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Новини
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Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам, - Садовий

львів

Близько 80 підприємств, які зареєстровані на території Львова, повністю або частково належать росіянам.

Про це у Telegram повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Всю інформацію передали до військової адміністрації. Нещодавно прийнятий закон про націоналізацію дозволяє зробити так, щоб у Львові та всіх інших містах України не було навіть маленької частинки, яка може належати ворогу", - наголосив він.

Садовий запропонував націоналізувати будівлі, які розташовані на території Львівського автобусного заводу "ЛАЗ". Він ще з 90-х років належить росіянам.

"На основі заводу плануємо збудувати муніципальний індустріальний парк. Це величезна територія близько до центру міста, яка може бути базовою локацією для виробництва електромобілів. Також вже маємо західних інвесторів, які готові запустити виробництво електродвигунів. Тут можуть отримати роботу львів’яни та українці, які були змушені шукати собі новий дім. Дорожня карта вже готова", - пояснив мер.

Також читайте: Із зони бойових дій перемістили 400 підприємств, 190 з них вже працюють, - Гетманцев

Автор: 

Львів (3087) підприємство (235) росія (65908) Садовий Андрій (536)


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Топ коментарі
+23
какого фига это не было национализировано еще в 14году
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04.05.2022 18:42
+22
Все це має бути відібрано у кацапських свиней та передано українській громаді...
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04.05.2022 18:34
+19
і шо? в нас цілий презедент роялті отримує від трансляції сватів і всякої іншої хрєні на росії.
а як кричав, як кричав. ліпецкає фабріка, барига, пєрєстать стрєлять, абирвалг
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04.05.2022 18:40
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Бінго!
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04.05.2022 18:33 Відповісти
Ще належать????
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04.05.2022 18:47 Відповісти
Коли дійсно почнеться конфіскація всього кацапського?.. обл та газ енерго...
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04.05.2022 20:06 Відповісти
Все це має бути відібрано у кацапських свиней та передано українській громаді...
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04.05.2022 18:34 Відповісти
какого фига это не было национализировано еще в 14году
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04.05.2022 18:42 Відповісти
Чудові ідеї ! Немає чого московитам у Львові шастать!
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04.05.2022 18:35 Відповісти
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04.05.2022 18:53 Відповісти
Є ідеї що з цим робить?
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04.05.2022 18:37 Відповісти
так. знайдемо.
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04.05.2022 18:48 Відповісти
той Львів і так виглядає, як Відень.туристів до війни було купа..
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04.05.2022 18:38 Відповісти
Це говорить холуй Фрідмана.
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04.05.2022 18:40 Відповісти
і шо? в нас цілий презедент роялті отримує від трансляції сватів і всякої іншої хрєні на росії.
а як кричав, як кричав. ліпецкає фабріка, барига, пєрєстать стрєлять, абирвалг
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04.05.2022 18:40 Відповісти
Ну так може вже потрібно і владу застосувати,та й позабирати все? Все ж таки війна як не як...
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04.05.2022 18:41 Відповісти
кацап у Львові?Де???!!!)))
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04.05.2022 18:43 Відповісти
Ну та це ж "нормально".У самому центрі Бандерштату бізнес належить ворогам України. У Лондоні,Нью Йорку, Монреалі,Сіднеї мабуть так само?
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04.05.2022 18:44 Відповісти
Націоналізація-- за прикладом пасажирськіх літаків у росії за прикладом
путіна.
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04.05.2022 18:44 Відповісти
**** так довго? Кацапів в сраку разом з МПЦ, попередньо позбавивши майна і здоров'я.
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04.05.2022 18:48 Відповісти
НУ ........ И
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04.05.2022 18:50 Відповісти
Зато кричат Европа вводи санкции, а у самих под боком русня живится. А сколько таких предприятий по всей Украине
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04.05.2022 18:50 Відповісти
Садовий , **** ! Ти канєшна красавєць . А до вчорашнього обстрілу ел.-підстанцій - не можна було цього зробити ? Що ми ще взнаєм ?
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04.05.2022 18:55 Відповісти
осередок патриотизму! тепер зрозуміло , за що наші хлопці гинуть!
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04.05.2022 18:59 Відповісти
А то він раніше не знав
Отакий патріот у свій карман.
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04.05.2022 19:00 Відповісти
И?
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04.05.2022 19:05 Відповісти
А часом не Садовий розвів цей розсадник орків на У Львові ?

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04.05.2022 19:06 Відповісти
Тут би добавити, хто ж був той головний протекціоніст цих угод з кацапами. І хто там багатолітній фанат та захисник кацапського банку у Львові, який в черговий раз стає ярим патріотом?
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04.05.2022 19:07 Відповісти
Пане Садовий , або ви негайно наведете лад на цих підприємствах ,
або підете до буцегарні за зраду !
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04.05.2022 19:09 Відповісти
Пане Садовий! Скільки разів ви конкретно зверталися до уряду про націоналізацію ЛАЗу, а не потуряли Чуркіну, який свідомо розвалював підприємство?
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04.05.2022 19:23 Відповісти
В начале XXI века основу промышленного комплекса составляют 240 предприятий разных форм собственностиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2#cite_note-naz-75 [75]
Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. Источник:
А всего 30%
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04.05.2022 19:51 Відповісти
Також багато невеликих підприємств у Львові прямо чи опосередковано належать російським власникам 🤬 навіть у самому центрі по периметру площі Ринок є магазини, що належать московитам 😡 Представникам народу у владі варто терміново навести лад 😠
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04.05.2022 19:38 Відповісти
А до того, ты, Садовый об этом не знал, да? А тут, под соусом патриотизма, можно устроить очередной распил. Мудак ты, Андрей Иванович, и львовяне об этом знают.
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04.05.2022 19:39 Відповісти
Пока не бомбили Садовый молчал. Потому что бабло капало от рашистов...
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04.05.2022 19:48 Відповісти
Це.... ну тіпа мер 17 рік при кріслі. І розказує тепер хто і що належить кацапам. Блюзнір фрідмановский
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04.05.2022 20:11 Відповісти
Треба РЕКВІЗУВАТИ(без жодної можливості якогось відшкодування) УСЕ МАЙНО на території України - яке належить юр. чи фіз. особам оркостану(а також безпосередньо афільованих із ними осіб) і спрямувати усі ті кошти(від реалізації їх активів) на компенсації постраждалим від рашистської агресії українцям. Це тільки перший крок.
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04.05.2022 20:27 Відповісти
Ха ха наследники СА Бандеры..
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04.05.2022 20:57 Відповісти
 
 