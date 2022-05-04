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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі відбито 11 атак окупантів, знищено 5 танків, 2 літаки та 2 безпілотники, - штаб ООС

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На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбивали атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 4 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421".

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Упродовж доби відбито 12 атак ворога, знищено 35 одиниць техніки окупантів та 4 повітряні цілі, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Тримайтесь хлопці, Ви найкращі!
Ви змінили Україну і світ!
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04.05.2022 22:19 Відповісти
Ну нарешті літаки пішли. Добийте їх до 200 до 9 травня і вони будуть менше літати.
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04.05.2022 22:23 Відповісти
Орки пошли ва-банк, исчерпают ресурсы а потом запросят перемирие... И наши лопухи скорее всего соглашатся и это будет последнее в их карьере действие.
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04.05.2022 22:35 Відповісти
Хоч якась приємна новина . Слава нашим захисникам!
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04.05.2022 22:36 Відповісти
Танчики і літаки орків палають 🔥🔥🔥
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04.05.2022 22:50 Відповісти
Цілий день билися дві армії десятків тисяч людей одні проти інших і 5 танків знищили... У орків танки закінчилися?
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04.05.2022 23:07 Відповісти
Так йди покажи,як треба танки нищити. Ти хоч уявляєш, ЯК ЦЕ ? Дістали ви вже,довбодятли...
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04.05.2022 23:35 Відповісти
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04.05.2022 23:21 Відповісти
Слава Героям! Бейте касабов что есть силы!
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05.05.2022 03:22 Відповісти
 
 