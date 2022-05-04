Окупанти налякані втратами на війні в Україні: "С ума сходят, которые приезжают, на ноль…оно таких денег не стоит", - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські окупанти божеволіють, побувавши на передовій. Вони вкрай налякані своїми втратами на війні в Україні.
Про це свідчать нові перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах#й…" – скаржиться окупант своєму колишньому колезі, який лікує поранення у РФ.
Співрозмовник і не заперечує: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…".
Тож після одужання поранений і не збирається в Україну: "Тут нех#й делать… Пацана привезли, ногу отъ#башило… Дверь, нах#й, прямь оторвана у машины, он без ноги лежит... оно таких денег не стоит".
Топ коментарі
+30 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.05.2022 18:21 Посилання
+25 Микола Чуприна
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+20 Владимир #467749
показати весь коментар04.05.2022 18:27 Посилання
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Деньги не главное!
************ вам ещё орден почётноспиж...го унитаза вручит!
"С ума сошол"...))))
Як то кажуть - ГОЛОДНОМУ НЕМА ЧИМ СРАТЬ!!!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!