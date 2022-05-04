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Новини Війна
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Староста на Харківщині пішла на співпрацю з ворогом. Їй повідомлено про підозру у держзраді

держзрада

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру старості Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади у державній зраді , а також мешканецю смт Козача Лопань - у державній зраді та колабораційній діяльності

Як передає Цензор.НЕТ, про цеповідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

"За даними слідства, староста перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження поставок так званої "гуманітарної допомоги" з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які зможуть працювати в інтересах агресора", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що мешканець смт Козача Лопань добровільно зайняв посаду "т.в.о. голови тимчасової адміністрації ".  За даними слідства, він сприяє перепідключенню комунальних комунікацій населеного пункту до комунікаційних ліній РФ, передає в управління агресора господарські підприємства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурору окружної прокуратури на Луганщині повідомлено про підозру у держзраді, - Офіс Генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківщина (6054) державна зрада (1713) колабораціонізм (1168) Офіс Генпрокурора (3273)


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Топ коментарі
+6
Чергова мерзенна гнида...
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04.05.2022 20:17
+5
старосты отрыжки совка, не зря зелень их выдумала заново
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04.05.2022 20:25
+4
Опзжопник как пить дать .Тут и к бабке не ходи
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04.05.2022 20:24
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Чергова мерзенна гнида...
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04.05.2022 20:17 Відповісти
Опзжопник как пить дать .Тут и к бабке не ходи
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04.05.2022 20:24 Відповісти
старосты отрыжки совка, не зря зелень их выдумала заново
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04.05.2022 20:25 Відповісти
имя и морду не показывают с целью сберечь ценные кадры?
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04.05.2022 20:28 Відповісти
Неля Штепа одобряет.
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04.05.2022 20:40 Відповісти
Староста? Это кто?
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04.05.2022 20:49 Відповісти
А не підкажете з якої партії ця староста?
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04.05.2022 20:55 Відповісти
Усі колаборанти під час бойових дій є законною ціллю і мають знищуватись!
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04.05.2022 20:56 Відповісти
я бы добавил в список мародеров и бандосов
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04.05.2022 21:00 Відповісти
З Казачої Лопані рашисти вивозять людей в табір під Білгородом. Інфа від жителів села. Вивозять поки ненасильно просто пропонують. їдуть багато,тай зустрічали рашистів теж багато,ота от йухня...
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04.05.2022 21:45 Відповісти
 
 