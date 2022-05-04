Головна мета ракетного удару Росії по Закарпаттю - дестабілізувати ситуацію, - голова Закарпатської ОВА

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону сказав, що окупанти хочуть дестабілізувати ситуацію у гуманітарному регіоні України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Віктор Микита повідомив, що робота залізниці в гірській місцевості після ракетного удару окупантів стабілізована, потяги рухаються у звичному режимі.

"На сьогоднішній день ситуація під контролем. Робота "Укрзалізниці" в гірській місцевості стабілізована, потяги рухаються в звичному режимі", - сказав Микита.

Він наголосив, що головною метою ракетного удару окупантів було дестабілізувати ситуацію у гуманітарному регіоні України, в якому наразі проживають близько 400 тис. громадян.

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"У нас нема військових підрозділів на території області і основна мета і, фактично, функція Закарпаття, це гуманітарна територія, яка надає допомогу великій кількості наших громадян, які тікають від війни і тут вони отримують притулок... Проживає велика кількість, близько 400 тис. громадян... Ворог є цинічним… наносить ракетний удар для того, щоб дестабілізувати ситуацію в області і показати, що ніхто не захищений", - сказав Микита.

Нагадаємо, росіяни вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю увечері 3 травня.