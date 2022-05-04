На Донбасі відбито 11 атак окупантів, знищено 5 танків, 2 літаки та 2 безпілотники, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивали атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!".
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