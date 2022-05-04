Україна та Молдова — дружні країни, які з повагою ставляться одна до одної, - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував Голові Парламенту Республіки Молдова Ігорю Гросу за візит до України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба ВРУ.

"Хочу подякувати Пану Спікеру, що відгукнувся на мою пропозицію приїхати до України, аби на власні очі побачити результати тих страшних наслідків війни, яку розпочала проти України росія", — зауважив Руслан Стефанчук.

Він також наголосив, що Україна та Молдова не просто країни-сусідки, які завжди сповідували ідеологію добросусідства та поваги одне до одного. За його словами, Україна завжди визнавала та підтримувала територіальну цілісність і суверенітет Республіки Молдови.

"Ми дуже стурбовані останньою інформацією, яка шириться російськими медіа, щодо можливості втягнення Придністров'я до війни чи здійснення певних провокацій у ньому. Наголошую ще раз: Україна та Молдова — дружні країни, які з повагою ставляться одна до одної та завжди можуть розраховувати на взаємну підтримку", — закцентував Спікер Парламенту України.

Зі свого боку, Голова Парламенту Республіки Молдова від імені всього молдовського народу висловив щирі співчуття всім, хто втратив рідних у цій війні.

"Ми сьогодні з моїми колегами відвідали Ірпінь та Бучу. Такого жахіття я ніколи не бачив у своєму житті. Це трагедія для всього світу. І, звичайно, Молдова не може залишатися осторонь від тих, хто потребує сьогодні допомоги. Ми рішуче засуджуємо звірства та воєнні злочини, скоєні російською армією. Сьогодні необхідно провести розслідування та оцінку дій, які були скоєні російськими злочинцями", — наголосив Ігор Гросу.

За його словами, Республіка Молдова дуже уважно відстежує ситуацію в Україні разом з українськими та міжнародними партнерами — і готова у відповідний спосіб реагувати та допомагати.

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