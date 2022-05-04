Староста на Харківщині пішла на співпрацю з ворогом. Їй повідомлено про підозру у держзраді
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру старості Козачолопанського старостинського округу Дергачівської територіальної громади у державній зраді , а також мешканецю смт Козача Лопань - у державній зраді та колабораційній діяльності
Як передає Цензор.НЕТ, про цеповідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
"За даними слідства, староста перейшла на бік ворога. Вона проводить роботу з налагодження поставок так званої "гуманітарної допомоги" з РФ та висвітлює це в російських ЗМІ. Крім того, жінка вербує з числа місцевого населення осіб, які зможуть працювати в інтересах агресора", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що мешканець смт Козача Лопань добровільно зайняв посаду "т.в.о. голови тимчасової адміністрації ". За даними слідства, він сприяє перепідключенню комунальних комунікацій населеного пункту до комунікаційних ліній РФ, передає в управління агресора господарські підприємства.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль