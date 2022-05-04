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Велика Британія допоможе Фінляндії у разі нападу РФ навіть без членства в НАТО, - Воллес

британія

Міністр оборони Британії Бен Воллес під час візиту до Гельсінкі заявив, що Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Неможливо, щоб Британія не підтримала Фінляндію чи Швецію, якщо вони коли-небудь зазнають нападу, незалежно від якоїсь великої офіційної угоди. Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибокі, довгі історії", - сказав він.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що в заяві про членство в НАТО ключовою проблемою буде зробити процес ратифікації якомога коротшим.

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Автор: 

Велика Британія (5646) Фінляндія (1328) допомога і підтримка (1165) Воллес Бен (218)


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Топ коментарі
+44
Британія повертає собі реальний вплив і авторитет в світі. Респект Борьці, Боже Бережи Королеву!
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04.05.2022 22:09
+25
Великобританія просто супер!
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04.05.2022 22:09
+24
Британия снова великая. Черчилль был бы доволен современной Великобританией.
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04.05.2022 22:11
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Страшні люди ці британці!
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04.05.2022 22:08 Відповісти
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04.05.2022 22:54 Відповісти
А Украине?
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04.05.2022 22:08 Відповісти
А хіба не допомагають?
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04.05.2022 22:15 Відповісти
Це допомога.
Нормальні люди це розуміють.
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04.05.2022 22:43 Відповісти
Великобританія просто супер!
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04.05.2022 22:09 Відповісти
Британія повертає собі реальний вплив і авторитет в світі. Респект Борьці, Боже Бережи Королеву!
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04.05.2022 22:09 Відповісти
Борьке респект и долгих лет!
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04.05.2022 22:20 Відповісти
Україна також не є членом НАТО - "Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності," -а Україна хіба не такі ціності поділяє-за зброю звичайно дякуємо але проглядаються подвійні стандарти
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04.05.2022 22:10 Відповісти
Финляндия собирается подавать заявку, вот и пугают освободителей от финской хунты
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04.05.2022 22:24 Відповісти
В Фінляндії також якийсь каломой крутить країною як циган сонцем?
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04.05.2022 22:40 Відповісти
Цигану до коломоя ой як далеко.
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05.05.2022 00:33 Відповісти
Британия снова великая. Черчилль был бы доволен современной Великобританией.
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04.05.2022 22:11 Відповісти
а україці, тіпа, нєгри
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04.05.2022 22:14 Відповісти
Ні. Зелені.
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04.05.2022 22:22 Відповісти
Суоми, ДО ТОГО!!!
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04.05.2022 22:14 Відповісти
Нужно мочить кабаевцев всем миром!
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04.05.2022 22:16 Відповісти
Мені здається якби у Фінляндії за місяць до початку війни приїхав би директор ЦРУ і розповів в деталях плани наступу рф, то уряд Фінляндії разом з президентом збудували форпост з озброєною армією і системою ППО. Без шашликів і всього решта. Не було у них свої Маріуполів та Буч.

Тому що нормальна країна не вибирає актора в президенти, не підтримує корупцію на всіх рівнях. І є довіра суспільства до влади через її прозорість у діях на політичній і економічній арені.
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04.05.2022 22:20 Відповісти
Тобто США не нормальна країна?
І якщо для вас Україна не нормальна країна, то чумадан, вокзал, московія

Там ваше місце
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04.05.2022 23:18 Відповісти
Поки Шольц капці шукав, Джонсон вже городину перекопав.
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04.05.2022 22:24 Відповісти
Пока бундесбюргеры строят обиженные мордочки, а жабоеды звонят путлеру, британцы делают историю!
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04.05.2022 22:26 Відповісти
херасе нам Великая Британия не помогла
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04.05.2022 22:59 Відповісти
так цікаво читати гнєвниє пости муд@ків торчащих вдома за компом,котрі ярасна нігадуют шо бріти не воюють за Україну...
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04.05.2022 22:36 Відповісти
"Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибокі, довгі історії" Потому что это и есть Европа. И не бояться атопутингнападет и пох НАТО там или нет. Мы для них просто буфер, это уже понятно. Так что ценности и прочая лабуда для бедных это не про нас. За себя нужно воевать. Украину пуйлу они не отдадут, но и вписываться не будут. Ну а бриты молодцы. Поймали кураж. Как я и предполагал в ближайшие десятилетия они будут задавать тон в Европе даже без всяких евросоюзов. Бошам привет. Ваше время прошло. За это можно чмокнуть в дупло и Меркель и Шредера попутно.
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04.05.2022 22:37 Відповісти
Что относится к Евросоюзу и Британии, всё было более менее хорошо до 2000-ых. Когда Кремль стал усиленно покупать влиятельных европейских политиков и в моде пошла всякого вида толерастия. Ещё не вопрос что моду на извращений скрыто педалировали кремлёвские же. Пригон мигрантов из стран ближнего востока в значимой части была их работа. Британии надоело и они свалили. Теперь время реформировать и выбросить из ЕС всё это политкоректное г*вно, чем ЕС обросла за последнее десятилетия.
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04.05.2022 22:54 Відповісти
Господи, достаточно заявления Британии и Америки, что они на временной основе, до формальной ратификации всеми странами протокола о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции будут в одностороннем порядке добровольно считать себя юридически обязанными по ст. 5 договора НАТО (о коллективной безопасности) в отношении этих двух стран. А также будут считать себя связанными и в дальнейшем, в случае провала ратификации странами типа Венгрии (с обязательством заключить в будущем формальный договор, например 4-сторонний).
И всё, это сразу означает ядерный и иной военный зонтик двух самых крутых армий НАТО над этими двумя странами. Русские всё поймут и отползут в сторону, не пытаясь использовать время от заявки до ратификации для нападения.

Я буду очень смеяться, если русские своим поведением ещё и нейтральные Ирландию, Австрию и Швейцарию в НАТО загонят.
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04.05.2022 22:41 Відповісти
Otar Dovzhenko@otardovzhenko

Буде справедливо, якщо те, що зараз відбувається, ввійде в російську історіографію як Ганебна війна. Причому не тільки в підручники, а щоб вони між собою казали: «тятькє в Позорную ногу оторвало»
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04.05.2022 23:39 Відповісти
"Бріти" ---- Ви НАЙКРАЩІ!!!
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04.05.2022 22:54 Відповісти
Brits you are the best, many thanks for your support.
God bless queen.
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05.05.2022 00:17 Відповісти
А почему бы Украине не помочь ?
Не в коем случае не умаляю уже оказанную помощь, но полагаю Бучи не было бы, будь Британские войска на территории Украины.
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05.05.2022 06:24 Відповісти
 
 