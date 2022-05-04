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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 90% гаубиць, які пообіцяла влада США, вже передали до ЗСУ, - СNN

м777

Щонайменше 81 з 90 гаубиць, які влада США ухвалила передати на озброєння Україні, вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі журналістам CNN

"Я можу вам сказати, що понад 90% з тих 90 гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках двох нещодавніх президентських розпорядженнях, вже в руках українців".

Близько 90 тисяч з 144 тисяч боєприпасів до них також уже передали до ЗСУ.

Він запевнив журналістів, що Пентаґон не відстежує переміщення кожної окремої одиниці зброї, яку передають в Україну. Тому вони не можуть з точністю сказати, де зараз перебувають ці гаубиці та боєприпаси до них.

Американський посадовець додав, що нещодавні ракетні удари росіян по залізничній інфраструктурі України не завдали шкоди наявним складам західного озброєння.

Ідеться про британські польові гаубиці М777, які є сумісними з більшістю артилерійського озброєння в арміях країн-членів НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 американських гаубиць вже в Україні, 200 артилеристів пройшли навчання для їхнього використання, - CNN

Автор: 

США (23326) артилерія (796)


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Топ коментарі
+13
та да. Если б Залужный читал комменты на Цензоре, так давно бы уже деблокировали, и новых советников в звании полковников у него пару тысяч появилось бы. Это ж целый корпус кадровых консультантов.
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04.05.2022 20:06
+8
Думаю если бы зенелох решал бы что то в военном деле, то давно была бы жопа
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04.05.2022 20:29
+6
Гарна новина...
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04.05.2022 19:54
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Гарна новина...
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04.05.2022 19:54 Відповісти
Скорее всего они работают на Харьковском направлением.
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04.05.2022 19:54 Відповісти
Ну в принципе сейчас наши стали наваливать, судя по звукам, разными " гуманитарками".
А раньше только арта бабахала.
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04.05.2022 20:10 Відповісти
а що на це скаже захерова ? і путінский пудель лавруша??
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04.05.2022 19:54 Відповісти
А шо на это может сказать захерова?
Она снова бухая и её опять понесло.
https://news.obozrevatel.com/russia/tost-zaharovoj-za-mir-zasiyal-novyimi-kraskami.htm Тост захеровой за мир засиял новыми красками
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04.05.2022 20:08 Відповісти
Да вообще насрать что они там скажут, пусть пакуют чемоданы.
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04.05.2022 20:27 Відповісти
Щось не видно
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04.05.2022 19:54 Відповісти
з Бєлгорода дивишся? підповзай ближче, нє сци.
https://twitter.com/i/status/1521892505675079683
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04.05.2022 20:01 Відповісти
На видео 2А65 Мста-Б.
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04.05.2022 20:06 Відповісти
На палях сраженій нє відна!
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04.05.2022 20:54 Відповісти
Если 90% этих гаубиц и снарядов к ним уже в Украине то почему бы их не собрать в один кулак и не попробовать деблокировать Мариуполь .Не верю ,что 81 гаубица и 91 тысяча снарядов к ним,cтреляющие на 40 км ,что дальше чем это делают гаубицы противника не в состоянии пробить оборону орков и деблокировать Мариуполь
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04.05.2022 19:59 Відповісти
а ти шариш....
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04.05.2022 20:05 Відповісти
А почему бы и нет если это сарказм с твоей стороны .Зеля ведь постоянно говорил нам ,что для деблокады Мариуполя не хватает тяжёлого вооружения . Ну вот оно пришло ,а значит и время пробовать деблокировать город или зе скажет , что этого всё ещё недостаточно
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04.05.2022 20:10 Відповісти
Зеля в этой войне не решает ничего за войну решает Залужный
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04.05.2022 20:17 Відповісти
Ти це так думаєш, чи знаєш?
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04.05.2022 20:21 Відповісти
Думаю если бы зенелох решал бы что то в военном деле, то давно была бы жопа
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04.05.2022 20:29 Відповісти
правильно. Слушай александрочива, он плохого не посоветует, у него вон сколько советников из ОПы.
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04.05.2022 20:22 Відповісти
От уявіть собі ситуацію: вчора я продавав, наприклад, дротові телефони, а завтра мені запропонували ту саму роботу продавця. Зарплатня вдвічі вища, але завтра я продаватиму ті самі телефони, але вже мобільні. Скільки мобільних телефонів я продам завтра, і скільки за тиждень, вже знаючи, що це таке?
Така сама муйня й тут... Це ж не відро, це -- зовсім інша техніка, врази складніша, тому якою треба час, щоб навчитися користуватися. Але наших хлопців хвалять: вчаться швидко, набої не фицькають. То буде все гаразд, але потрібний певний час... То віримо в ЗСУ, молимося за них, відправляємо гроші, хто може... Хто не може -- робить, що може, а путін пішов *****...
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04.05.2022 20:56 Відповісти
что бы понять, что изменилось - достаточно посмотреть офииальные сводки ГШ по уничтоженным артсистемам и РСЗО за сутки в течение последней декады апреля, а потом посмотреть на эти же цифры по позавчерашнему и вчерашнему дню. Сразу поймёте, что из "посылок" уже что-то доехало, и ситуация с артой начала меняться.
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04.05.2022 21:48 Відповісти
Ну, Урсе, дяка Вам, це у Вас є хист до аналітики. Я ж розповідаю, як бачу я, на мій хлопський розум. Але щасливий, що не помилися. Переможемо, бо з нами Бог та Україна. Амінь.
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04.05.2022 22:26 Відповісти
Зелоху Марик еще боком вылезет.в ЗСУ вниимательно наблюдают и делают выводы,что в случае котла эти черти их бросят,как бросили Азов и Журавля. демотивация страшная.
попытка должна быть иначе Зеле пздц. хотя бы химарсами подсобили пацпнам.300км. вполне от Запорожья долетит.
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04.05.2022 22:34 Відповісти
24 км.
Вряд ли сюда эскалибуры отправили.
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04.05.2022 20:05 Відповісти
24 км это советские и российские сау и мста ,которыми и мы пользуемся .155 натовские гаубицы бьют на 30+км
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04.05.2022 20:12 Відповісти
так в Воронеже успокаивают? так они вам неправду рассказывают - эскалибуры из Канады вылетели 25 апреля, и уже три дня как на территории Украины. Через меся готовьтесь принимать первых выписанных из госпиталей безногих. Вот они вам расскажут про "вряд ли".
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04.05.2022 20:27 Відповісти
та да. Если б Залужный читал комменты на Цензоре, так давно бы уже деблокировали, и новых советников в звании полковников у него пару тысяч появилось бы. Это ж целый корпус кадровых консультантов.
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04.05.2022 20:06 Відповісти
Фактично пряме звинувачення Боневтіка і пояснення чому не деблокували Маріуполь.

Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати в рішення радикальні пропозиції."Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки", - зазначив він. Джерело:
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04.05.2022 21:01 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека
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04.05.2022 20:07 Відповісти
На 9 победы будут салюты по кацапам
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04.05.2022 20:02 Відповісти
С таким количеством зарубежной арты и боеприпасов к ним можно до 9 и Мариуполь деблокировать если конечно не врут нам
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04.05.2022 20:05 Відповісти
Нельзя
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04.05.2022 20:17 Відповісти
не трясите диван - Вы мешаете артиллеристу наводиться.
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04.05.2022 21:39 Відповісти
Да ну ,а военные эксепрты говорят ,что если сконцентрировать на отдельно взятом направлении(в нашем случае на мариупольском ) всё то ,что нам сейчас уже подвезли с конкретно поставленной целью то её можно выполнить. Об этом Жданов если что говорит
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04.05.2022 21:56 Відповісти
Это да, можно. А тот умный жданов не говорит, во сколько раз больше будет перемолочено артой своего мирняка, чем оккупантов в совершенно уничтоженной инфраструктуре?
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04.05.2022 22:53 Відповісти
Ага, а 10 уже под Москвой стоять будем?
С какого окопа пишешь?
Отвечу за тебя, с диванного окопа, иначе такую фигню бы не писал
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04.05.2022 20:18 Відповісти
До Маріка 100 км окупованим степом. А там з усіх сторін вороги з авіацією, танками, гаубицями і т.д. Ще й окопалися в декілька ліній оборони.

Піди і спробуй пройти ці 100 км навіть з сотнею гаубиць. Нагадаю, що це в степу. Тобто, як на долоні.
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04.05.2022 21:31 Відповісти
Что то в последнее время враг эту авиацию боится применять .За сегодня в сводках ни одного самолёта или вертолёта сбитого .Или ты думаешь что на прорыв одни танки и пехота идти будет .Во втором эшелоне зрк должны следовать германские ,которое обещали поставить и британские стормеры плюс наши осы
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04.05.2022 22:03 Відповісти
ты много бреда пишешь - не позорься - лучше помалкивай
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04.05.2022 23:26 Відповісти
вопрос,а кацапы не по тому же степу шли?и нихуа им никто не мешал
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04.05.2022 22:26 Відповісти
Белгород имеет приоритет. Как город первого салюта=)
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04.05.2022 20:17 Відповісти
Дякуємо!
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04.05.2022 20:06 Відповісти
До речі, острів Зміїний як раз менше 40 кілометрів від берега.
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04.05.2022 20:06 Відповісти
В пиzzду лавропедаля,забухалову--недобитым оркам на забаву...
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04.05.2022 20:06 Відповісти
Ну добра новина, та хочеться добрин новин з фронту. Моє місто третій місяць в окупації, де це все?... де були Джавеліни і усе таке? Зараз Зе... знову скаже: "ми нічого не можемо бо маловато бедеть.... "
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04.05.2022 20:19 Відповісти
зе не виноват - это вы виноваты что во время войны выбрали клоуна а не президента
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04.05.2022 23:27 Відповісти
 
 