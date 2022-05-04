У 14 областях України навчальний процес у школах відбувається у дистанційному форматі, - Шкарлет

Навчальний процес у дистанційному форматі відбувається в 14 областях. Працюють близько 12,6 тис. закладів загальної і середньої освіти, до навчання повернулися майже 3,7 млн учнів.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на на Міністерство освіти та науки.

"За даними департаментів освіти, станом на 25 квітня усі заклади загальної і середньої освіти в 14 областях продовжують освітній процес у дистанційній формі. У трьох областях - або частково змішане, або очне навчання, в шести організовано дистанційний процес, частково - канікули, частково - навчання зупинено. У Львівській області в освітніх закладах десь наполовину здійснюється очне навчання", - повідомив Шкарлет.

За даними міністра, нині працюють біля 12 600 закладів загальної і середньої освіти, майже 3,7 млн учнів повернулися до навчання.

Також Шкарлет повідомив, що кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 87 тисяч. Найбільше таких дітей - учнів - у школах, закладах загальної та середньої освіти Львівської області: майже 24 тисячі.

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Також, за даними МОН, у 10 областях України частина дитсадків використовує елементи дистанційного навчання, а деякі працюють у змішаному або звичайному форматі. У решті областей освітній процес у закладах дошкільної освіти не відбувається через часті повітряні тривоги. Більш як півтори тисячі дітей, які відвідували заклади дошкільної освіти, сьогодні долучені до навчання в садочках за новим місцем проживання.