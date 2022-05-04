Для Німеччини є проблемою те, що Штайнмаєра попросили не приїжджати до Києва, - Шольц
У ФРН вважають небажання приймати в Києві федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра перешкодою для візитів вищого керівництва держави до України.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для уряду Німеччини, а також для німецького народу проблемою є те, що федерального президента попросили не приїжджати… Завдання уряду - представляти нашу країну. Пан Штайнмаєр – найвищий представник нашої країни, обраний переважною більшістю голосів", - пояснив він.
Канцлер зазначив, що треба думати про те, як інші урядовці тепер можуть розв'язати питання візитів до України.
За словами Шольца, у вирішення цього питання має зробити свій внесок і Україна.
Шольц нагадав, що вже бував у Києві, а також зустрічався з Президентом Зеленським у Брюсселі. Він зауважив, що дуже часто спілкується з українським лідером телефоном. "У цьому відношенні ми тісно контактуємо", - запевнив німецький канцлер.
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Краще нехай штаниаєр, як президент німецької держави вибачиться перед українцями за злочини нацистів у Другій Світовій Війні та за злочини керівництва Німеччини Шрьодера та Меркель, політика яких сприяла військовій агресії путіна проти України.
Якщо для Шольца це проблема, то німці оберуть когось менш проблемного.
А если серьезно, то Германия, вроде, начала реально помагать. Надо организовывать встречу со Штанмаером. Надо крепко подумать про формат и направить встречу в нужное Украине русло, но сраться дальше смысла нет. Месседж, похоже, получен и воспринят. Хотя из ОП виднее - больше информации...
Я вважаю, що пре-зе-дент мав би плюнути на мерзоту штайнмайєра заради інтересів України і запросити вже те чмо або дозволити приїхати. З відвіданням Бучі, Ірпеня, Бородянки ... чи Чергігова, наприклад.
А потім розберемося, після Перемоги.
Буде ще й суд історії.
Проблемы на ровном месте: как Украина рискует потерять союзников.
2022-05-03 14:41:00 https://korrespondent.az/news/problemy-na-rovnom-meste-kak-ukraina-riskuet-poteryaty-soyuznikov/44822
То, что Украина является жертвой агрессии со стороны России-неоспоримый факт. То,что Россию нужно изолировать от цивилизованного мира за все совершенные ею преступления -тоже факт. То,что каждая страна, в меру сил и возможностей, должна помогать Украине бороться с российской агрессией - еще одна очевидная вещь. Но руководство Украины, ее послы и политики должны способствовать этому, а не отталкивать от себя неуместными заявлениями. За последнее время сказано было слишком много лишнего, ошибочного, неуместного. причем даже в адрес союзников. Частота таких заявлений показывает симптоматичность этой проблемы. Которую нужно решать,сменив тональность заявлений. В противном случае Украина рискует испортить отношения со слишком большим числом дружественных государств. Приведу конкретные примеры.
"(Президент Азербайджана Ильхам) Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста на недавней пресс-конференции для представителей зарубежных СМИ. Пока все правильно. Но дальше прозвучало то, что вызвало удивление в нашей стране. По словам Зеленского, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого. "Это одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно", - пояснил президент Украины.
Вот насчет "долго понимать не сможем" и возникло удивление. Потому, что Азербайджан направил сотни тонн гуманитарной помощи в Украину. Потому, что SOCAR бесплатно обеспечивает украинскую армию и машины "Скорой помощи" топливом. Потому, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и официальный Баку, устами МИД нашей страны, всегда открыто заявлял о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Вынужден напомнить, что Украина никогда и ничем безвозмездно не помогала Азербайджану. Никакой гуманитарной помощи нашей стране за все время, что шла 44-дневная война, из Украины не было. Ничем иным, кроме словесной поддержки, официальный Киев нам не помог. Да, масштаб войны был иным. Но, так произошло только потому, что Азербайджан лучше к ней подготовился. Экономически, политически, с военной точки зрения. При этом, бомбежки Гянджи, Барды и иных мирных городов со стороны Армении были. И в их результате погибли сотни мирных граждан, включая детей. И по Баку был нанесен удар, но наша система ПВО его перехватила. Как перехватила она и удар по трубопроводу БТД. Все это перечисляется для того, чтобы стала понятна цена нашей победы. Она была велика. При этом, достигнута она была не благодаря, а вопреки позиции стран Запада, которые сейчас оказывают массированную военную помощь Украине.
Нам никто его, оружие из стран Запада, не давал. Азербайджан все закупал заранее, за свои деньги. В то время, как та же Франция , устами президента Макрона делала однозначно лживые , неуместные заявления против нашей страны. Дошло до обвинений в том, что на стороне Азербайджана якобы воюют боевики из стран Ближнего Востока. Плюс, все помнят про-армянскую позицию французского Сената, а также Европарламента и армянского лобби в США. Азербайджан обвиняли в том, что наша страна восстанавливает свою территориальную целостность! Но мы ее восстановили, вопреки такому давлению.И вопреки тому, что за все годы оккупации наших земель никто не ввел никаких санкций против Армении. В том числе и Украина. Полки украинских магазинов всегда и по сей день завалены армянским коньяком. Там был и есть не только коньяк, но суть дела же в торговле со страной-оккупантом! Деньги от продажи всего армянского в Украине шли в бюджет РА, что позволяло им закупать оружие.И ни разу официальный Баку не позволил себе упреки в адрес официального Киева. Никаких тебе "мы ждем большего и долго понимать не сможем" не было.
А что делает президент Зеленский? Он позволяет себе неуместный тон. И не только в отношении Азербайджана. В интервью греческому телеканалу ERT он высказал мнение, что Турция демонстрирует двойные стандарты, принимая туристов из России. «С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения. Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо», - сказал он.
И это был чудовищный дипломатический и политический прокол! Потому, что Турция открыто, устами президента Эрдогана, поддерживала территориальную целостность Украины даже тогда, когда многие европейские страны предпочитали занимать выжидательную позицию. Турция снабдила Украину "Байрактарами", которые с первых дней войны и по сей день уничтожает российские танки, катера и многое другое. Передала до того, как Запад начал массированное обеспечение Украины оружием. Передала, вопреки громким протестам со стороны России.
А еще, Реджеп ***** Эрдоган наложил запрет на проход военных кораблей России в Черное море.Плюс, именно на автобусах из Турции выбирались десятки а может и сотни тысяч украинцев. Стамбул стал местом, откуда они уезжали в разные страны или оставались в Турции. Турция отправила Украине огромные грузы с гуманитарной помощью. И Турция никогда не требовала от Украины как-то ограничить торговлю со странами, с которыми она конфликтует. При этом, вынужден подчеркнуть, Украина сама до сих пор не ввела визовые режим с Россией. Российско - украинский товарооборот по сей день измеряется миллиардами долларов в год. Даже после аннексии Крыма Украина не разорвала все экономические отношения с РФ. И куча российских банков, принадлежащих россиянам объектов, продолжали функционировать.
Естественно, что в Турции возмутились неуместными обвинениями в свой адрес. Лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, порекомендовал ему быть более уважительным, когда он говорит о Турции. Это был настоящий урок дипломатии и хороших политических манер. В итоге, замечу, посол Украины в Турции Василь Боднар вынужден был оправдываться. Он постарался списать все на "вырванные из контекста слова президента Украины", поблагодарив Турцию за всестороннюю поддержку.
Но тут , как в известном анекдоте: ложечки нашлись, а осадок остался. Тем более, что мы слышим все новые и новые заявления, пользы от которых Украина не извлечет. И вот уже посол Украины Германии Андрей Мельник назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину. «Разыгрывать обиженную колбасу - не очень по-государственному», - цитирует дипломата немецкая газета Spiegel. Кто это и кому это говорит?! Посол страны, которая уже потеряла Крым, уже не контролирует Донбасс, уже теряет территории. Посол страны, которая находится в кошмарной экономической ситуации и нуждается в помощи, в сочувствии , в союзниках! Хамский тон Мельник позволяет себе в совершенно ужасных для Украины условиях и обращаясь к экономически самому сильному государству Европы!
Шольца выбирал народ Германии. И оскорбления в его адрес могут быть рассмотрены , как оскорбления в их , миллионов людей, адрес. Выиграет ли от этого Украина? Нет. Наоборот, увеличится число тех, кто будет настаивать на нейтралитете ФРГ в российско-украинской войне. Да и во всех других государствах Европы задумаются. Неужели этого добивается посол Мельник, которого считают любимцем главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака?! Конечно же нет. Но мы имеем то, что имеем. То есть, цепь совершенно неуместных, не приносящих пользу Украине заявлений со стороны ее официальных лиц. Это большая проблема, которую руководству Украины нужно решать, пока она не настроила против себя своих союзников.
Акпер Гасанов
"1 жовтня 2019 року українська делегація підписала відповідні папери. Від України лист підписав Леонід Кучма, від ОБСЄ - Мартін Сайдік, від Росії - Борис Гризлов[8].
Із 1 та 2 жовтня 2019 року, після оприлюднення інформації щодо підпису «формули», в Україні почалися масові акції протесту «Ні капітуляції!» Найбільші всеукраїнські акції відбулися 1, 2, 6 та 14 жовтня. З того часу обласні та міські ради ухвалюють звернення до державної влади проти ухвалення «формули Штайнмаєра», капітуляції та щодо подібних і суміжних питань. ЗМІ самопроголошених «ДНР», «ЛНР», а також Росії потрактували підписання «формули Штайнмаєра» як власну значну перемогу[20]." https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0 https://uk.wikipedia.org/wiki/Формула_Штайнмаєра
Миритися можна тільки відкликання (п)осла Мельника.
А він - протеже (д)Єрмака.
Сложно сказать, имеется ли для некоторых подозрений в отношении Шольца реальная основа. Но факт остается фактом - именно в партии Шольца, среди социал-демократов, существует традиционно мощнейшее пророссийское лобби. Оно начинается, но, конечно, не ограничивается бывшим канцлером Герхардом Шрёдером, который лоббировал еще первый «Северной поток», сейчас является председателем комитета акционеров оператора «Северного потока» - компании Nord Stream AG, а также работает в нефтяной компании «Роснефть» и является кандидатом в совет директоров «Газпрома». СДПГ наполнена людьми, близко связанными с Москвой.
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, автор печально известной «формулы Штайнмайера», является бывшим главой штаба Герхарда Шрёдера. Штайнмайер последовательно высказывался в пользу усиления контактов с Москвой. Еще в 2016 году - после российских бомбардировок Сирии и после почти двух лет войны на Донбассе - он посещал российский Екатеринбург, где обращался к российскому министру иностранных дел Лаврову «дорогой Сергей» и призывал к сотрудничеству Германии и России именно в Сирии.
В 2020 году Штайнмаер в разговоре с прессой настаивал на том, что «Северный поток-2» нельзя останавливать, ведь Германия виновата перед Россией за преступления Второй мировой войны, а газопровод остается единственным мостом между Германией и РФ. Таким образом, Штайнмайер фактически игнорировал преступления, которые Германия совершила на территориях Украины и Польши, ведь правительства именно этих стран требовали при газовом сотрудничестве с Россией учесть и их интересы. Но об ответственности Германии перед Украиной не упоминалось. Полностью Поддержка Украины Германией - радоваться ли Киеву заявлениям Берлина - новости Украины (zn.ua)
1. Для Україні- твоя країна заблокувала в 2008 році вступ України в НАТО, накачувала рашистів баблом і тепер у нас велика війна!
2. Для Дойчленда- моя країна ...... не запрошує твого президента.
В мене все.