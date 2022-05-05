Зеленський провів перемовини з прем'єром Ізраїлю Беннетом - говорили про критичну ситуацію в Маріуполі
Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Провів перемовини з прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом. Привітав його та народ Ізраїлю з Днем незалежності. Поінформував про перебіг відсічі агресору, про критичну ситуацію в Маріуполі".
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Судя по всему, авторы заметки основываются на https://www.jpost.com/israel-news/article-705695 сообщении газеты "Джерузалем пост" , в котором приводится цитата министра иностранных дел Евы-Марии Лимец. Согласно ее высказываниям, Иерусалим не накладывает запрета на поставку Украине оружия израильского производства, ранее проданного Эстонии.
А с Израилем создать Моссад Украинский - бо слишком много подонков могут не получить наказание . Убивать надо кацапских вояк везде - и на курортах Египта и в Сочи и во Владивостоке .