Російські окупанти намагаються наростити темпи наступу та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, - Генштаб

Станом на 70-ту добу вторгнення, 4 травня, російські війська намагаються наростити темпи наступу на сході України з метою виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомлненні зазначається: "На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні наступу на населені пункти Лиман, Оріхове, Попасна, Велика Новосілка, Гуляйполе, Комишуваха та Оріхів.

Протягом дня, на Лиманському напрямку, противник здійснював безуспішні спроби закріпитись в населеному пункті Олександрівка.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Воєводівка, успіху не мали.

На Попаснянському напрямку ворог намагався розширити контроль над населеним пунктом Оріхове, успіху не має.

З метою сковування дій підрозділів сил оборони противник здійснює обстріли позицій наших військ практично уздовж усієї лінії зіткнення. Завдає авіаційні удари у районах населених пунктів Авдіївка, Маріуполь, Сєвєродонецьк, Краматорськ і Гуляйполе".

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