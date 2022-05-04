Війна РФ проти України - це попередження для всіх нас, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич
Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що ЄС продовжить підтримувати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради Європи.
"Ми наважилися повірити, що подібні картини – подібні реалії – належать до минулого Європи. Ми помилялися. Історія повернулася на наш континент найжорстокішим шляхом. Масштаби руйнувань і довгострокові геополітичні наслідки все ще не виявлені", - зазначила вона.
"У ширшому сенсі це попередження для всіх нас. Те, що трапилося одного разу, може повторитися… Успіх наших багатосторонніх відносин, мультилатералізм, залежать від рішучості урядів забезпечити, щоб основні права їхніх громадян були переплетені з кожним аспектом життя на нашому континенті. Слова та обіцянки на міністерських сесіях мають значення, але вони не є самоціллю. Важливо те, що обіцянки виконуються, результати досягаються і стандарти дотримуються: для виконання цього є політична воля", - додала Пейчинович-Бурич.
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Ми думали ,якщо барижим разом то війна неможлива. Москалі в черговий раз показали ,що для них бізнес це лише засіб для завоювання панування у Європі
зараз ви ***** побачили що з вами буде