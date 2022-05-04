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Новини
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Росія скасувала в’їзд за диппаспортами і спрощене отримання віз для 31 країни Європи

россия,флаг,прапор,росія

Росія скасувала можливість безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів і спрощене отримання віз для посадовців і журналістів із майже всіх країн Європи.

Про це заявило Міністерство закордонних справ РФ 4 травня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Рішення поширюється на всі 27 країн-членів ЄС, а також Норвегію, Ісландію, Швейцарію і Ліхтенштейн.

Зазначається, що це відповідь РФ на рішення Ради ЄС від 25 лютого 2022 року про часткове призупинення дії угоди між Росією та ЄС про спрощення видачі віз громадянам РФ та ЄС 2006 року та аналогічні рішення європейських країн, з якими Росія має двосторонні угоди.

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"Керуючись принципом взаємності, РФ у відповідь на недружні кроки згаданих європейських держав шляхом призупинення дії окремих положень відповідних угод скасувала режим безвізового в’їзду для власників дипломатичних паспортів, а також спрощений порядок оформлення віз для членів офіційних делегацій, національних та регіональних урядів і парламентів, представників судових органів та журналістів з країн-членів ЄС, Данії (Данія - член Євросоюзу, але з певних причин вказана МЗС РФ окремо - ред.), Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Зміни торкнуться не лише збільшення вимог до змісту візових досьє цих категорій, а й кількості разів, термінів та вартості надання російських віз", - сказано в заяві МЗС РФ.

Зазначається, що при цьому Росія збереже можливість в’їзду громадян цих країн з культурними, науковими, гуманітарними цілями та діловими візитами.

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Автор: 

Європа (1873) росія (65908) візовий режим (362)


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Топ коментарі
+13
Кто-то добровольно посещает эту кучу дерьма под названием россия?
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04.05.2022 21:33
+4
Как же теперь европейцу в Магадан или Воркуту попасть. Не переживут же таких ограничений
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04.05.2022 21:35
+4
Яке "горе" для всього світу.Ще б самі москалі ніде не швендяли- легше б дихалося всім
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04.05.2022 21:36
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Гурьянов Сергей@Segozavr

https://twitter.com/Segozavr/status/1521866215802785792 3 ч

Израиль начал отказываться от практики нейтралитета в блокировании активов, связанных с попавшими под санкции российскими олигархами.
В Bank Naopalim заморожены счета Давидовича, одного из близких партнеров Романа Абрамовича.
Давидович более 30 лет имеет израильское гражданство.
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04.05.2022 21:30 Відповісти
Кто-то добровольно посещает эту кучу дерьма под названием россия?
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04.05.2022 21:33 Відповісти
не очень то и хотелось. еще под украинские бомбежки попадешь. лучше дома
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04.05.2022 21:34 Відповісти
Для тех, кто не лижет имперскую задницу?
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04.05.2022 21:34 Відповісти
В української армії віза без обмежень щодо мордору.
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04.05.2022 21:34 Відповісти
О божеееньки, бідолашні європейці, оце так сіметрична відповідь
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04.05.2022 21:34 Відповісти
Как же теперь европейцу в Магадан или Воркуту попасть. Не переживут же таких ограничений
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04.05.2022 21:35 Відповісти
Яке "горе" для всього світу.Ще б самі москалі ніде не швендяли- легше б дихалося всім
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04.05.2022 21:36 Відповісти
Вся Європа "заливається" сльозами ! Тільки штанмайєр в орбан плюють сємачкі в паталок !
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04.05.2022 21:37 Відповісти
А кто в этот лепрозорий захочет.
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04.05.2022 21:38 Відповісти
пічаль
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04.05.2022 21:39 Відповісти
а Европа все сиськи мнет. может пора бы русаков в родные ***** понать из теплых мест к родному очковому сортиру
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04.05.2022 21:40 Відповісти
Совок вернулся, скоро будут стирать целофановые кульки...
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04.05.2022 21:42 Відповісти
Хотілось би, щоб наша влада ввела накінець візовий режим з запоребріковой помийною ямою. А ще краще мінами кордони огородити. Усі снаряди котрі після війни відкопають розмістити уздовж кордону з мордором і **********, з'єднавши з детонатором. Жодну кацапську *****, за винятком тих небагатьох руських людей, про яких кожен українець знає, не впускати на святу Землю Київської Русі.
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04.05.2022 21:52 Відповісти
А в мене питання: -Чому досі немає візового режиму з московією?
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04.05.2022 22:00 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 22:01 Відповісти
Правильно, москалики! Опускайте залізну завісу і сидіть собі в своєму свинарнику...
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04.05.2022 22:45 Відповісти
Налякала їжа голою жопою. Крім Макрона туди ж ніхто більше не їздить.
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04.05.2022 23:51 Відповісти
Сьомий пакет рашка сама проти себе ввела? Чудово.
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05.05.2022 05:11 Відповісти
 
 