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Найкраще, що ЄС може зробити для наближення миру, це надати Україні статус кандидата, - Кулеба

єс,європарламент

Надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі, це найкраще, що може зробити блок для наближення миру.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Членство України в ЄС – це питання миру та війни у Європі. Якщо політика неоднозначності від ЄС щодо перспективи членства України продовжиться, то і війна продовжиться. Якщо ЄС у червні надасть Україні статус кандидата, це надішле чіткий меседж президенту Путіну, що що б ти не робив, твоя політика провальна й Україна одна з нас", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що потім буде певний час між отриманням статусу кандидата і власне самим набуттям членства. "Але найкраще, що ЄС може зробити для наближення миру, це надати Україні статус кандидата. Йдеться про майбутнє України, а також про майбутнє Європи", - додав міністр.

Нагадаємо, в уряді Австрії заявили, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".

Автор: 

членство в ЄС (1292) Кулеба Дмитро (3604)


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А я думав - зброї і амуніції. 🤔 Кулєба ще зі св'ят не вийшов? Першотравневих?
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04.05.2022 19:09 Відповісти
(facepalm) vernite Klimkina.....i pobistree...
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04.05.2022 19:09 Відповісти
Австрия и Венгрия подпутинские шлюхи в позу станут чтобы Украина не не вошла в ЕС. С этими плядями ещё прийдётся бороться.
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04.05.2022 19:11 Відповісти
Надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі, це найкраще, що може зробити блок для наближення миру.- статус кандидата наблизить мир в Україні так само швидко як "мінський" "нормандський".чи "стамбульські формати а може і ще довше буде рашист шарпав Україну-кандидата в ЄС.Міністр "бабломойского" придумає ,що краще "бенямойскому" .а не Україні і її народу.
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04.05.2022 19:14 Відповісти
Не принижуйте ані себе, ані Україну, після війни вони до нас будуть проситися, я маю на увазі союз України,Англії та Польщі
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04.05.2022 19:43 Відповісти
Якщо ЄС у червні надасть Україні статус кандидата, це надішле чіткий меседж президенту Путіну, що що б ти не робив, твоя політика провальна й Україна одна з нас

Справді? І що завадить йому навіть припинивши прямі військові зіткнення, продовжувати послідовне дистанційне знищення населення та інфраструктури України?
Адже на членство у ЄС ст.5 блоку НАТО не розповсюджується.
Цей придурок у кріслі міністра вважає українців достатньо тупими аби піарити себе і своїх кураторів з ОПУ такими безглуздими заявами?
А якже, ЄС мабуть мріє мати у своєму складі державу не тільки зі зруйнованою економікою але ще економічно її підримувати увесь той час після "побєди і міра на состояніє 24 фєвраля", коли руйнування продовжуватиметься а значна частина допомоги з бункеру під банковою 11 виводитиметься у офшори.
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04.05.2022 19:49 Відповісти
Цікаво як статус кандидата впливає на мир?
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04.05.2022 20:32 Відповісти
 
 