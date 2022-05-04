На Донбасі відбито 11 атак окупантів, знищено 5 танків, 2 літаки та 2 безпілотники, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивали атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби відбито 12 атак ворога, знищено 35 одиниць техніки окупантів та 4 повітряні цілі, - пресцентр ОС