До Бандери тепер добре ставляться і російськомовні українці, і мешканці півдня та сходу країни, - опитування

Ставлення українців до Бандери, Петлюри та Мазепи значно покращилося.

Про це свідчать результати опитування "Рейтингу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, поступово покращувалося ставлення до Івана Мазепи (у 2012 році позитивно до нього ставилися – 44% українців, у 2022 – 76%), Симона Петлюри (у 2012 – 26%, у 2022 – 49%) та Степана Бандери (у 2012 – 22%, у 20 – 74%).

Позитивне ставлення до Бандери переважає сьогодні і в південно-східних регіонах, і серед тих, хто спілкується у побуті виключно російською мовою.

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Водночас, до радянських керівників ставлення в останнє десятиліття було переважно негативним, і особливо різко погіршилося у 2022 році. За останні 5-8 років ставлення до Володимира Леніна погіршилося вдвічі, до Йосипа Сталіна – утричі: сьогодні лише 13% позитивно ставляться до Леніна та 7% – до Сталіна.

Однозначно позитивно сприймають в українському суспільстві Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського – до них добре ствляться понад 90% українців.

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У ході дослідження методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) було опитано 1000 респондентів віком від 18 років та старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 3,1%.