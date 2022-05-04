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На Східному напрямку відбито 2 атаки російських окупантів, знищено 36 рашистів, 2 БМП, 2 БТР, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило інформацію про відбиття атак російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід". 

У повідомленні зазначається: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", 4 травня, російські фашистські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: особового складу – 36; БМП – 2; БТР – 2; АТ – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 75 рашистів, 2 танки, 11 одиниць бронетехніки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"

Автор: 

атака (365) ЗСУ (7647)


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04.05.2022 21:10 Відповісти
взял с каментов эльмурида (В Екб на здании Архитектурной академии вывесили полотнище с Z. Студенты собрали подписи за то, чтоб полотнище снять. Это попало в СМИ. Вл.Соловьёв расчехвостил белоленточную екатеринбургскую либерастню, которая устраивает шабаши в зиккурате Ельцин-центра. Соловьёву ответили бард Новиков, губернатор Куйвашев, биатлонист Шипулин, профессор Ющук и некоторые другие уральцы. Скандал-с.)

Правда- нет не знаю, а вникать времени нет. Но Новиков.. Не поверю, если правда. Хотя русофоб он отменный, еще с 80-х

А мы воруем в час по чайной ложке
В безмерно нищей средней полосе
И на трамваях ездим на подножке,
И крутимся, как белка в колесе.

Вокруг народ безденежный до свинства.
Калекам здесь почти не подают.
Зато национальные меньшинства
На улицах тюльпаны продают.

Воткнешь налево - голые карманы.
Воткнешь направо - тощий портмонет.
Менты уже обшарили всех пьяных,
А у не пьяных денег просто нет.

Куда ни глянешь - всюду «голый вася»
Идет домой измучен и разбит,
И если утром трешка завелася -
Под вечер, смотришь, шар его залит.
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04.05.2022 21:11 Відповісти
Схоже, у Біблії є рядок про нашу армію: "Хай не вичерпається рука того, хто дає".
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04.05.2022 21:19 Відповісти
 
 