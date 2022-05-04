Понад 90% гаубиць, які пообіцяла влада США, вже передали до ЗСУ, - СNN
Щонайменше 81 з 90 гаубиць, які влада США ухвалила передати на озброєння Україні, вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі журналістам CNN
"Я можу вам сказати, що понад 90% з тих 90 гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках двох нещодавніх президентських розпорядженнях, вже в руках українців".
Близько 90 тисяч з 144 тисяч боєприпасів до них також уже передали до ЗСУ.
Він запевнив журналістів, що Пентаґон не відстежує переміщення кожної окремої одиниці зброї, яку передають в Україну. Тому вони не можуть з точністю сказати, де зараз перебувають ці гаубиці та боєприпаси до них.
Американський посадовець додав, що нещодавні ракетні удари росіян по залізничній інфраструктурі України не завдали шкоди наявним складам західного озброєння.
Ідеться про британські польові гаубиці М777, які є сумісними з більшістю артилерійського озброєння в арміях країн-членів НАТО.
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А раньше только арта бабахала.
Она снова бухая и её опять понесло.
https://news.obozrevatel.com/russia/tost-zaharovoj-za-mir-zasiyal-novyimi-kraskami.htm Тост захеровой за мир засиял новыми красками
https://twitter.com/i/status/1521892505675079683
Така сама муйня й тут... Це ж не відро, це -- зовсім інша техніка, врази складніша, тому якою треба час, щоб навчитися користуватися. Але наших хлопців хвалять: вчаться швидко, набої не фицькають. То буде все гаразд, але потрібний певний час... То віримо в ЗСУ, молимося за них, відправляємо гроші, хто може... Хто не може -- робить, що може, а путін пішов *****...
попытка должна быть иначе Зеле пздц. хотя бы химарсами подсобили пацпнам.300км. вполне от Запорожья долетит.
Вряд ли сюда эскалибуры отправили.
Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати в рішення радикальні пропозиції."Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки", - зазначив він. Джерело:
С какого окопа пишешь?
Отвечу за тебя, с диванного окопа, иначе такую фигню бы не писал
Піди і спробуй пройти ці 100 км навіть з сотнею гаубиць. Нагадаю, що це в степу. Тобто, як на долоні.