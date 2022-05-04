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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Закликаємо світ до екстреної евакуації всіх людей з "Азовсталі" в Маріуполі, - заява "Азову". ВIДЕО

Українські захисники з Маріуполя оприлюднили звернення, де закликали світ добитися евакуації захисників міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео, розповсюдженому пресслужбою полку. 

У повідомленні зазначається: "Після евакуації близько сотні цивільних з "Азовсталі", яких з-під завалів дістали бійці полку "Азов", російські окупаційні війська штурмують завод, який доти безперервно бомбардували й обстрілювали.

Наразі на "Азовсталі" йдуть важкі бої, де все ще знаходяться сотні цивільних і сотні поранених захисників, жодного з яких досі не евакуювали, що суперечить міжнародному гуманітарному праву! Необхідні екстрені дії щодо їхнього порятунку!

Рідні та друзі захисників Маріуполя зібралися в центрі Києва та закликали весь світ брати участь у маніфестаціях біля стін основних представництв ООН, Червоного Хреста, посольств Туреччини та інших країн, які можуть виступити третьою стороною-гарантом, з вимогою негайно евакуювати цивільних, поранених і військовий гарнізон із "Азовсталі" в заблокованому Маріуполі. Нам потрібні живі Герої!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вже на "Азовсталі", зв'язок з "Азовом" є, - Арахамія

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2336) Азов (784) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+31
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:12
+24
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


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04.05.2022 22:20
+12
І в Оман він літав на таємні перемовини з Росіянами.
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04.05.2022 22:23
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Ніхто нічого не може зробити, крім бункеро-бійної ядерної МБР по путлєру
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04.05.2022 22:10 Відповісти
Технически со стороны ***** можно предложить каждому Азовцу 100 лимонов баксов за публичную сдачу в плен.

Денег у ***** хватит.

Но мне кажется, что Азовцы не видят себя на этом рынке
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04.05.2022 22:37 Відповісти
Між неокупованої Марїнкою і портом Маріуполя 85 км. Радіус дії Байрактара 120 км.
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05.05.2022 06:23 Відповісти
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.

https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:12 Відповісти
Так а ніхто й не сумнівався, що зелена влада навмисно розмінувала перешейок перед війною згідно договорняків з кремлем. Про це вже тільки ледачий не знає.
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04.05.2022 22:22 Відповісти
І в Оман він літав на таємні перемовини з Росіянами.
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04.05.2022 22:23 Відповісти
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04.05.2022 22:23 Відповісти
згоден.
він підняв свій рейтинг до небес за 2 місяця.
і як що українці дізнаються правду, чому і хто злив АЗОВ в маріуполі.
саме АЗОВ, бо морпіхи та інші підрозділи пішли за ними паровозом, випадково.
то боюсь що рейтинга не буде взагалі.
а інакше як пояснити таку бездіяльність при такій зброї як
байрактар, камікадзе, та інша зброя яка баче куда б,є
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04.05.2022 22:35 Відповісти
нема слів.
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04.05.2022 22:18 Відповісти
Ніхто нічого не зробить..
Або станеться диво, або ні...
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04.05.2022 22:19 Відповісти
А чому ніхто нічого не зробить?
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04.05.2022 22:24 Відповісти
Чи є ще сміливці в інших країнах ?
Які би допомогли.
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04.05.2022 22:20 Відповісти
А верховний головнокомандувач Зеленський не хоче хоч спробувати допомогти своїм підлеглим - військовим захисникам Маріуполя?
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04.05.2022 22:26 Відповісти
НАТО .

***** на операции - может сдохнет наконец ??
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04.05.2022 22:37 Відповісти
Так і буде, Софіє, але воно зробить пластику, та доживатиме на власному острові на Карибах.
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04.05.2022 22:42 Відповісти
Екс-начальник зміни "Азовсталі" Олександр Чупрін здає рашистам інформацію про завод.

Запам'ятай, сволото, ми тебе знайдемо і знищимо. Ти помреш найстрашнішою смертю і весь твій рід припинить існування. І так буде із кожним зрадником Батьківщини.


https://youtu.be/i4emJUWlcnM https://youtu.be/i4emJUWlcnM


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04.05.2022 22:20 Відповісти
На Гиляку москаляку !!!!
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04.05.2022 22:36 Відповісти
пацани,
ви можете звертатися до кого завгодно але
я впевнений що Ви потрібні нам, громадянам України.
Ви потрібні своїм рідним та близьким людям
ви не потрібні нашій владі................................
бо як би були потрібні, то за півтора місяця Вас би витягнули.
і знову АЛЕ................................
читайте п,яте речення.
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04.05.2022 22:25 Відповісти
В Словакии в новостях про Азов ничего нет - плохо работает информационное управление ОПУ и Кабмина
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04.05.2022 22:35 Відповісти
я впевнений що такий патріотичний, професійний, відчайдушний та "відморожений" в хорошому сенсі підрозділ, потрібен в майбутньому нинішній владі
а особливо єрмаку, катлеті, татарову, різним балогам і т.д.
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04.05.2022 22:42 Відповісти
Су...касабські.
Горіти у пеклі москалі
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04.05.2022 22:42 Відповісти
не можна виключати про домовленості прорашистських щурів з ОП з рашистами ,по ліквідації "Азова" для чого і була створена операція облоги Маріуполя , та здача Півдня України .Якщо це відбудеться, однозначно що це була спільна робота зрадників при владі з рашистами .
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04.05.2022 22:43 Відповісти
Господи, Матінко Божа, благаю, допоможіть
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04.05.2022 22:52 Відповісти
Тут треба допомога Архангела Михаїла.
До їкон звертатись сенсу немає.
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04.05.2022 23:51 Відповісти
Воду в Донецк 8 лет на халяву даем из за Марика. Наше электричество на Марик тоже шло через Донецк. Если и сейчас идет, то отключить немедленно и воду и электричество.
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04.05.2022 23:38 Відповісти
Залужний. прийміть рішення щодо Маріуполя ОДНООСІБНО. адже повноваження головнокомандувача ЗСУ передбачають і дозволяють ! По совісті !
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04.05.2022 23:47 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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04.05.2022 23:49 Відповісти
Зброя вже в Україні. а НАКАЗУ ЗСУ НЕМАЄ ! Журналісти, збирайте пресконференцію. запрошуйте \ вимагайте участь представників ГЕНШТАБУ. хай пояснять суспільству. чому зволікають 2 місяці і продовжують надалі саботувати дану ситуацію щодо Маріуполя.
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04.05.2022 23:58 Відповісти
адмін. де комент ?
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05.05.2022 00:22 Відповісти
Власть слила защитников Мариуполя. Позор!
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05.05.2022 00:54 Відповісти
стыдоба, ребята обращаяютсяк президенту Турции... наше чмо ничего не стоит...
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05.05.2022 06:08 Відповісти
 
 