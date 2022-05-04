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Після запровадження ембарго Україна може припинити постачання нафти в Європу трубопроводом "Дружба", - Зеркаль

дружба

Україна після запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту цілком може припинити транзит нафти по трубопроводу "Дружба".

Про це повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На мій погляд, було б логічно синхронізувати дії з ЄС і застосувати санкції на транспортування російської нафти із застосуванням такого ж перехідного періоду (6 місяців. - Ред.). Таким чином, ми будемо сприяти збереженню єдності санкційної політики в ЄС і перекриттю не тільки фінансового підживлення агресії, а й джерела Європейської корупції", - пояснила вона.

Зараз по "Дружбі" через Україну здійснюється поставка нафти в Чехію, Угорщину і Словаччину. У минулому році транзит в ці країни склав 12 млн тон нафти. У поточному році поставки йдуть майже такими ж темпами -близько 1 млн тонн на місяць.

Зазначається, що винятки для деяких країн в процесі застосування санкцій, може стати прецедентом, який дасть можливість в майбутньому робити винятки і для інших країн при введенні інших санкцій, в тому числі і ембарго на закупівлю російського газу.

Також читайте: Країни ЄС, які проти нафтового ембарго, стають співучасниками злочинів РФ, - Кулеба

Автор: 

нафта (5583) Євросоюз (13634) ембарго (305) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+13
Перекрыть кран, пусть Венгрия не думает что Украина ничего не решает - решает еще и как.
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04.05.2022 21:57
+8
Получається , ми самі добровільно постачаємо нафту нацистському уряду угорщини ? Це ж якась хєрня получається . Це треба припиняти негайно .
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04.05.2022 22:04
+5
пара сотень кіло гексагену - ось вам і ембарго.
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04.05.2022 21:59
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а що зараз ще є?
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04.05.2022 21:57 Відповісти
так ,нафтопровід працює,ще рік тому ним володів Медведчук.
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Перекрыть кран, пусть Венгрия не думает что Украина ничего не решает - решает еще и как.
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04.05.2022 21:57 Відповісти
Ну, якщо ЄС буде не проти - то БІНГО!
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04.05.2022 23:01 Відповісти
пара сотень кіло гексагену - ось вам і ембарго.
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04.05.2022 21:59 Відповісти
рюський футбол сьогодні

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04.05.2022 22:02 Відповісти
Получається , ми самі добровільно постачаємо нафту нацистському уряду угорщини ? Це ж якась хєрня получається . Це треба припиняти негайно .
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04.05.2022 22:04 Відповісти
Мало того мы скорее всего еще получаем деньги от рашки за транзит этой нефти
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04.05.2022 22:42 Відповісти
получається шо ти мозгами не користуєшся
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04.05.2022 22:05 Відповісти
Как говорилось ещё издавна в народе, скажем ДРУЖНО: нах... нужно?
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04.05.2022 22:08 Відповісти
Та взорвите его на *** , вы че там совсем куку
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04.05.2022 22:13 Відповісти
Они города херачат , а Украина москалям помогает нефть продавать Если его взорвать , то ничего не будет , и нефть продаваться тоже не будет начнется эмбарго
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04.05.2022 22:19 Відповісти
Ой. Не кажіть про таке передчасно. Хай Угорщина дасть добро на ембарго, а потім ми їй нафту зріжемо.
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04.05.2022 22:21 Відповісти
Спочатку треба домовитись, де самі будемо брати нафту і паливо, де будуть брати енергоносії наші партнери в Європі, а тоді відключити ту трубу раз і назавжди, або на дуже довго.
Інакше війну без соляри і бензину не виграємо.
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04.05.2022 22:33 Відповісти
На війні всього близько 10тис одиниць техніки які споживають близько 1% палива. Це крапля в морі порівняно з 10 млн легкових автомобілів, які власне і створюють паливну проблему.
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04.05.2022 22:40 Відповісти
Дружба давно була тільки імітацією.
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04.05.2022 22:52 Відповісти
Ключове слово: може...
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04.05.2022 22:55 Відповісти
Рано вискочили з такою заявою, тепер угорщина точно заблокує ембарго
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04.05.2022 23:03 Відповісти
Тогда Украина точно перекроет краник.а эмбарго состоится и без мадяр.просто перестанут покупать и никто Европу не заставит,никакие Венгрии!
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04.05.2022 23:11 Відповісти
Ну що кацяпята, поздравляем с ачередной пабедой, как говорится мы строили, строили... ***** поджигай!
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04.05.2022 23:12 Відповісти
 
 