УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6723 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 141 10

Зеленський провів перемовини з прем'єром Ізраїлю Беннетом - говорили про критичну ситуацію в Маріуполі

беннет

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів перемовини з прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Беннетом. Привітав його та народ Ізраїлю з Днем незалежності. Поінформував про перебіг відсічі агресору, про критичну ситуацію в Маріуполі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль твердо стоїть на боці народу України, - прем'єр

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Ізраїль (1657) Беннет Нафталі (22)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Сейчас бы пол сотни вагнеровцев которых ЗЕ отпустил, больше помогли в етой проблеме чем премьер Израиля, которому насрать на Украину мягко говоря
показати весь коментар
05.05.2022 00:22
+4
Надо дать возможность американской разведке работать в Киеве - всех коррупционеров переловит . Вот в Словакии уже долавливают остатки .

А с Израилем создать Моссад Украинский - бо слишком много подонков могут не получить наказание . Убивать надо кацапских вояк везде - и на курортах Египта и в Сочи и во Владивостоке .
показати весь коментар
05.05.2022 00:31
+3
Дебил! Израиль больше двух месяцев держал возле Львова огромный госпиталь, где лечили не только военных ЗСУ, но даже такое дерьмо, как ты. Гуманитарка сотнями тон поступает каждую неделю. Немецкий завод одного из израильских обороггых концернов, поставляет кое-что интересное.... Несколько десятков ветеранов ЦАХАЛа воюют на стороне Украины. Сотни израильтян переводят деньги для украинской армии. А что ты, пиз.дливое чмо, сделал для СВОЕЙ армии?
показати весь коментар
05.05.2022 01:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас бы пол сотни вагнеровцев которых ЗЕ отпустил, больше помогли в етой проблеме чем премьер Израиля, которому насрать на Украину мягко говоря
показати весь коментар
05.05.2022 00:22 Відповісти
Ну зачем сразу так грубо "насрать", они же уже дали несколько сотен касок и броников, может теперь компас дадут и палатку. Это же дипломатия, понимать надо!
показати весь коментар
05.05.2022 00:30 Відповісти
Нам дали каски а рашистам дали беспилотники и еще подозреваю что многи военные ништяки, которые мы сейчас ловим на свою голову. Еще бы в насмешку нам дали памперсы
показати весь коментар
05.05.2022 00:40 Відповісти
Памперсы - хер.ня! По ходу, тебе мозги при рождении дать забыли. Вот это проблема!
показати весь коментар
05.05.2022 01:17 Відповісти
Крупная партия израильских противотанковых ракетных комплексов "Тамуз" (Spike NLOS) и противокорабельных крылатых ракет "Гавриэль" (Blue Spear в экспортном варианте) может скоро поступить на Украину из Эстонии, https://avia.pro/news/izrail-odobril-otpravku-na-ukrainu-protivokorabelnyh-kompleksov-blue-spear-i-ptrk-spike-nlos сообщает российское издание "Авиа про".

Судя по всему, авторы заметки основываются на https://www.jpost.com/israel-news/article-705695 сообщении газеты "Джерузалем пост" , в котором приводится цитата министра иностранных дел Евы-Марии Лимец. Согласно ее высказываниям, Иерусалим не накладывает запрета на поставку Украине оружия израильского производства, ранее проданного Эстонии.
показати весь коментар
05.05.2022 01:50 Відповісти
Дебил! Израиль больше двух месяцев держал возле Львова огромный госпиталь, где лечили не только военных ЗСУ, но даже такое дерьмо, как ты. Гуманитарка сотнями тон поступает каждую неделю. Немецкий завод одного из израильских обороггых концернов, поставляет кое-что интересное.... Несколько десятков ветеранов ЦАХАЛа воюют на стороне Украины. Сотни израильтян переводят деньги для украинской армии. А что ты, пиз.дливое чмо, сделал для СВОЕЙ армии?
показати весь коментар
05.05.2022 01:21 Відповісти
Свій до свого по своє.
показати весь коментар
05.05.2022 00:30 Відповісти
Надо дать возможность американской разведке работать в Киеве - всех коррупционеров переловит . Вот в Словакии уже долавливают остатки .

А с Израилем создать Моссад Украинский - бо слишком много подонков могут не получить наказание . Убивать надо кацапских вояк везде - и на курортах Египта и в Сочи и во Владивостоке .
показати весь коментар
05.05.2022 00:31 Відповісти
Від цієї країни нам потрібно триматися якомога далі. Будь які стосунки з ними не приносять нам користі.
показати весь коментар
05.05.2022 00:59 Відповісти
От таких петухов как ты, нормальным людям, точно, надо держаться подальше.... Что-то от тебя руSSкой свинособакой пованивает....
показати весь коментар
05.05.2022 01:25 Відповісти
 
 