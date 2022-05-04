Для Німеччини є проблемою те, що Штайнмаєра попросили не приїжджати до Києва, - Шольц

У ФРН вважають небажання приймати в Києві федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра перешкодою для візитів вищого керівництва держави до України.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Для уряду Німеччини, а також для німецького народу проблемою є те, що федерального президента попросили не приїжджати… Завдання уряду - представляти нашу країну. Пан Штайнмаєр – найвищий представник нашої країни, обраний переважною більшістю голосів", - пояснив він.

Канцлер зазначив, що треба думати про те, як інші урядовці тепер можуть розв'язати питання візитів до України.

За словами Шольца, у вирішення цього питання має зробити свій внесок і Україна.

Шольц нагадав, що вже бував у Києві, а також зустрічався з Президентом Зеленським у Брюсселі. Він зауважив, що дуже часто спілкується з українським лідером телефоном. "У цьому відношенні ми тісно контактуємо", - запевнив німецький канцлер.

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