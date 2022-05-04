Закликаємо світ до екстреної евакуації всіх людей з "Азовсталі" в Маріуполі, - заява "Азову". ВIДЕО

Українські захисники з Маріуполя оприлюднили звернення, де закликали світ добитися евакуації захисників міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, розповсюдженому пресслужбою полку.

У повідомленні зазначається: "Після евакуації близько сотні цивільних з "Азовсталі", яких з-під завалів дістали бійці полку "Азов", російські окупаційні війська штурмують завод, який доти безперервно бомбардували й обстрілювали.

Наразі на "Азовсталі" йдуть важкі бої, де все ще знаходяться сотні цивільних і сотні поранених захисників, жодного з яких досі не евакуювали, що суперечить міжнародному гуманітарному праву! Необхідні екстрені дії щодо їхнього порятунку!

Рідні та друзі захисників Маріуполя зібралися в центрі Києва та закликали весь світ брати участь у маніфестаціях біля стін основних представництв ООН, Червоного Хреста, посольств Туреччини та інших країн, які можуть виступити третьою стороною-гарантом, з вимогою негайно евакуювати цивільних, поранених і військовий гарнізон із "Азовсталі" в заблокованому Маріуполі. Нам потрібні живі Герої!"

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