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Новини Війна
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Російські війська з мінометів обстріляли прикордонні райони на Чернігівщині та Сумщині, - Держприкордонслужба

обстріл

Російські війська продовжують вести обстріли прикордонних районів на Чернігівщині та Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.

Усього рашистами по територіі України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету.

Попередньо, обійшлося без жертв.

Також читайте: Сумщину обстріляли з території РФ. Зафіксовано 8 прильотів із 120-мм міномету, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6119) кордон (4815) обстріл (29021) Сумська область (3828) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+15
не жуйте соплі - уібіть вже по ним млять - гірше ніж є не буде ...
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04.05.2022 22:52
+10
А чому у відповідь не стріляємо? Не на часі? Чи путін нападе?
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04.05.2022 22:56
+9
давайте попробую объяснить.
Пограничный наряд з Сірком, через голову которого летят мины "куда кацапский бог пошлёт", мониторит контрольно-следовую полосу, ему не придан 120-мм миномёт с б\к или буксируемая 105-мм гаубица. И к сожалению, сегодня на протяженности ответственности погранзаставы не установлены через каждые 20 км AN/TPQ-49 с подведенным к нему питанием и круглосуточной сменой дежурных операторов. Когда это произойдёт, тогда ответка в виде одного 155-милиметрового «привета» прилетала бы через 30 секунд из армейской дежурной батареи, которая будет стоять за 30 км от границы (а не только на сегодняшних фронтах). Только для границы с лаптестаном нам нужна сотня таких радаров ( и полсотни для граниы с Белоруссией). Но дело в том, что закупка таких дивайсов не позволит юзикам на этом заработать, это же не щебень.

У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!

А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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04.05.2022 23:05
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не жуйте соплі - уібіть вже по ним млять - гірше ніж є не буде ...
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04.05.2022 22:52 Відповісти
У пограничников нет миномета, а главное - нет координат. ****** куда - в белый свет?
Надо понимать, что новости о трансграничных обстрелах из мелких калибров теперь будут каждый день. Зато к селу дорога есть, и ***** надо радары.
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04.05.2022 22:58 Відповісти
А чому ми не обстрiлюем прикордоннi райони рф?
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04.05.2022 22:55 Відповісти
тому що не кацапи.
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04.05.2022 23:07 Відповісти
Войну мы ******* по той же причине?
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05.05.2022 00:22 Відповісти
А чому у відповідь не стріляємо? Не на часі? Чи путін нападе?
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04.05.2022 22:56 Відповісти
давайте попробую объяснить.
Пограничный наряд з Сірком, через голову которого летят мины "куда кацапский бог пошлёт", мониторит контрольно-следовую полосу, ему не придан 120-мм миномёт с б\к или буксируемая 105-мм гаубица. И к сожалению, сегодня на протяженности ответственности погранзаставы не установлены через каждые 20 км AN/TPQ-49 с подведенным к нему питанием и круглосуточной сменой дежурных операторов. Когда это произойдёт, тогда ответка в виде одного 155-милиметрового «привета» прилетала бы через 30 секунд из армейской дежурной батареи, которая будет стоять за 30 км от границы (а не только на сегодняшних фронтах). Только для границы с лаптестаном нам нужна сотня таких радаров ( и полсотни для граниы с Белоруссией). Но дело в том, что закупка таких дивайсов не позволит юзикам на этом заработать, это же не щебень.

У нас еще очень долго на границе не будет радаров, потому что все AN/TPQ на фронтах, и все те что Британия нам передаёт сегодня - тоже все поедут на новые южные фронта, которых могло бы не быть, если бы некоторые не "устали от войны", и им не захотелось "перестать стрелять", шоб они подавились своим асфальтом запивая его белорусским гудроном!!

А надо было ДОЗы не саботировать два года подряд, и включать в них украинские контрбатарейные РЛС, а также озаботиться разработкой переносных контрбатарейных радаров, а не заботиться о роялти от трансляции "Сватов", которые капают и по сей день, а показы этого зеленого говна вы можете и сегодня увидеть в телепрограммах Воронежа и Липецка.

Короче, управление страной - это, *****, не с шаурмой по фонтанам прыгать и журнашлюх с руки мясом кормить... Это строительство армии, первая забота Верховного Главнокомандующего. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, хоронить...

Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался.
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04.05.2022 23:05 Відповісти
Я з вами згодна та дуже дякую за пояснення.По Ленд лизу повинні будуть все давати. Та не треба буде купувати це.Я дуже сподіваюсь що скоро буде все що потрібно для захисту кордону бо це так важливо. Але ж звісно що завтра всього не буде. Також я зрозуміла нещодавно чому Україні не давали зброю.А тому що вони знали що при владі є зрадникі та хто працює на Кремль та бачили що вони планують договоре якби бо з третього дня війни вся ця мерзота Єрмака подоляки агрохімія бігали на «перемовини» то ж чого б Україні хтось дав бі зброю коли все було для всіх зрозуміло.Алеж не вийшло та Єрмак з зеленим тепер в пастці бо ЗСУ захищає та й ніколи б ніхто не дав би зеленому згоду на договорняк Але ж зелені ой як сподівалис.
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04.05.2022 23:20 Відповісти
Безусловно, мы можем по ленд-лизу получить полторы сотни AN/TPQ-49 для оборудования границы, и еще сотни две для ВСУ. Но по окончании войны мы должны будем заплатить за них (за исключением утраченных). в 19-м году "Искра" предлагала МО разработку мобильных контрбатарейных радаров. Но народ выбрал "перестать стрелять". Теперь похоже будет читать "Месяц войны" и продолжать класть в землю своих детей еще два плюс пять лет.
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05.05.2022 00:08 Відповісти
а що,в нас минометів немає??
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04.05.2022 23:17 Відповісти
Эрдогана у нас немае. Тот бы уже в**бал и проблема была бы закрыта.
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04.05.2022 23:54 Відповісти
пояснение выше.
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04.05.2022 23:57 Відповісти
а чому не написано що в результаті обстрілу знищено школу і дитячий садок ?
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04.05.2022 23:17 Відповісти
Так уже Шмигаль міста відбудовує і новий асфальт стеле
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04.05.2022 23:35 Відповісти
А де контрбатарейна боротьба? Чи Зеленський приказав у відповідь не стріляти? Може вже війна закінчилась?
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04.05.2022 23:44 Відповісти
а есть чем бороться в сумских лесах?
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05.05.2022 01:15 Відповісти
 
 