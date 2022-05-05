Рашисти на Херсонщині хочуть відключити українцям Facebook та Instagram, - росЗМІ

Окупаційна "адміністрація" на Херсонщині планує заборонити доступ до Instagram та Facebook.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК.

Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили так званим "заступником голови Херсонської області", сказав: "Звичайно ж, ми найближчим часом силами військово-цивільної адміністрації заборонимо на території Facebook, Instagram та інші групи, які дискредитують навіть своїми назвами наш регіон та виступають як екстремістські організації, які спрямовані на дестабілізацію ситуації у нашому регіоні".

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