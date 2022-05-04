Понад 90% гаубиць, які пообіцяла влада США, вже передали до ЗСУ, - СNN

Щонайменше 81 з 90 гаубиць, які влада США ухвалила передати на озброєння Україні, вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі журналістам CNN

"Я можу вам сказати, що понад 90% з тих 90 гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках двох нещодавніх президентських розпорядженнях, вже в руках українців".

Близько 90 тисяч з 144 тисяч боєприпасів до них також уже передали до ЗСУ.

Він запевнив журналістів, що Пентаґон не відстежує переміщення кожної окремої одиниці зброї, яку передають в Україну. Тому вони не можуть з точністю сказати, де зараз перебувають ці гаубиці та боєприпаси до них.

Американський посадовець додав, що нещодавні ракетні удари росіян по залізничній інфраструктурі України не завдали шкоди наявним складам західного озброєння.

Ідеться про британські польові гаубиці М777, які є сумісними з більшістю артилерійського озброєння в арміях країн-членів НАТО.

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