Російські війська з мінометів обстріляли прикордонні райони на Чернігівщині та Сумщині, - Держприкордонслужба
Російські війська продовжують вести обстріли прикордонних районів на Чернігівщині та Сумщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.
Усього рашистами по територіі України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету.
Попередньо, обійшлося без жертв.
Топ коментарі
+15 Лаур
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+10 Історик Воєнрук
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+9 Urs
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Надо понимать, что новости о трансграничных обстрелах из мелких калибров теперь будут каждый день. Зато к селу дорога есть, и ***** надо радары.
Пограничный наряд з Сірком, через голову которого летят мины "куда кацапский бог пошлёт", мониторит контрольно-следовую полосу, ему не придан 120-мм миномёт с б\к или буксируемая 105-мм гаубица. И к сожалению, сегодня на протяженности ответственности погранзаставы не установлены через каждые 20 км AN/TPQ-49 с подведенным к нему питанием и круглосуточной сменой дежурных операторов. Когда это произойдёт, тогда ответка в виде одного 155-милиметрового «привета» прилетала бы через 30 секунд из армейской дежурной батареи, которая будет стоять за 30 км от границы (а не только на сегодняшних фронтах). Только для границы с лаптестаном нам нужна сотня таких радаров ( и полсотни для граниы с Белоруссией). Но дело в том, что закупка таких дивайсов не позволит юзикам на этом заработать, это же не щебень.
У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!
А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.
Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.