Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам, - Садовий

Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам.

Про це у Telegram повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю інформацію передали до військової адміністрації. Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу", - наголосив він.

Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ". Він ще з 90-х років належить росіянам.

"На основі заводу плануємо збудувати муніципальний індустріальний парк. Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім. Дорожня карта вже готова", - пояснив мер.

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