На кордоні із Сумщиною стоїть танкова дивізія РФ, можлива активізація обстрілів, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти можуть активізувати обстріли Сумщини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки, противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

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