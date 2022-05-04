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Новини Війна
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Генерал РФ Лапін нагородив свого сина після відступу від Чернігова, - BBC

лапін

Генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів.

Про це йдеться в розслідуванні BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє дуже схожих один на одного чоловіків у повній бойовій амуніції, сучасних касках та бронежилетах тиснуть один одному руку на тлі зламаного паркану та білих українських мазанок в одному із сіл Чернігівської області. По периметру стоїть оточення", - йдеться в повідомленні.

Вранці 29 березня на сайті телеканалу міністерства оборони Росії "Звезда" з'явився сюжет: командувач військ Центрального військового округу (ЦВО) російський генерал-полковник Олександр Лапін вручає військовослужбовцям державні нагороди за мужність і героїзм, виявлені в ході "спецоперації в Україні". Церемонія нагородження пройшла десь на "чернігівському напрямі". Аби її провести генерал-полковник Лапін особисто прибув на територію України.

"У російській армії є підполковник Денис Олександрович Лапін. Ми з'ясували, що цей 36-річний підполковник – син генерала Олександра Лапіна.

Судячи з доступної інформації про Лапіна-молодшого, батько завжди мав нагоду наглядати за кар'єрою сина", - зазначає BBC.

Відомо, що Лапін-старший у нульові служив спочатку начальником штабу, а потім і командиром 20-ї гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією у Волгограді. В одній квартирі з ним якийсь час був зареєстрований і Лапін-молодший.

Також читайте: У Маріуполі перебувають 2000 російських військових, - CNN

Автор: 

армія рф (17749) росія (65908)


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Топ коментарі
+38
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04.05.2022 22:37
+32
Я, навіть, знаю, що за медаль

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04.05.2022 22:45
+23
Не эта награда?
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04.05.2022 22:54
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04.05.2022 22:37 Відповісти
Забыли добавить : полк Лапина-младшего наши раздолбали. А батя сынку медальку повесил
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04.05.2022 22:38 Відповісти
ИНТЕРЕСНО
ЗА МУЖЕСТВЕННЫЙ ПОБЕГ С ФРОНТА
ЗА ****** ПОЛКА
ЗА ТРУСОСТЬ ИЛИ СЕМЕЙНУЮ ИДИОТИЮ.....
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04.05.2022 23:12 Відповісти
Я из Сум. В войне не участвую по возрасту. А вот наши под Сумами отжали всякого железного хлама много. И орков уложили достаточно.
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05.05.2022 07:45 Відповісти
Пусть ещё мамку наградят что ****** родила.
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04.05.2022 22:39 Відповісти
Я, навіть, знаю, що за медаль

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04.05.2022 22:45 Відповісти
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04.05.2022 22:48 Відповісти
Не эта награда?
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04.05.2022 22:54 Відповісти
Яблучко від яблуні далеко не падає! 👹👎😠
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04.05.2022 22:58 Відповісти
У нас есть свой Лапин, Игорь, тоже на войне. Если бы баллотировался на Президента, не задумываясь голосовал бы за него. Имхо
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04.05.2022 23:07 Відповісти
- "Паздравляю вас с награждєніем!"
- "Папа я старалсо!"
...лунає всєобщєє "ура-ура" і чути як хлюпає гівно в чоботях...
Завіса...
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04.05.2022 23:14 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 04:47 Відповісти
 
 