На кордоні із Сумщиною стоїть танкова дивізія РФ, можлива активізація обстрілів, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти можуть активізувати обстріли Сумщини.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З метою підтримання напруженості на кордоні та недопущення перекидання резервів наших військ на загрозливі напрямки, противник утримує поблизу українсько-російського кордону у районі населеного пункту Козіно Курської області підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу. Не виключається активізація обстрілів із зазначеного району по території Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+24 Kindrat74
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+20 Саша Пончик
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+11 Bob Fayn
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Провокаційний тупий заголовок у цієї статті, в тексті -
"підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії".
кий саме не уточнюється, може полк, може батальйон...
Але в будь-якому випадку, підрозділ це не вся дивізія.
скільки шматочків касабів влазає в один танк?
ЗСУ роблять по-одиноких удари по території Рашки, а потім вислуховують багато годинні верещання з ОП?!
Не Азов єдиний, хто мужньо знищує рашистів понад два місяці в повному оточенні
І якби така можливість була - їх би звідти визволили.