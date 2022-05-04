Велика Британія допоможе Фінляндії у разі нападу РФ навіть без членства в НАТО, - Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес під час візиту до Гельсінкі заявив, що Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.
"Неможливо, щоб Британія не підтримала Фінляндію чи Швецію, якщо вони коли-небудь зазнають нападу, незалежно від якоїсь великої офіційної угоди. Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибокі, довгі історії", - сказав він.
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що в заяві про членство в НАТО ключовою проблемою буде зробити процес ратифікації якомога коротшим.
Топ коментарі
+44 Paul Foxen
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+25 Влад Воланд
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+24 Aleksey NotBad
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Нормальні люди це розуміють.
Тому що нормальна країна не вибирає актора в президенти, не підтримує корупцію на всіх рівнях. І є довіра суспільства до влади через її прозорість у діях на політичній і економічній арені.
І якщо для вас Україна не нормальна країна, то чумадан, вокзал, московія
Там ваше місце
И всё, это сразу означает ядерный и иной военный зонтик двух самых крутых армий НАТО над этими двумя странами. Русские всё поймут и отползут в сторону, не пытаясь использовать время от заявки до ратификации для нападения.
Я буду очень смеяться, если русские своим поведением ещё и нейтральные Ирландию, Австрию и Швейцарию в НАТО загонят.
Буде справедливо, якщо те, що зараз відбувається, ввійде в російську історіографію як Ганебна війна. Причому не тільки в підручники, а щоб вони між собою казали: «тятькє в Позорную ногу оторвало»
God bless queen.
Не в коем случае не умаляю уже оказанную помощь, но полагаю Бучи не было бы, будь Британские войска на территории Украины.