На Східному напрямку відбито 2 атаки російських окупантів, знищено 36 рашистів, 2 БМП, 2 БТР, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило інформацію про відбиття атак російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – 36; БМП – 2; БТР – 2; АТ – 3".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Правда- нет не знаю, а вникать времени нет. Но Новиков.. Не поверю, если правда. Хотя русофоб он отменный, еще с 80-х
А мы воруем в час по чайной ложке
В безмерно нищей средней полосе
И на трамваях ездим на подножке,
И крутимся, как белка в колесе.
Вокруг народ безденежный до свинства.
Калекам здесь почти не подают.
Зато национальные меньшинства
На улицах тюльпаны продают.
Воткнешь налево - голые карманы.
Воткнешь направо - тощий портмонет.
Менты уже обшарили всех пьяных,
А у не пьяных денег просто нет.
Куда ни глянешь - всюду «голый вася»
Идет домой измучен и разбит,
И если утром трешка завелася -
Под вечер, смотришь, шар его залит.