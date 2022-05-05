Зеленський провів перемовини з прем'єром Ізраїлю Беннетом - говорили про критичну ситуацію в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів перемовини з прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом. Привітав його та народ Ізраїлю з Днем незалежності. Поінформував про перебіг відсічі агресору, про критичну ситуацію в Маріуполі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр