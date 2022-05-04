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Новини Війна
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Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини, - Верещук

евакуація

344 особи вдалося евакуювати з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.

Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога.

Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС.

Маріупольська гуманітарна операція триває", - зазначила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо світ до екстреної евакуації всіх людей з "Азовсталі" в Маріуполі, - заява "Азову". ВIДЕО

Автор: 

евакуація (2336) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+8
Ця тітонька ще мусить відповісти за свої дії по наказу розмінувати кримський перешийок, щоб вона там змогла запустити якийсь транспорт, який вона захотіла. Перед самим початком війни.
Тепер, завдяки її діям, бачимо результат - оточені захисники Маріуполя.
І ніякі нинішні коридори їй не допоможуть, з'їхати з цього питання.
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04.05.2022 23:32
+8
Верещучка віддала людей терористам. Можливо їх віддадуть потім на обмін: їхніх м'ясників і пілотів на наших дітей. Можливо не віддадуть і це викрадання для... Не хочу думати про це, але зелені знищують нашу націю разом з ******. Офіційно: тільки 3 автобуси з 14 на волі.
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05.05.2022 00:24
+7
Як так могло статися, що орки не дійшли до Маріуполя за 8 років війни з боку ордло, а там подати рукою, але змогли це зробити за дві доби з боку Криму, відмахавши сотні км парадним маршем? На це питання зеленому кодлу все одно доведеться відповідати.
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04.05.2022 23:55
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это та дура что летала на зонтике? клиника, во время войны, вся суть зе-шоблы
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04.05.2022 23:30 Відповісти
Ця тітонька ще мусить відповісти за свої дії по наказу розмінувати кримський перешийок, щоб вона там змогла запустити якийсь транспорт, який вона захотіла. Перед самим початком війни.
Тепер, завдяки її діям, бачимо результат - оточені захисники Маріуполя.
І ніякі нинішні коридори їй не допоможуть, з'їхати з цього питання.
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04.05.2022 23:32 Відповісти
уже везде кричат, что дермак работает на рашистов, я эту гниду давно распознал, а ели зелох за него, он сам агент парашки
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04.05.2022 23:37 Відповісти
Знайди в інеті інформацію, для чого зеля з дермаком в Оман їздили і тобі все остаточно стане зрозуміло. Навіть поймеш чому виїзд з Криму було розміновано.
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05.05.2022 02:08 Відповісти
министр обосроны от зе, какие же зеленые реально дебилы... шашлыки они жарят, да ладно, а кто ракетную программу покхоронил и путь из крыма разминировал, это реально рашисткие враги
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04.05.2022 23:43 Відповісти
А сколько СЕГОДНЯ точно эвакуировали с Азов стали ?

Верещук трошки манипулирует информацией
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04.05.2022 23:52 Відповісти
Нехай краще скаже скільки з цього списку саме з Маріуполя, а так, дійсно схоже на дешеву маніпуляцію.
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05.05.2022 02:11 Відповісти
344 людини зі ста тисяч. Та ти просто чарівниця *****...
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04.05.2022 23:53 Відповісти
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05.05.2022 00:12 Відповісти
Як так могло статися, що орки не дійшли до Маріуполя за 8 років війни з боку ордло, а там подати рукою, але змогли це зробити за дві доби з боку Криму, відмахавши сотні км парадним маршем? На це питання зеленому кодлу все одно доведеться відповідати.
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04.05.2022 23:55 Відповісти
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05.05.2022 00:06 Відповісти
Верещучка віддала людей терористам. Можливо їх віддадуть потім на обмін: їхніх м'ясників і пілотів на наших дітей. Можливо не віддадуть і це викрадання для... Не хочу думати про це, але зелені знищують нашу націю разом з ******. Офіційно: тільки 3 автобуси з 14 на волі.
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05.05.2022 00:24 Відповісти
А чому Верещук мовчить що вчора лише 3 автобуси з 14 нею "врятованих" доїхали до підконтольной Україні території, а інші 11 попали в концлагеря мордора?
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05.05.2022 02:15 Відповісти
Или "какая разница"?
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05.05.2022 02:17 Відповісти
Ганьба це а не евакуація!
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05.05.2022 11:52 Відповісти
 
 