До Бандери тепер добре ставляться і російськомовні українці, і мешканці півдня та сходу країни, - опитування
Ставлення українців до Бандери, Петлюри та Мазепи значно покращилося.
Про це свідчать результати опитування "Рейтингу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, поступово покращувалося ставлення до Івана Мазепи (у 2012 році позитивно до нього ставилися – 44% українців, у 2022 – 76%), Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%) та Степана Бандери (у 2012 – 22%, у 20 – 74%).
Позитивне ставлення до Бандери переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, і серед тих, хто спілкується у побуті виключно російською мовою.
Водночас, до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршилося у 2022 році. За останні 5-8 років ставлення до Володимира Леніна погіршилося вдвічі, до Йосипа Сталіна – утричі: сьогодні лише 13% позитивно ставляться до Леніна та 7% – до Сталіна.
Однозначно позитивно сприймають в українському суспільстві Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського – до них добре ствляться понад 90% українців.
У ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.
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Я і сам був напів-ватою до 2014 (*внє політікі* молодий був). мені достатньо було прокинутися у лютому 2014ого, і прочитати що кацапи захоплюють Крим, і все я можно сказати *народився в другий раз*. йому ж потрібно було тільки прокинутись 24ого лютого 2022ого, під вибухи і початок повномасштабної війни, щоб перестати бути *внє політікі*..
Так нам би всім хотілося б, щоб все одразу по *щелчку пальця* стали патріотами, славили Степана Андрійовича, Романа Йосиповича, Симона Васильовича... Але так в житті й буває, коли Маєм - не поважаєм, а коли втрачаєм, чи знаходимся на краю прірви, з можливістю втратити - Нашу Державу, наш Народ, наше ВСЕ, тоді мізки навіть оцих *внє політіков* прочищаються природними тваринними інстинктами, Страхом втратити *код нації*!
2. Поляки нам допомагають не по доброті душевній, а тому що як ми впадемо, то вони наступні.
Но иллюзиям предаваться не стоит. Из моих наблюдений: те, кто рассказывал, что "Бандеру на хлеб не намажешь", сейчас просто заткнули свои хлебальники и сидят молча.