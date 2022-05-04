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Уламки російської ракети впали в село Требухів під Броварами, постраждалих немає, - мер
Мер міста Бровари Київської області Ігор Сапожко оприлюднив інформацію, що російські окупанти обстріляли село Требухів під Броварами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Сапожко зазначив: "Є інформація про ракетний удар у с.Требухів. Подробиці з'ясовуємо".
Пізніше він додав: "Маємо оновлену інформацію щодо прильоту в Требухові. Після успішного спрацювання ППО залишки ракети впали в полі поблизу с.Требухів. Будинки не пошкоджені. Постраждалих немає.
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