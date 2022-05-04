Після запровадження ембарго Україна може припинити постачання нафти в Європу трубопроводом "Дружба", - Зеркаль

Україна після запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти по трубопроводу "Дружба".

Про це повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На мій погляд, було б логічно синхронізувати дії з ЄС і застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду (6 місяців. - Ред.). Таким чином, ми будемо сприяти збереженню єдності санкційної політики в ЄС і перекриттю не тільки фінансового підживлення агресії, а й джерела Європейської корупції", - пояснила вона.

Зараз по "Дружбі" через Україну здійснюється поставка нафти в Чехію, Угорщину і Словаччину. У минулому році транзит в ці країни склав 12 млн тон нафти. У поточному році поставки йдуть майже такими ж темпами -близько 1 млн тонн на місяць.

Зазначається, що винятки для деяких країн в процесі застосування санкцій, може стати прецедентом, який дасть можливість в майбутньому робити винятки і для інших країн при введенні інших санкцій, в тому числі і ембарго на закупівлю російського газу.

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