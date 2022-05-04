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До Бандери тепер добре ставляться і російськомовні українці, і мешканці півдня та сходу країни, - опитування

бандера,марш

Ставлення українців до Бандери, Петлюри та Мазепи значно покращилося.

Про це свідчать результати опитування "Рейтингу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, поступово покращувалося ставлення до Івана Мазепи (у 2012 році позитивно до нього ставилися – 44% українців, у 2022 – 76%), Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%) та Степана Бандери (у 2012 – 22%, у 20 – 74%).

Позитивне ставлення до Бандери переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, і серед тих, хто спілкується у побуті виключно російською мовою.

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Водночас, до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршилося у 2022 році. За останні 5-8 років ставлення до Володимира Леніна погіршилося вдвічі, до Йосипа Сталіна – утричі: сьогодні лише 13% позитивно ставляться до Леніна та 7% – до Сталіна.

Однозначно позитивно сприймають в українському суспільстві Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського – до них добре ствляться понад 90% українців.

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У ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.

Автор: 

Бандера Степан (197) історія (1071) Мазепа (45) опитування (1963) Петлюра Симон (25)


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Топ коментарі
+41
Батько на Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будем воювати!
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04.05.2022 18:21
+40
Все становится на свои места.
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04.05.2022 18:22
+24
Спасибо кремлядьскому *****, за то что дерусифицировал и десовконизировал основную массу наших ватанов!
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04.05.2022 18:23
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Батько на Бандера
Україна мати
Ми за Україну
Будем воювати!
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04.05.2022 18:21 Відповісти
Все становится на свои места.
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04.05.2022 18:22 Відповісти
Шкода, що Степан Андрійович та й Тарас Григорович цього не бачать....
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04.05.2022 18:51 Відповісти
на жаль все не так однозначно. учіть історію, вона не завжди приємна
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04.05.2022 20:37 Відповісти
Сегодня у нас немало и новых Героев, сражавшихся и продолжающих это делать и сейчас в Большой войне, имена и фамилии которых пока не известны, так как пиариться и не слазить с экранов и мониторов им некогда
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04.05.2022 18:23 Відповісти
Скажи? Бандера з Петлюрою ну точно піаряться нонстоп
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04.05.2022 19:35 Відповісти
багато ви не знаєте про одного в про другого
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04.05.2022 20:38 Відповісти
Всі герої які боролись та борються за волю України-мають бути в пошані у української незламної нації...
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04.05.2022 18:23 Відповісти
Спасибо кремлядьскому *****, за то что дерусифицировал и десовконизировал основную массу наших ватанов!
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04.05.2022 18:23 Відповісти
...і допоміг їм повністю перейти на українську мову в побутовому спілкуванні.
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04.05.2022 18:31 Відповісти
Юра не зрозумів іронії. )
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04.05.2022 18:59 Відповісти
Українці вони такі українці. Переважна більшість негативно ставиться до московського патріархату, а в церквах мп нема де протовкнутися.
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04.05.2022 18:24 Відповісти
Так у них приміщення не мільйони вміщають. Ті упороті, які гаяли свій час бігаючи до московських церков раніше - роблять це і зараз.
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04.05.2022 19:36 Відповісти
Таки денацифікували...
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04.05.2022 18:24 Відповісти
Найвищий відсоток позитивного ставлення до Івана Мазепи зумовлена його зображенням на десятигривневій куп'юрі? 😊 Пропоную зображення соціаліста Грушевського на сотці змінити на портрет Шухевича. І актуальніше, і як на мее Шухевич більше сала за шкуру кацапам залив, ніж Грушевський. Варто згадати, що вони зробили навіть з мертвим тілом Шухевича. А Грушевського не лише пробачили, але й впустили у сирисири і дали спокійно померти від старості.
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04.05.2022 18:25 Відповісти
допомогли, а не дали. вчи історію, бо нею станеш
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04.05.2022 20:40 Відповісти
Оце треба було людям самим опинитись у війні з парашкою, щоб нарешті зрозуміти Бандеру.
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04.05.2022 18:27 Відповісти
Хмельницький і Грушевський - постаті складні . З одного боку зробили багато для України . А з другого - і помилок багато накоїли. Але ж не помиляється лише той , хто нічого не робить . Все рівно вони навічно вписані в пантеон української історії .
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04.05.2022 18:28 Відповісти
Колишній мер Херсона, якого захопили рашисти, про Шухевича.
https://twitter.com/KonarkUA/status/1521488411126898688
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04.05.2022 18:28 Відповісти
"Москворотий українець" - такий самий оксиморон, як "козломекаючий соловей".
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04.05.2022 18:29 Відповісти
Я ТАК ДУМАЮ-НА ЧАСІ ВЕРНУТИ В ПАСПОРТ ГРАФУ-НАЦІОНАЛЬНІСТЬ!
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04.05.2022 18:34 Відповісти
Опять таки, старик добился обратного эффекта).
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04.05.2022 18:35 Відповісти
То покращзення показників суто з-за фізичного вимирання попереднього покоління. Ну ще трпошки вата типу порозумнішала. Але на останнє дам не більше 2%. Більше неможливо. Бо там мозку немає.
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04.05.2022 18:35 Відповісти
Я з Харкова, і дуже дорого моєму місту коштує оце прозріння, я дуже радий що люди все ж таки прокинулися, і зрозуміли. хто справжній ворог, і що цей справжній ворог був ЗАВЖДИ, а значить і всі герої які боролися за Україну - стали і їх героями. як наприклад я для мого напів-ватного баті.
Я і сам був напів-ватою до 2014 (*внє політікі* молодий був). мені достатньо було прокинутися у лютому 2014ого, і прочитати що кацапи захоплюють Крим, і все я можно сказати *народився в другий раз*. йому ж потрібно було тільки прокинутись 24ого лютого 2022ого, під вибухи і початок повномасштабної війни, щоб перестати бути *внє політікі*..

Так нам би всім хотілося б, щоб все одразу по *щелчку пальця* стали патріотами, славили Степана Андрійовича, Романа Йосиповича, Симона Васильовича... Але так в житті й буває, коли Маєм - не поважаєм, а коли втрачаєм, чи знаходимся на краю прірви, з можливістю втратити - Нашу Державу, наш Народ, наше ВСЕ, тоді мізки навіть оцих *внє політіков* прочищаються природними тваринними інстинктами, Страхом втратити *код нації*!
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04.05.2022 18:38 Відповісти
1. В тебе в ніку Бандера.
2. Поляки нам допомагають не по доброті душевній, а тому що як ми впадемо, то вони наступні.
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04.05.2022 18:43 Відповісти
Чогось не пригадую, щоб поляки запекло протестували проти пам'ятників Лєніну-Бланку, Джержинському та іже с німи на території України.
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04.05.2022 19:25 Відповісти
Польський ксьондз співав калину в храмі разом з прихожанами.
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04.05.2022 18:45 Відповісти
Завдяки кацапам, відчувши "гуський мір" власною шкірою, захід ти схід ще стануть самими бандерівськими областями України.
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04.05.2022 18:43 Відповісти
Уявляєте десь в Криму..співають пісню"Батько наш Бандера"
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04.05.2022 18:49 Відповісти
всегда говорил, что если электорат ******* по голове - это имеет гораздо больший эффект, чем чтение ему книг про Мазепу и Бандеру по телевизору перед сном.
Но иллюзиям предаваться не стоит. Из моих наблюдений: те, кто рассказывал, что "Бандеру на хлеб не намажешь", сейчас просто заткнули свои хлебальники и сидят молча.
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04.05.2022 18:49 Відповісти
просто нагадаю, як голосували "шашлики" проти "партії вайні"

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04.05.2022 19:54 Відповісти
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04.05.2022 19:07 Відповісти
Слава С.А Бандере
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04.05.2022 19:12 Відповісти
Богдан Хмельницький привів Україну в ярмо російського царя... Почитайте Тараса Шевченка "Розрита могила".... яке може бути позитивне ставлення до гетьмана - зрадника, особливо під час війни з Росією...
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04.05.2022 19:33 Відповісти
Так, «Кому вниз» про це співали: https://www.youtube.com/watch?v=68Cyxw35UiE
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04.05.2022 22:44 Відповісти
Хорошая многоходовочка путлера.
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04.05.2022 20:49 Відповісти
Для мене Бандера не герой, та його "коллеги" також. Не треба писати брехню.
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05.05.2022 15:24 Відповісти
 
 