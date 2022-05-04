Окупанти намагаються взяти під контроль "Азовсталь", але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти поновили наступ на завод "Азовсталь" в Маріуполі.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", - йдеться в повідомленні.

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