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Новини Війна
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Рашисти на Херсонщині хочуть відключити українцям Facebook та Instagram, - росЗМІ

херсон

Окупаційна "адміністрація" на Херсонщині планує заборонити доступ до Instagram та Facebook.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК.

Кирило Стремоусов, якого російські окупанти призначили так званим "заступником голови Херсонської області", сказав: "Звичайно ж, ми найближчим часом силами військово-цивільної адміністрації заборонимо на території Facebook, Instagram та інші групи, які дискредитують навіть своїми назвами наш регіон та виступають як екстремістські організації, які спрямовані на дестабілізацію ситуації у нашому регіоні".

Також читайте: В Росії заборонили Facebook та Instagram

Автор: 

Facebook (725) окупація (6740) соціальні мережі (1188) Instagram (181) Херсонська область (5856)


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Добро пожаловать. Какая там партия в гор совете имела большинство?
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05.05.2022 00:24 Відповісти
А як же Кадирковський улюблений тікток?.. рубіть його мацкалики.. бо там піар на вашійикровушці.. дурні
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05.05.2022 00:27 Відповісти
и ещё на камеры снимать, как зелох
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05.05.2022 00:27 Відповісти
- Куме, а ти знаєш, що у горах біля Ворохти найшли село де жиють дикі гуцули?
- Що, й Інтернета не мають?
- Нооо, та не аж такі дикі.
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05.05.2022 00:49 Відповісти
Какой Facebook, у рабсеян фейсом об тейбл.
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05.05.2022 00:49 Відповісти
Унітази ще познімайте, щоб українці в окупованому Херсоні ходили на двір, як це робите ви, дикуни з засранівок запарєбрікових.
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05.05.2022 00:58 Відповісти
мечутся. Референдум затеяли- вс е херсонци как один человек.... Шо то начало подгорать, сцикнули. Не поймут, да и некому понимать. А так- в рузге нет интернета и здесь не будет. Какой то Свинелупов так решил.
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05.05.2022 11:06 Відповісти
Дуже хочеться спитати у наших воїнів з полів бою Миколаївщині і Херсонщини чи є в них наказ звільнити місто Херсон!
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05.05.2022 11:41 Відповісти
 
 