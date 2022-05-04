УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11140 відвідувачів онлайн
Новини
4 976 4

Головна мета ракетного удару Росії по Закарпаттю - дестабілізувати ситуацію, - голова Закарпатської ОВА

закарпаття

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону сказав, що окупанти хочуть дестабілізувати ситуацію у гуманітарному регіоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Віктор Микита повідомив, що робота залізниці в гірській місцевості після ракетного удару окупантів стабілізована, потяги рухаються у звичному режимі.

"На сьогоднішній день ситуація під контролем. Робота "Укрзалізниці" в гірській місцевості стабілізована, потяги рухаються в звичному режимі", - сказав Микита.

Він наголосив, що головною метою ракетного удару окупантів було дестабілізувати ситуацію у гуманітарному регіоні України, в якому наразі проживають близько 400 тис. громадян.

Читайте також: Обстріл Закарпаття окупантами: Пошкоджено газопровід, жителів просять перекрити газ

"У нас нема військових підрозділів на території області і основна мета і, фактично, функція Закарпаття, це гуманітарна територія, яка надає допомогу великій кількості наших громадян, які тікають від війни і тут вони отримують притулок... Проживає велика кількість, близько 400 тис. громадян... Ворог є цинічним… наносить ракетний удар для того, щоб дестабілізувати ситуацію в області і показати, що ніхто не захищений", - сказав Микита.

Нагадаємо, росіяни вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю увечері 3 травня.

Автор: 

залізниця (1517) Микита Віктор (19) Закарпатська область (2072)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це була валентинка для Орбана.
показати весь коментар
04.05.2022 21:21 Відповісти
Це помста ромам за танки.
показати весь коментар
04.05.2022 21:40 Відповісти
Як просто інколи в шоці, які барани при владію Що там "дестабілізувати" однією ракетою???
Всі ракетні удари вчора і сьогодні по залізничній інфраструктурі мають лише одну мету:
Запобігти підсиленню ЗСУ до 9го травня і тим самим не дати змогу наступу до цієї дати.
Далі ракет не стане.
показати весь коментар
04.05.2022 22:42 Відповісти
Котлету звідтам накопайте і зразу загрози зменшаться.
показати весь коментар
04.05.2022 23:54 Відповісти
 
 