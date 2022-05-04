Генерал РФ Лапін нагородив свого сина після відступу від Чернігова, - BBC

Генерал-полковник Олександр Лапін, командувач російського Центрального військового округу, нагородив свого сина-танкіста, який керував наступом на українські Суми та Чернігів.

Про це йдеться в розслідуванні BBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє дуже схожих один на одного чоловіків у повній бойовій амуніції, сучасних касках та бронежилетах тиснуть один одному руку на тлі зламаного паркану та білих українських мазанок в одному із сіл Чернігівської області. По периметру стоїть оточення", - йдеться в повідомленні.

Вранці 29 березня на сайті телеканалу міністерства оборони Росії "Звезда" з'явився сюжет: командувач військ Центрального військового округу (ЦВО) російський генерал-полковник Олександр Лапін вручає військовослужбовцям державні нагороди за мужність і героїзм, виявлені в ході "спецоперації в Україні". Церемонія нагородження пройшла десь на "чернігівському напрямі". Аби її провести генерал-полковник Лапін особисто прибув на територію України.

"У російській армії є підполковник Денис Олександрович Лапін. Ми з'ясували, що цей 36-річний підполковник – син генерала Олександра Лапіна.

Судячи з доступної інформації про Лапіна-молодшого, батько завжди мав нагоду наглядати за кар'єрою сина", - зазначає BBC.

Відомо, що Лапін-старший у нульові служив спочатку начальником штабу, а потім і командиром 20-ї гвардійської мотострілецької бригади з дислокацією у Волгограді. В одній квартирі з ним якийсь час був зареєстрований і Лапін-молодший.

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