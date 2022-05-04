Прокурору окружної прокуратури на Луганщині повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Прокурору однієї з окружних прокуратур Луганщини підозрюється у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний умисно вступив у злочинну змову з представниками так званої "ЛНР" окупаційної адміністрації РФ. Він надавав їм допомогу в утворенні та організації роботи "прокуратури Біловодського району ЛНР". В подальшому підозрюваний зайняв посаду прокурора у цьому незаконно створеному органі.

Так, прокурора повідомлено про підозру державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

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