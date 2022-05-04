Окупанти намагаються взяти під контроль "Азовсталь", але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти поновили наступ на завод "Азовсталь" в Маріуполі.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі "Азовсталі" у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Мистер Икс #492862
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Кожний день помирає 1-2 наших бійця..
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1521857540266541057 1 ч
«Я считаю, что был ошибкой вывод советских войск из Афганистана.
Я бы послал туда своего сына» Соловьев, 2017 год
«Отступать некуда, позади Москва» Медведев, 2022
Подскажите, а на каком направлении наступают Даня Соловьев и Илюша Медведев? На Северодонецк или Гуляйполе?
https://twitter.com/i/status/1521469595504291841
Тримайтеся, хлопці.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/