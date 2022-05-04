Окупанти депортували до РФ близько 1 млн громадян України, з яких 182 тисячі – діти, - Денісова

Окупанти депортували до Російської Федерації вже близько 1 млн українців, з яких 182 тисячі – діти.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв’ю швейцарському виданню Blick, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі до Росії депортовано близько одного мільйона українців. З них 182 тисячі – діти. Вони розподіляються по всій Росії, особливо в бідні регіони, щоб допомогти розвитку економіки", - заявила Денісова.

За словами омбудсмана, у фільтраційних таборах на території РФ українців опитують, зокрема, на предмет того, як вони ставляться до "російської місії" в Україні. "Якщо їм не подобається відповідь, то вони перевіряють документи – якщо вони взагалі є – і шукають у мобільному телефоні. Таких людей вивозять у віддалені регіони, інші можуть залишитися поблизу України", - повідомив Денісова.

При цьому Путін використовує вивезених в росію українців у пропагандистських цілях, стверджуючи, що ці люди нібито змушені були тікати з України, і він їх мав захистити.

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Денісова також повідомила, що частина українців зараз повертається у свої домівки, передусім з причин відсутності заробітку, їжі та підтримки – таких людей вже близько 1,1 млн, переважно з Київської області.

Водночас, уповноважена ВР з прав людини розкритикувала роботу базованого у Женеві Міжнародного комітету Червоного Хреста, який раніше відкрив свій офіс у Ростовській області на півдні РФ. Денісова вказала на те, що головним завданням МКЧХ має бути реєстрація біженців та підтримка їх повернення в Україну. Крім того, багато біженців також скаржаться на те, що Червоний Хрест "дає їм лише лаваш та спагетті швидкого приготування".

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