит", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій. Вони вкрай налякані своїми втратами на війні в Україні.

Про це свідчать нові перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах#й…" – скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.

Співрозмовник і не заперечує: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…".

Тож після одужання поранений і не збирається в Україну: "Тут нех#й делать… Пацана привезли, ногу отъ#башило… Дверь, нах#й, прямь оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17749) СБУ (12921) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+30
Істєрічнай хрюканінай кацапськіх свінєй-задоволений...
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04.05.2022 18:21
+25
с ума сходят? если бы он был, ум, то вос бы там не было
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04.05.2022 18:22
+20
С ума вы,уроды,уже при зачатии сошли...
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04.05.2022 18:27
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Істєрічнай хрюканінай кацапськіх свінєй-задоволений...
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04.05.2022 18:21 Відповісти
чого там налякані. росіянці завжди знали, що вони - ніщо, гній для держави, тобто для путлера і його мафіозної бандитської кліки. хай не скаржаться ото, а слухняно вмирають або без рук без ніг їдуть на родіну. і щоб їм там самки довіку жопу витирали. кукурузними качанами, бл***.
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04.05.2022 18:22 Відповісти
с ума сходят? если бы он был, ум, то вос бы там не было
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04.05.2022 18:22 Відповісти
безпорадне скиглення мордовських валянків затишне для вуха українця
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04.05.2022 18:27 Відповісти
С ума вы,уроды,уже при зачатии сошли...
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04.05.2022 18:27 Відповісти
Рагулі кончені, приперлись окупантами, ще й скиглять. ***** своє пристрельте і живіть спокійно, натовп рабів. А могли б вже в Туреччині дупи свої гріть на травневі, а зараз в кращому випадку без ніг залишиться.
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04.05.2022 18:30 Відповісти
Ето еще лендлиз к нам не доехал. Потом не будете успевать с ума сходить
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04.05.2022 18:32 Відповісти
Сходить уже будет нечем ).
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04.05.2022 18:38 Відповісти
оно таких денег не стоит",

Деньги не главное!
************ вам ещё орден почётноспиж...го унитаза вручит!
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04.05.2022 18:38 Відповісти
Хай не 3.14здить!
"С ума сошол"...))))
Як то кажуть - ГОЛОДНОМУ НЕМА ЧИМ СРАТЬ!!!
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04.05.2022 18:40 Відповісти
Здесь вам не тут.
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04.05.2022 18:48 Відповісти
що не день то нове "веселе" аудіо., в арміїї рашкіних повний занепад. незрозуміло чому вони ще тут
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04.05.2022 19:05 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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04.05.2022 19:06 Відповісти
орки, у вас еще все впереди. и сойти с ума будет для вас щастьем.
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04.05.2022 19:07 Відповісти
!!!оно таких денег не стоит!!! говорит он. - из-за денег убивают украинцев. поедте обратно и оторвите башку своего фюрера лучше.
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04.05.2022 20:07 Відповісти
Збожеволів? Павильне рішення. На раші мізки не потрібні.
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04.05.2022 20:22 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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04.05.2022 20:43 Відповісти
 
 