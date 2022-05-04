За кордон виїхали 23 тисячі вчителів та понад 600 тисяч учнів, - Міносвіти

За попередніми даними Міністерства освіти, за кордон виїхали більш як 23 тисячі вчителів та понад 600 тисяч учнів.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні підтверджено більше ніж 23 тисячі педагогічних працівників (які виїхали за кордон) і понад 600 тисяч учнів. Це ті, що підтверджені. Але думаю, що ці дані не дуже точні. Я спілкувався з деякими директорами і ректорами, які говорять, що в середньому не ідентифіковано, де конкретно перебувають 10-15% учнів і студентів", - сказав Шкарлет.

Міністр зазначив, що з перших днів війни ініціював зустріч із міністрами освіти країн Європейського Союзу, під час якої було домовлено, що кожна країна ЄС максимально підтримуватиме та долучатиме до освітнього процесу всіх зареєстрованих педагогічних і науково-педагогічних працівників, які звернуться до них.

За словами Шкарлета, Польща виділила 20 млн злотих для підтримки педагогічних і науково-педагогічних працівників і студентів, Чехія - 6 млн євро для підтримки студентів, навчання студентів, навчання вчителів.

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За даними міністра, станом на кінець квітня, наприклад, у Словаччині вже було 600 заявок учителів на працевлаштування. За його словами, інші вчителі працюють дистанційно.