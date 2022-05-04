Російські війська з мінометів обстріляли прикордонні райони на Чернігівщині та Сумщині, - Держприкордонслужба

Російські війська продовжують вести обстріли прикордонних районів на Чернігівщині та Сумщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівської області та Шосткинського району Сумської області.

Усього рашистами по територіі України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету.

Попередньо, обійшлося без жертв.

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