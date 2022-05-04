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Уламки російської ракети впали в село Требухів під Броварами, постраждалих немає, - мер

ракета

Мер міста Бровари Київської області Ігор Сапожко оприлюднив інформацію, що російські окупанти обстріляли село Требухів під Броварами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Сапожко зазначив: "Є інформація про ракетний удар у с.Требухів.  Подробиці з'ясовуємо".

Пізніше він додав: "Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає.

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Автор: 

Бровари (280) обстріл (29021)


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Багато ракетних ударів,а відповісти немає чим.Ту зброю яку надали.ніяк не допоможе відповісти по справжньому.
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04.05.2022 21:30 Відповісти
Наверно сбили. В этом селе ничего важного нет. Надеюсь никто не пострадал
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04.05.2022 21:31 Відповісти
Ну если написали, что обломки упали в поле, то это замечательно.
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04.05.2022 23:11 Відповісти
Мой комментарий был в тот момент, когда новость звучала по типу "Орки обстреляли Требухов". В данном случае оказался прав. Спасибо нашим ПВО ибо ракета явно летела на Киев, где стратегически важных объектов пруд пруди
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05.05.2022 00:24 Відповісти
Требуха ракети впала в Требухів, so to say...
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04.05.2022 23:35 Відповісти
 
 