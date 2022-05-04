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Прокурору окружної прокуратури на Луганщині повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

прокурор

Прокурору однієї з окружних прокуратур Луганщини підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний умисно вступив у злочинну змову з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. Він надавав їм допомогу в утворенні та організації роботи "прокуратури Біловодського району ЛНР". В подальшому підозрюваний зайняв посаду прокурора у цьому незаконно створеному органі.

Так, прокурора повідомлено про підозру державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині суд відпустив під заставу в 1,5 млн грн підозрюваного у держзраді голову Середино-Будської громади Гена

Автор: 

прокуратура (3697) державна зрада (1713) Офіс Генпрокурора (3272) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+8
Єрмака ще перевірте. також і Буданова заодно, і решту зекоманди.
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04.05.2022 18:24
+5
в найгіршому випадку догану випишуть.. без занесення в особову справу
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04.05.2022 18:26
+4
Чергова мерзенна гнида...
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04.05.2022 18:25
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Єрмака ще перевірте. також і Буданова заодно, і решту зекоманди.
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04.05.2022 18:24 Відповісти
Чергова мерзенна гнида...
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04.05.2022 18:25 Відповісти
хто його призначив прокурором до цього?
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04.05.2022 18:25 Відповісти
в найгіршому випадку догану випишуть.. без занесення в особову справу
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04.05.2022 18:26 Відповісти
Це точно - одразу озвучуйте суму продажу України, чого тягнути?
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04.05.2022 18:49 Відповісти
Няш-мяш теж з Лоханщини. Совпадєніє?
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04.05.2022 18:35 Відповісти
На палю гниду!
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04.05.2022 18:35 Відповісти
І ЩО? ЧОМУ ДОСІ НЕ ОГОЛОШЕНО ЗРАДНИКІВ ПОЗА ЗАКОНОМ І НЕМАЄ ЗАКЛИКУ ВІД ВЛАДИ ЗНИЩУВАТИ ЇХ ХОЧА Б НА ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ? ДЛЯ ЧОГО ЇХ БЕРЕЖУТЬ? ЧИ ЦЕ МАЙБУТНІ ВИБОРЦІ ?
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04.05.2022 18:54 Відповісти
Берите залог в 1.5 миллиона гривен.
В Середина-Буда Сумская область, уже осудила предателя руководителя района на 50 тыс. долларов, под залог.
Судьи, вата януковича, везде.
Даже вовремя войны, судьи чихали на всё.
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04.05.2022 19:44 Відповісти
Нехай не переймається за 50 штук так званий суд виправдає любого ворога, зрадника чи корупціонера, це ж українське ЗАТ по інтересам.
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04.05.2022 19:50 Відповісти
 
 