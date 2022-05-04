Окупанти налякані втратами на війні в Україні: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль…оно таких денег не стоит", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій. Вони вкрай налякані своїми втратами на війні в Україні.

Про це свідчать нові перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах#й…" – скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.

Співрозмовник і не заперечує: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…".

Тож після одужання поранений і не збирається в Україну: "Тут нех#й делать… Пацана привезли, ногу отъ#башило… Дверь, нах#й, прямь оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит".

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