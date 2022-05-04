В бою з російськими окупантами загинув журналіст та воїн Олександр Махов
В бою з російськими окупантами загинув відомий журналіст, який вступив до лав ЗСУ, Олександр Махов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці телеканал Ukraine 24
У повідомленні зазначається: "Від обстрілів окупантів загинув Олександр Махов. Олександр багато років працював на каналах "Україна" та "Україна24" і висвітлював події на передовій. Олександр служив у Збройних силах України.
Під час роботи, Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Олександр називав "невеликою відпусткою" відрядження в Антарктиду в перерві між роботою на фронті.
Війна забирає найкращих... Вічна пам‘ять! Співчуття рідним та близьким!".
Журналіст Мар'ян Кушнір написав: "Саша… друже… Який же ти афігенний… не можу сказати - був. Як же важко писати про тих, кого забрала війна.
Як важко писати ледь не щодня про друзів… яких нема. Сань!!! Саша!!! Найкращий журналіст, воїн… душа компанії. Друг! Як так? Ти ж стальний! Сука війна".
Будь ласка, зачекайте...
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