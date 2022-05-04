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На кордоні із Сумщиною стоїть танкова дивізія РФ, можлива активізація обстрілів, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські окупанти можуть активізувати обстріли Сумщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки, противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські окупанти намагаються наростити темпи наступу та вийти на адмінмежі Донецької та Луганської областей, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6741) Сумська область (3828)


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Топ коментарі
+24
Так чому не активізувати обстріл танкової дивізії?.. Чи арту для краси Захід дає?.. Дивно якось (
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04.05.2022 20:08
+20
Надо всё там розкуячить чтобы только обгорелые железяки остались.
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04.05.2022 20:06
+11
Білорусь---висунула війська..Сумщина-танкова дивізія..Придністров'я активізація військ..
9 травня..взять Киев за три дня
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04.05.2022 20:08
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Надо всё там розкуячить чтобы только обгорелые железяки остались.
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04.05.2022 20:06 Відповісти
Білорусь---висунула війська..Сумщина-танкова дивізія..Придністров'я активізація військ..
9 травня..взять Киев за три дня
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04.05.2022 20:08 Відповісти
а і Маріуполь підготовлюють до парадобєсія..Азов знищити ..плани рашистів
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04.05.2022 20:11 Відповісти
сомневаюсь что такими количествами можно что-то взять, максимум защеку
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04.05.2022 20:14 Відповісти


Провокаційний тупий заголовок у цієї статті, в тексті -
"підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії".
кий саме не уточнюється, може полк, може батальйон...
Але в будь-якому випадку, підрозділ це не вся дивізія.
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04.05.2022 22:59 Відповісти
Так чому не активізувати обстріл танкової дивізії?.. Чи арту для краси Захід дає?.. Дивно якось (
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04.05.2022 20:08 Відповісти
Нема арти
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04.05.2022 20:09 Відповісти
Мозгов у тебя нет
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04.05.2022 20:11 Відповісти
А на скільки далеко від кордону ці танки стоять? "Бойові леза" мають впоратися...
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04.05.2022 23:06 Відповісти
Якраз, зараз, верховний головнокомандувач, розробляє план військової операції на цьому напрямку(ну так арестович каже)!
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04.05.2022 20:22 Відповісти

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04.05.2022 20:50 Відповісти
По крайней мере в 70-80 годах прошлого столетия стратегия в том и заключалась - " взять озеро щучье" или "высотку безымянную", только вместо картошки, в штабах, были планшеты с гипсовым напылением. С тех пор мало что изменилось.
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04.05.2022 20:56 Відповісти
скільки там джавелінів? а скільки після джавелінів буде мангалів??
скільки шматочків касабів влазає в один танк?
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04.05.2022 20:11 Відповісти
А накрити їх там ніяк?
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04.05.2022 20:18 Відповісти
Як я розумію:
ЗСУ роблять по-одиноких удари по території Рашки, а потім вислуховують багато годинні верещання з ОП?!
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04.05.2022 20:19 Відповісти
У нас Генштаб ,або шмари по визову можливо дегенерати ,Азов шкода ,і танки отримали та гармати ,а судя зелене шмаркля та заслужений звільняти Азов з Маріка не збирались
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04.05.2022 20:21 Відповісти
Набирали добровольців, ты ходив?
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04.05.2022 21:18 Відповісти
А ти ходив? Чи ти тільки за гонораром до дЄрмаків ходиш ?
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04.05.2022 23:36 Відповісти
Там не тільки Азов. Там орська піхота, прикордонники, національна гвардія і національна поліція.
Не Азов єдиний, хто мужньо знищує рашистів понад два місяці в повному оточенні
І якби така можливість була - їх би звідти визволили.
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04.05.2022 21:20 Відповісти
я скажу точно , як щоб в боневтіка був би мозок то такого оточення взагалі не сталося ...
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04.05.2022 22:36 Відповісти
дело не мозгу - беда в оманских договорняках - то есть в предательстве
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04.05.2022 23:33 Відповісти
Треба на кордоні поставити банер - вас вітають джавеліни
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04.05.2022 20:21 Відповісти
Так розташована вся дивізія чи деякі підрозділи? Іноді здається, що статті на цензорі редагують заробітчани з Середньої Азії.
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04.05.2022 20:24 Відповісти
Танкову дивізію не ставлять біля кордону для обстрілів..........................
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04.05.2022 20:25 Відповісти
Так отож
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04.05.2022 21:20 Відповісти
Ставлять, якщо знають , що команди на знищення не буде. Дивна у нас війна. Нас ******** , а ми тільки негідниками обзиваємо.
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04.05.2022 23:47 Відповісти
***,а почитать абдристовича и других,так рашковани уже должни разбежаться из-за низког боевого духа,а они прут по всем направлениям
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04.05.2022 20:31 Відповісти
Арестовича с Фейгиным надо принимать на ночь, вместо валерьянки. Один из них Загадочный, другой - Задумчивый.
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04.05.2022 20:59 Відповісти
оба провокаторы и консервы
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04.05.2022 23:34 Відповісти
Глянув на то Козино,по нашій стороні кордону поля зелені,по їхній руді і сірі.
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04.05.2022 20:35 Відповісти
Були вже ці орки в Україні, отримали - "По сообщению пресс-службы Вооруженных сил Украины 10 марта 2022 года в ходе боевых действий в Броварском районе Киевской области полк и дивизия понесла большие потери солдат и техники, а также был убит командир полка полковник А. Захаровhttps://ru.wikipedia.org/wiki/239-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA#cite_note-5 [5] ." https://ru.wikipedia.org/wiki/239-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA Певно, недобитків пригнали за добавкою. Там те Козіно зовсім поруч з кордоном. Думайте самі - що треба робити.
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04.05.2022 20:38 Відповісти
Заголовок бульварний. Яка, в сраці, дивізія, якщо в тексті написано "підрозділи зі складу дивізії"? Це може бути і в 10, і в 100 разів менше техніки. Тобто, "новина" ні про що, зате з панікерським заголовком.
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04.05.2022 20:39 Відповісти
Те ж саме хотів написати. Танкова дивізія - це капець як дофіга танків.
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04.05.2022 21:22 Відповісти
НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ СТОЇТЬ СВИНЯЧА НЕЧИСТЬ!!!Я БИ ТАК СКАЗАВ.А ДАЛЬШЕ ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!! ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!!
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04.05.2022 20:42 Відповісти
то ж дали добро на знищення військових і на території мордора
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04.05.2022 20:54 Відповісти
А протитанкові міни уже встановлено. Це вони стоять щоб сумська тероборона із джевелінами в Харківську область не перейшла.
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04.05.2022 23:54 Відповісти
 
 