Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини, - Верещук

344 особи вдалося евакуювати з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.

Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога.



Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС.



Маріупольська гуманітарна операція триває", - зазначила вона.

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