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Новини Пожежі в Україні
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Лісові пожежі палають на Київщині, зачиняйте вікна та не перебувайте на вулиці, - Кличко

пожар,лес,житомирщина,пожары

У Київській області горить ліс, ДСНС працює над ліквідацією пожежі.

Про це у Telegram повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Лісові пожежі палають у Київській області. Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні. Працюють на ліквідації пожеж бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.

Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", - наголосив очільник міста.

Також читайте: На Київщині на протитанкових мінах підірвався трактор та автомобіль ДСНС. ФОТО

Автор: 

Київська область (4084) Кличко Віталій (3526) пожежа (4351)


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Бо сцукі підпалили
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04.05.2022 21:40 Відповісти
Ще й ліс в Чорнобильській зоні замінований. Пожежна машина на протитанковій міні підірвалась.
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04.05.2022 21:44 Відповісти
 
 