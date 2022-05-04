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Російські окупанти намагаються наростити темпи наступу та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, - Генштаб

генштаб,зсу

Станом на 70-ту добу вторгнення, 4 травня, російські війська намагаються наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ. 

У повідомлненні зазначається: "На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Протягом дня, на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються взяти під контроль "Азовсталь", але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6741) Донбас (22356)


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Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
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04.05.2022 19:37 Відповісти
И это правда,просто не вся,ну чтобы паники небыло!!!
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04.05.2022 19:51 Відповісти
И дальше, что, контстататоры...
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04.05.2022 19:53 Відповісти
На донбасі паніки вже давно нема. По 8 прилетів каждый день на Свьятогорску і Лемані похуже достают смерчі. Но нічого прорвемось головне вірити ЗСУ. Хлопці заморені но сміються.
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04.05.2022 20:06 Відповісти
молимось...
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04.05.2022 20:35 Відповісти
 
 