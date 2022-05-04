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Лісові пожежі палають на Київщині, зачиняйте вікна та не перебувайте на вулиці, - Кличко
У Київській області горить ліс, ДСНС працює над ліквідацією пожежі.
Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.
Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - наголосив очільник міста.
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Ksenia VB
показати весь коментар04.05.2022 21:40 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Олена Тихонова #468839
показати весь коментар04.05.2022 21:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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