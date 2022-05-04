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Окупанти депортували до РФ близько 1 млн громадян України, з яких 182 тисячі – діти, - Денісова

денісова

Окупанти депортували до Російської Федерації вже близько 1 млн українців, з яких 182 тисячі – діти.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю швейцарському виданню Blick, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі до Росії депортовано близько одного мільйона українців. З них 182 тисячі – діти. Вони розподіляються по всій Росії, особливо в бідні регіони, щоб допомогти розвитку економіки", - заявила Денісова.

За словами омбудсмана, у фільтраційних таборах на території РФ українців опитують, зокрема, на предмет того, як вони ставляться до "російської місії" в Україні. "Якщо їм не подобається відповідь, то вони перевіряють документи – якщо вони взагалі є – і шукають у мобільному телефоні. Таких людей вивозять у віддалені регіони, інші можуть залишитися поблизу України", - повідомив Денісова.

При цьому Путін використовує вивезених в росію українців у пропагандистських цілях, стверджуючи, що ці люди нібито змушені були тікати з України, і він їх мав захистити.

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Денісова також повідомила, що частина українців зараз повертається у свої домівки, передусім з причин відсутності заробітку, їжі та підтримки – таких людей вже близько 1,1 млн, переважно з Київської області.

Водночас, уповноважена ВР з прав людини розкритикувала роботу базованого у Женеві Міжнародного комітету Червоного Хреста, який раніше відкрив свій офіс у Ростовській області на півдні РФ. Денісова вказала на те, що головним завданням МКЧХ має бути реєстрація біженців та підтримка їх повернення в Україну. Крім того, багато біженців також скаржаться на те, що Червоний Хрест "дає їм лише лаваш та спагетті швидкого приготування".

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Автор: 

Денісова Людмила (883) депортація (729) росія (65908)


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Топ коментарі
+8
Геноцид... геноцид в 21 веке в центре Европы под взглядом миллиардов людей в прямом эфире
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04.05.2022 20:43
+7
Никаких снятий санкций, а наоборот - их усиление, пока все не будут возвращены в Украину!
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04.05.2022 20:37
+7
по суті це 1 млн втрат на пустому місці, наврядчи вони випустять когось назад, а це трудові ресурси, діти з яких зроблять яничарів... ось якось так, а ви й далі виконуйте женевські конвенції беріть рашистів в полон, видавайте підозри колаборантам замість пустити кулю їм в лоб і забути що такий громадянин був... так і *пережемо*
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04.05.2022 20:42
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Никаких снятий санкций, а наоборот - их усиление, пока все не будут возвращены в Украину!
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04.05.2022 20:37 Відповісти
Денисова, а что еще может сделать красный крест? А может ты, Денисова, начнешь сотрудничать с Красным Крестом? Или у вас в зеленой команде "Пачиму мы не в НАТО (е).
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04.05.2022 20:39 Відповісти
по суті це 1 млн втрат на пустому місці, наврядчи вони випустять когось назад, а це трудові ресурси, діти з яких зроблять яничарів... ось якось так, а ви й далі виконуйте женевські конвенції беріть рашистів в полон, видавайте підозри колаборантам замість пустити кулю їм в лоб і забути що такий громадянин був... так і *пережемо*
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04.05.2022 20:42 Відповісти
Красній крест давно на подкормке у **********. Они с самого начала собирались сделать лагеря для приема беженцев в ростовской области. Продажніе *************, ни для кого не секрет.
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04.05.2022 20:42 Відповісти
Геноцид... геноцид в 21 веке в центре Европы под взглядом миллиардов людей в прямом эфире
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04.05.2022 20:43 Відповісти
У баб на фото рожі якісь москальські
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04.05.2022 20:44 Відповісти
Вот так ихние предки - монголы делали
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04.05.2022 20:54 Відповісти
Безглузда витрата зусиль та ресурсів.
Це тактика 19-20 століть при переможному наступі.
Але, сьогодні 21 століття і Рашка не перемагає, а програє.
Максимум через пів року більшість депортованих повернуться на Батьківщину.
Але, це все одно - ЗЛОЧИН, ГЕНОЦИД!
І Рашка, все її населення за це відповість і будуть розраховуватися десятиліттями!
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04.05.2022 21:21 Відповісти
***** убю кастратик
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04.05.2022 21:21 Відповісти
свинособача москальська азійська орда не міняється століттями... це антилюдське біосміття зайве на планеті Земля...
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04.05.2022 21:36 Відповісти
90 відсотків "самоход" був, статист Люда, закрийте пельку і не відкривайте її взагалі!
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05.05.2022 10:51 Відповісти
 
 