Велика Британія допоможе Фінляндії у разі нападу РФ навіть без членства в НАТО, - Воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес під час візиту до Гельсінкі заявив, що Велика Британія допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи є країна членом НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

"Неможливо, щоб Британія не підтримала Фінляндію чи Швецію, якщо вони коли-небудь зазнають нападу, незалежно від якоїсь великої офіційної угоди. Ми є європейськими країнами, які поділяють ті самі цінності, які мають глибокі, довгі історії", - сказав він.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що в заяві про членство в НАТО ключовою проблемою буде зробити процес ратифікації якомога коротшим.

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