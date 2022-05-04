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Новини Війна
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Війна РФ проти України - це попередження для всіх нас, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

пейчинович,бурич

Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що ЄС продовжить підтримувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради Європи.

"Ми наважилися повірити, що подібні картини – подібні реалії – належать до минулого Європи. Ми помилялися. Історія повернулася на наш континент найжорстокішим шляхом. Масштаби руйнувань і довгострокові геополітичні наслідки все ще не виявлені", - зазначила вона.

"У ширшому сенсі це попередження для всіх нас. Те, що трапилося одного разу, може повторитися… Успіх наших багатосторонніх відносин, мультилатералізм, залежать від рішучості урядів забезпечити, щоб основні права їхніх громадян були переплетені з кожним аспектом життя на нашому континенті. Слова та обіцянки на міністерських сесіях мають значення, але вони не є самоціллю. Важливо те, що обіцянки виконуються, результати досягаються і стандарти дотримуються: для виконання цього є політична воля", - додала Пейчинович-Бурич.

Також читайте: Європарламент підтримує негайну заборону на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива з Росії

Автор: 

Рада Європи (464) Пейчинович-Бурич Марія (43)


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нарешті до них починає доходити, що всі ваші договори, норми, права, в тому числі міжнародні, це всього слова. і без зброї НАТО вони нічого не варті.
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04.05.2022 19:22 Відповісти
2008. Президенти України, Литви, Польщі, Естонії та прем'єр-міністр Латвії прибули до Тбілісі, де взяли участь у масовому мітингу в центрі грузинської столиці. І все. Такою була на той час Європа.
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04.05.2022 19:31 Відповісти
Не лише попередження. Це конкретний заклик негайно починати ганяти прокремлівських курв по Європі, починаючи з Угорщини і Австрії.
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04.05.2022 19:28 Відповісти
Коли виявите?З обдалрно поспілкувались?...
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04.05.2022 19:28 Відповісти
Перекладу з бюрократичної на людську мову.
Ми думали ,якщо барижим разом то війна неможлива. Москалі в черговий раз показали ,що для них бізнес це лише засіб для завоювання панування у Європі
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04.05.2022 19:30 Відповісти
Як до жирафи...
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04.05.2022 19:58 Відповісти
попередження було в 2014 році
зараз ви ***** побачили що з вами буде
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04.05.2022 19:59 Відповісти
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04.05.2022 20:51 Відповісти
 
 