Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини, - Верещук
344 особи вдалося евакуювати з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.
Про це повідомила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони щойно прибули до Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога.
Дякую працівникам ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста! Дякую працівникам гуманітарної колони: водіям та співробітникам ДСНС.
Маріупольська гуманітарна операція триває", - зазначила вона.
Топ коментарі
+8 Володимир Мик
показати весь коментар04.05.2022 23:32 Посилання
+8 Павло ШОвте
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+7 Павло ШОвте
показати весь коментар04.05.2022 23:55 Посилання
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Тепер, завдяки її діям, бачимо результат - оточені захисники Маріуполя.
І ніякі нинішні коридори їй не допоможуть, з'їхати з цього питання.
Верещук трошки манипулирует информацией