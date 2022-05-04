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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ситуація вкрай складна, але ми продовжуємо тримати оборону, - звернення командира полку "Азов" Прокопенка. ВIДЕО

Командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко виступив із зверненням щодо ситуації на заводі "Азовсталь".

Як інформує Цензор.НЕТ, зверенення опубліковане в телеграмі полку. 

Автор: 

Маріуполь (3243) Азов (784) Азовсталь (445) Прокопенко Андрій (16)


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Топ коментарі
+58
СБУ потрібно провести операції щодо оточення Зеленського. Особливо щодо Єрмака,Татарова.

З статті https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/

Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Що це був за план розмінування? Хто його виконував?Хто віддав наказ? Чи ділянка Чонгару входила в цей список? Чому за місяць до війни після попередження директора ЦРУ Чонгар не було заміновано для попередження вторгнення?
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04.05.2022 22:42
+43
Эта правда "Азова"(((

Это рванная рана в сердце каждого украинца

Это воронка от авиабомбы в репутации ОП
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04.05.2022 22:41
+35
останнє речення про репутацію ОП, гавно.
нема там ніякої репутації.
на місцях усі. татаров, коля катлета, балоги, ******
вже ділять хто житло буде будувати.
заводи, оборонку.
а грошей буде ой як докуя.
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04.05.2022 22:52
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Вкрай...
Невже ніяк не можна їх визволити?
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04.05.2022 22:37 Відповісти
Можна, але ніхто не буде ризикувати життями 10 тисяч солдат, ради визволення 2х тисяч.
Як би не хотіли, але на даний момент це не можливо.

Тут варіанти два.
1. Або міжнародна допомога, т.е. евакуація Азову, на що москалі не підуть.

2. Наші на азовсталі мають протриматись до контрнаступу ЗСУ, але ніхто не знає коли це станеться.. можливо завтра, можливо через місяць.
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04.05.2022 22:41 Відповісти
Теж мучить це питання та згоджуюсь,що командування не може покинутитвсе на порятунок як би цього не хотілось усім..
Єдиний варіант крутиться в голові -- під час наступу чим небуть їх накрити поверху
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04.05.2022 22:50 Відповісти
Увагу відволікти, перетягнути сили вони що не можуть? Вдарити по скупченню рашистів
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05.05.2022 08:49 Відповісти
Я не вірю ні одному слову,що неможливо. Аналізуючи анонси Цензора, в місті 2000 орків,Питання, а скільки захисників?Знову Цензор раніше-Азов мав 5500 плюс погранци,морпіхи, СБУ і поліція. Цензор батальйони орків передислокована на напрямки Запоріжжя. При тій зброї, що отримали,ресурсах людських не потрібно писати про неможливість врятувати захисників. Яке місто буде наступним...
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04.05.2022 23:40 Відповісти
Батальон Азова,батальон морских пехотинцев и остальные-всего около 2000 -2500и не больше было.

Откиньте дезертиров и сдавшихся в плен (некоторые уже сдались в плен по второму разу)-получится не больше 2000.
Вот это приблизительная численность реально
Насчёт СБУ ,погранцов и местной милиции есть очень большие сомнения по количеству (реально дезертиров и коллаборантов в этих подразделениях может быть довольно много)
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05.05.2022 00:22 Відповісти
Mожна , але зе чмо ничего не делает, позорище гребанное... оно привело ко всему этому, 2 после путлера... стыдно , помощь просят у Турции, а у зе чмо все под контролем...
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05.05.2022 08:26 Відповісти
а вмикай мозги.
ці хлопці потрібні єрмакотатаровим?????????????????
перемога, відбудова, на кону до трільйона баксів.
а ці пацани спитають,
за що вони кров проливали? за що помирали?.
у тебе тепер питання є????????????????
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04.05.2022 22:47 Відповісти
та хер шо вони спитають. мідальку получать, самі горласті - квартиру. І все буде ок. Шо, до 24 лютого не було про що у Зєлі і компанії спитати? І хтось спитав? То не пишіть вже тієї ура-патріотичної херні.
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04.05.2022 23:37 Відповісти
Решта азовців мовчать. Нацжони мовчать.
Помітили?
Білецький мовчить.
А як на Порошенка вигавкував.
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05.05.2022 08:40 Відповісти
120 километров степи до окраин города - это самый короткий путь со стороны Запорожья. Плюс около 25 БТг противника на этой территории - десятки тысяч орков. Реально пробиться с численным превосходством минимум в 2-3 раза, мощной поддержкой артилерии и авиации. Учитывая тяжелые бои на Донбассе - это практически нереально. Или реально, но потеряв десятки тысяч по тактике рашистов если действовать. Единственная возможность эвакуации была, когда вертушки еще могли окольными путями пробиться, но сейчас рашисты натащили туда массу ПВО.
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04.05.2022 22:48 Відповісти
Зе просто на войне наживаецца.
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04.05.2022 23:08 Відповісти
ну не смішно, йди нах ер
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04.05.2022 23:31 Відповісти
Зеля давно плюнув на захисників Маріуполя та вирішив зробити з них сакральна жертву.
Ще ж місяць тому чи навіть два, три тижні тому щось можна було спробувати зробити для них.
Звичайно, до Маріуполя вже не можна було пробитися, бо до Маріуполя було вже більше 100 км від позицій ЗСУ.
Але, як варіант, наприклад спробувати оточити Херсон з рашистськими гарнізоном там, можна було.
Бо відстань від Херсона до лінії ЗСУ десь 20-30 км.
І головне, що у рашистів на правому березі Дніпра лише невеликий плацдарм. А Херсон саме на правому березі, як би відрізаний Дніпром від основних сил рашистів.
І от тоді можна було обміняти оточених в Херсоні рашистів на оточених захисників Маріуполя.
Головне, щоб було бажання хоч щось спробувати реально зробити для захисників Маріуполя, а не говорити мантри через клоуна Арестовича, що все добре чи знімати відсотки в такому ж стилі
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04.05.2022 22:54 Відповісти
ну поїдь в штаб ЗСУ і скажи що ти самий умний військовий стратег ,мля ...на півставки чи на півшишки влаштуєшся
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04.05.2022 23:05 Відповісти
Зеля розлогинься та йди роби щось для захисників Маріуполя, щоб не було крові та смертей героїчних захисників Маріуполя на твоїй совісті.
Роби хоч щось для них, хоч спробуй, щоб совісті була чиста.
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04.05.2022 23:14 Відповісти
вони вже на його совісті
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04.05.2022 23:46 Відповісти
генерал Марченко добре справлявся на півдні, але головнокомандувач його прибрав звідти. питання: нахера?
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04.05.2022 23:45 Відповісти
Под Херсоном на левобережье кацапы вдоль Днепра наставили дальнобойной артиллерии,поэтому разгромить правобережную группировку не получится.
Самый реальный удар-на Мелитополь
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05.05.2022 00:27 Відповісти
Байрактар їх арту зносить норм.
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05.05.2022 09:46 Відповісти
надо бить по Белгороду или в другом месте, но так чтобы трещало... и тогда они пойдут на уступки ... но это не с нашим зе чмом...
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05.05.2022 08:29 Відповісти
Між неокупованої Марїнкою і портом Маріуполя 85 км, радіус дії Байрактара 120 км
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05.05.2022 06:28 Відповісти
Потерпілий мовчить ...))
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04.05.2022 22:40 Відповісти
Эта правда "Азова"(((

Это рванная рана в сердце каждого украинца

Это воронка от авиабомбы в репутации ОП
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04.05.2022 22:41 Відповісти
останнє речення про репутацію ОП, гавно.
нема там ніякої репутації.
на місцях усі. татаров, коля катлета, балоги, ******
вже ділять хто житло буде будувати.
заводи, оборонку.
а грошей буде ой як докуя.
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04.05.2022 22:52 Відповісти
А ее и не было, этой репутации. Но щеки-то надувают, небритость отращивают...

Создают ( пытаются) озабоченнный вид.Если этому кто-то еще верит, то мне и странно и противно. И очень больно(
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04.05.2022 23:18 Відповісти
лучше так "Это рваная рана и воронка от авиабомбы в сердце каждого украинца"
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04.05.2022 23:08 Відповісти
СБУ потрібно провести операції щодо оточення Зеленського. Особливо щодо Єрмака,Татарова.

З статті https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/

Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Що це був за план розмінування? Хто його виконував?Хто віддав наказ? Чи ділянка Чонгару входила в цей список? Чому за місяць до війни після попередження директора ЦРУ Чонгар не було заміновано для попередження вторгнення?
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04.05.2022 22:42 Відповісти
идивследзакораблёмдымытрык...
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04.05.2022 23:15 Відповісти
Бо його тільки до тога часу розмігували. Тому і суди в форсованому режимі приймали апеояцію по Януковичу. Готувався зовсім інший сценарій. Думаю лишу народ Украхни тв ЗСУ змінили ці плани!
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04.05.2022 22:50 Відповісти
Це ТАК і Є як ви сказалиТільки народ та ЗСУ
бо план був інший
договорняк був їх планом.Тому вони і бігали на перемовини з третього дня війни.Та захід все бачив
та бачить.
Та знає хто Єрмак Та Зеленський.Тому і не давали зброю Україні а тепер все змінилося зброя йде та всі Зелені Єрмака та агрохімії в пастці опинилися бо не на то розраховували.Але ж вони спритні ще щось вигадають.Та будуть продовжувати гадити поки є можливість.Т
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04.05.2022 23:34 Відповісти
У Юрія Швеця є відео в ютубі на цю тему хто такий Єрмак.
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04.05.2022 22:55 Відповісти
Дермака потрібно на передову, нехай там **** шукає шлях миру, виродок продажний.
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04.05.2022 22:57 Відповісти
Дерьмака потрібно до слідчого СБУ за підозрою в держзраді.
Але в СБУ літінант бакланов, так що Деьмак буде, як англійська королева, вне підозри.
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05.05.2022 01:05 Відповісти
у зе совестЬ???
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05.05.2022 08:31 Відповісти
дерьмак ни причем... дерьмака кто-то нанял... вот это должно быть в асфальт закатано
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05.05.2022 08:32 Відповісти
Яке СБУ, Баканова? Баканов буде копати під свого кореша ЗЕ та його світу? Ви сповна розуму?
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05.05.2022 03:34 Відповісти
Не смешите! Какому СБУ? Там - лейтенант Баканов, который крепко сидит на подсосе у ермака!
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05.05.2022 08:01 Відповісти
Молимось за Вас , дорогі наші Воїни світла 🙏🏼❤️
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04.05.2022 22:45 Відповісти
Вот это Воины
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04.05.2022 22:46 Відповісти
Когда общество получит ответ на вопрос, кто больше ненавидит и боится Азов, тогда многое станет ясным, кто и кого сдали с Мариуполе.
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04.05.2022 22:47 Відповісти
Вони не люди - Вони Титани!!!
Бог їх врятує!
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04.05.2022 22:50 Відповісти
пока Бог не сделал ничего...
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04.05.2022 23:10 Відповісти
от не треба наговарювати. Бог прислав в поміч Пороха, але нарід виоішив по своєму.
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04.05.2022 23:35 Відповісти
Просто Бог не знав, що "мудрому" наріду більше до вподоби не патріот України, а сцяний занюханий клован.
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04.05.2022 23:52 Відповісти
якшо він є і йому є до цього діло...
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04.05.2022 23:33 Відповісти
Хлопці. Якщо правда що їх у місті 2000 лишилось, то ви їм ще за щоку надаєте.
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04.05.2022 22:51 Відповісти
чем? асфальтом?
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04.05.2022 23:11 Відповісти
Все святые, молите Бога о защитниках Азовстали!
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
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04.05.2022 22:51 Відповісти
Господи, Матінко Божа, допоможіть
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04.05.2022 22:55 Відповісти
Неужели нельзя из Днепра из HIMARS с десяток ракет ATCAMS запустить по оркам под Мариком?? Там же в каждой ракете под 20шт самонаводящихся на технику боеголовок. Дальность старых ракет 300 км (новых писали под 450 км). Даже с Днепра 300 км до Марика по прямой хватило бы с головой!!!
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04.05.2022 23:04 Відповісти
я тоже не понимаю, почему не бьют...Они им парад хотят разрешить провести?? ведь сказали, что нам дали что-то дальнобойное...
ну почему же все так?
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04.05.2022 23:13 Відповісти
Може так і зроблять коли ті HIMARS в нас будуть, бо тепер їх нема.
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04.05.2022 23:48 Відповісти
Мабуть кончений дЄрмак і Зе принесли Маріуполь і Азов з ЗСУ в Маріуполі у жертву по домовленості з Кремлем - іншої відповіді на те що коїться просто немає.
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04.05.2022 23:57 Відповісти
поки одні б'ються, інші перебиваються

Маріуполь повернули до стану 1991 року, в часи малєнькой Вєри.

На вулицях - стихійний ринок.
Люди торгують прямо із землі хто чим - горілкою, одягом, ліками, овочами, домашніми соліннями.

Поряд із торговцями, на вулицях - могили жителів міста, яким не пощастило пережити бомбардування російських "визволителів".

Сюрреалізм. росія принесла у місто морок та кошмар.
https://t.me/operativnoZSU/22555
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04.05.2022 23:05 Відповісти
Молимось за вас хлопці...
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04.05.2022 23:19 Відповісти
Москальня , будьте ви прокляті навІки !!
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04.05.2022 23:29 Відповісти
Почему за столько времени Украина не прорвалась в Мариуполь??? За столько времени можно было взять Херсон и Мелитополь и прорваться в Мариуполь! Крымский мост уничтожить и на штурм Крыма идти отрезанного от России или в блокаду взять ибо они не смогут пополняться.
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04.05.2022 23:41 Відповісти
Маріуполь був і є екзаменом для ЗСУ і Зе. Вони його не здали.
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04.05.2022 23:43 Відповісти
ни хрена себе экзамен?
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05.05.2022 08:34 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЫЗЫВАТЬ ОГОНЬ НА СЕБЯ ЛЕГКИМ ОСКОЛОЧНЫМ ЧТОБЫ РАШИСТОВ ПОСЕКЛО !!! А САМИМ НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ !!!
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04.05.2022 23:56 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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04.05.2022 23:58 Відповісти
Це ти фігню написав, друже. особливо 3 та 4 пункти. Кацапи так не мислять і переможцями себе бачать навіть там, де все просрали. І вже точно не принизять себе добровільно погодившись на виплату репарацій. 8-й взагалі ні про що бо до широкомасштабного наступу на Україну кацапстану не загрожував ніякий розпад. А от тепер - велике питання.
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05.05.2022 00:30 Відповісти
Герой Украины полковник Прокопенко! Зеленский ничем помочь не может потому что он и его помощник Ермак послали представителя нации Президента Германии вместе с немецкой помощью *****. Почему? Потому что Зеленский крутой пацанчик а не какой то там клоун из КВН. Захочет шашлыки на маевачку забацает, захочет мороженку в Омане покушает. Соревнуется походу с Путиным кто круче.
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05.05.2022 00:14 Відповісти
Ті. хто тут розписує. детально. що нічого не можна зробити. це боти. Бо ще ніхто нічого. навіть. не спробували робити якогось руху з порятунку військового гарнізону Маріуполя ! А ще хтось думав. що серед цивільних є дружини і діти військових. яких теж рашисти не пощадять в полоні.
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05.05.2022 00:15 Відповісти
адмін. де комент ?
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05.05.2022 00:18 Відповісти
Обміняти захисників Маріупрля можна було б на дітей путіна. Якби їх всіх хто є за кордоном взяли, посадили разом в одну кімнату - та записали б відео де ці діти попросили свого дебіла-папіка врятувати їх. І дали б х@йлу кілька годин на прийняття рішення. А як ні - то почати робити з тими виродками те. що кацапи роблять з нашими військовополоненими і транслювати йому все це в прямому єфірі. Тоді б щось вийшло. Але євротолерасти так не зроблять, бо вони ж "не фашисти як путін", вони терпіли. А він цим користується.
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05.05.2022 00:19 Відповісти
Не зупиняйтесь, давайте фантазувати далі... У відповідь пуйло починає катувати українських дітей з того ж Маріуполя, наприклад. Їх там повивозили до рашки тисячі. Ну, і який ваш наступний хід в цій "багатоходовочці", пане раднику? Кого і в якій кількості порекомендуєте катувати у відповідь на такі дії пуйла?
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05.05.2022 00:49 Відповісти
Він нікого у відповідь не починає катувати, бо у нього немає можливості викрасти дітей когось, хто приймає рішення в Європі, Британії чи США. А діти Маріуполя чи ще якісь тут не прокатять, бо це не вплине на прийняття рішень що повільної страти його виродків. І він це чудово розумітиме. Не думаю що він як сталін наважився б "не міняти цивільних на офіцерів". А якщо би і спробував утнути щось із того що ви сказали - це закінчилося б стратою одного з виродків та зміною умов. Він би вже повинен був би не випустити військових з Маріуполя, а вивести звідти своїх орків. І не лише звідти, а ще й з Мелітопорля та Бердянська. І вивів би, я в цьому не сумніваюся. Але, повторюся, захід такого не зробить. Вони гратимуться у порядних джентельменів з гопником, можливо навіть дозволять х@йлу почати ядерну війну, а потім вже розгрібатиме це лайно, аби бути "правильними" і не піддаватися на провокації.
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05.05.2022 01:28 Відповісти
Я не знаю, як хлопці тримаються стільки часу.

Вони справді з криці.

Дорогі наші, молимося всім силам, не знаючи молитв, своїми словами заклинаємо Небо врятувати вас і зберегти.

Доземний уклін вам.
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05.05.2022 01:15 Відповісти
Чтобы помочь Мариуполю, нужно очень много авиации!
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05.05.2022 01:57 Відповісти
Надо провести операцию по захвату склада колбасной пмр, и обменять плененных там сепаров и вояк рф, другого выхода нет..
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05.05.2022 02:58 Відповісти
Скажіть, яким Богам ще молитися за Маріуполь та його Героїв, щоб вони встояли ?
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05.05.2022 07:42 Відповісти
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05.05.2022 11:40 Відповісти
Юрий Бутусов ! Вы - военный эксперт. Вы же понимаете , что эта бойня не имеет н стратегического, ни даже тактического значения... эрэфия сняла с Мариуполя войска и байка про то, что Азов сковывает силы врага уже лопнула..НА самом деле, брошенные военным и политическим руководством бойцы ценой собственной жизни создают кому-то материал для видосиков "какими замечательными бойцами были павшие герои" Но ни герои ..ни мы простые люди не хотим, чтоб они погибли... А страна ничего для их спасения не сделала... "Делала" не канает. Должен быть результат... Азов сам предлагал варианты с третьей страной... Но что-то я не видел на Вашем ресурсе инфы, что зеленский поговорил на эту тему с Эрдоганом...
Почему бы не сказать правду: их никто не хочет спасать .... только имитация... "Мы вчера говорили с ними ..связь установлена" Бляха!Что - правда в ОП считают, что всё что теперь нужно тАзову и 36-й - это поговорить с ними по телефону ?!!!
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05.05.2022 10:28 Відповісти
Я добре пам'ятаю, як в цей день всі маскували назву «Азов» латиницею, пропущеними літерами, які заміщали зірочками - бо фейбук банив нещадно.

Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.

З днем народження, Азов!

Юлія Кузьменко

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
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05.05.2022 10:51 Відповісти
Нужно кидать туда =байрактари=или РС -270mlrs о которой все говорят .что она уже в Украине ! Или будем ждать парада в Мариуполе !
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05.05.2022 10:58 Відповісти
"Перед зе-Co героїчно відзвітувалися про "сотні врятованих з Маріуполя".
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".

Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо. Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації. Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя. Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279745236_2815989475374268_6194921380445219283_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=dHgu3v_Zp9MAX-jhBTY&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-lqnjM0UPLHfjYJbZm9CCjtcH9XVVclZ4YE9DZzQHHtw&oe=6277D2CB
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05.05.2022 11:00 Відповісти
Сходив би та поцікавився.
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05.05.2022 11:28 Відповісти
Почему Himers не работают по Мариуполю?! Там 95% разрушений, спасать нечего. Рашисты спокойно гуляют по городу, а у нас западное высокоточное вооружение уже поступило несколько дней как. Можно и нужно утюжить позиции с которых они собрались зачищать Азов.
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05.05.2022 11:10 Відповісти
Помоги вам Бог!🙏🏼
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05.05.2022 13:07 Відповісти
Наши пацаны из ВСУ/АЗОВ и морской пехоты, защищая Мариуполь от врага (русских тварей) и не давая им полностью захватить город, фактически публично "опустили" карлика-педофила путина, дырявого ******* кадырова и всю кремлевскую банду отморозков.
А поскольку кацапы коварные и злопамятные мрази, они сделают все чтобы к 9 Мая выбить наших парней из Азовстали, взять в плен и заставить и пройти на параде. Для врага это принципиально. Нельзя дать русским тварям достигнуть этой цели.
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05.05.2022 13:51 Відповісти
 
 