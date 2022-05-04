Внаслідок обстрілу окупантами на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула, - Синєгубов.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.

Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула.

Крім того ворог продовжує обстріли Харкова", - йдеться в повідомленні.

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