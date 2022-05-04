Внаслідок обстрілу окупантами на Харківщині поранено 11-річну дитину, одна людина загинула, - Синєгубов.
Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківську область.
Про це у Facebook повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула.
Крім того ворог продовжує обстріли Харкова", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар04.05.2022 22:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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