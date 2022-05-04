Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 4 травня

Триває сімдесята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

З метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

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Ворог активізував завдання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

На Слобожанському напрямку діє угруповання противника у складі окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Тривають авіаційні удари та артобстріли по місту Харкову. Російські окупанти у Валуйському районі Бєлгородської області здійснили розгортання допоміжного пункту управління 36-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу.

У рамках посилення угруповання військ на зазначеному напрямку ворог здійснює переміщення особового складу з території Бєлгородської області.

На Ізюмському напрямку противник намагається перехопити ініціативу та проводить наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. З цією метою ворог здійснює артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Грушуваха, Нова Дмитрівка та Курулька.

Крім того, противник зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області у безпосередній близькості до державного кордону України.

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

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Протягом дня, на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе.

Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має.

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили спробу штурму населеного пункту Новосілка. Ворог зазнав втрат і відступив.

З метою посилення угруповання військ противник здійснює перекидання техніки та особового складу залізничним транспортом.

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На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти, силами окремих підрозділів 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту, повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою утримання тимчасово зайнятих територій та створення умов для активізації наступальних дій у напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони у Гомельській області, проведено тренування підрозділів редіоелектронної боротьби. У подальшому не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій в районах наближених до державного кордону України.

З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки, противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України. На теперішній час, у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носія крилатих ракет морського базування "Калібр", - йдеться в повідомленні.

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