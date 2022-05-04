Найкраще, що ЄС може зробити для наближення миру, це надати Україні статус кандидата, - Кулеба

Надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському союзі, це найкраще, що може зробити блок для наближення миру.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба під час онлайн-включення у Twitter, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Членство України в ЄС – це питання миру та війни у Європі. Якщо політика неоднозначності від ЄС щодо перспективи членства України продовжиться, то і війна продовжиться. Якщо ЄС у червні надасть Україні статус кандидата, це надішле чіткий меседж президенту Путіну, що що б ти не робив, твоя політика провальна й Україна одна з нас", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що потім буде певний час між отриманням статусу кандидата і власне самим набуттям членства. "Але найкраще, що ЄС може зробити для наближення миру, це надати Україні статус кандидата. Йдеться про майбутнє України, а також про майбутнє Європи", - додав міністр.

Нагадаємо, в уряді Австрії заявили, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "у найближчі п'ять-десять років".