Лісові пожежі палають на Київщині, зачиняйте вікна та не перебувайте на вулиці, - Кличко

У Київській області горить ліс, ДСНС працює над ліквідацією пожежі.

Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.



Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - наголосив очільник міста.

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