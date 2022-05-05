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Кабмін спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн дизпалива, - Свириденко

бензин

У операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального. Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. 

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла про поточну ситуацію на ринку пального. Вона зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

Свириденко повідомила, що наразі в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит", – сказала високопосадовиця.

Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.

Також Свириденко відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема дефіциту пального в Україні буде вирішена найближчими днями, – Корнієнко

Окрім того, на порядку денному засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад було питання впорядкування носіння вогнепальної зброї підрозділами сил оборони. Зокрема, як доповів начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Сергій Собко, з метою впорядкування питання зберігання зброї добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ) командувач сил ТрО затвердив алгоритм утримання зброї добровольчих формувань.

Так, вони мають зберігати вогнепальну зброю, інші види озброєння та боєприпасів у окремих обладнаних місцях на території свого розташування. Ці місця мають бути обладнані відповідно до вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що уряд ухвалив декілька рішень щодо врегулювання здійснення платежів на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де відбуваються бойові дії. За його словами, місцеві органи казначейства погоджують платежі з військовими адміністраціями, які володіють інформацією про ситуацію на місцях. Водночас для оперативнішого реагування є пропозиції про призначення спеціальних представників громад, які займатимуться цими питаннями.

Учасники засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад також обговорили створення єдиної платформи для пошуку зниклих безвісти. Телеведуча Катерина Осадча запропонувала об’єднати зусилля волонтерів і влади в цьому питанні. За її словами, створено базу безвісти зниклих, чатбот, розробляється сайт і триває підготовка до запуску гарячої лінії. Як зазначила телеведуча, до цієї роботи можуть долучитися відповідні міністерства, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, військові адміністрації, поліція, медичні заклади, Червоний Хрест, а також медіа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про дефіцит пального: Не розрахували на швидке повернення населення

Автор: 

криза (420) паливо (895) Свириденко (330)


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Топ коментарі
+5
ну це результат ручного управління цінами. Дефіцит штучний
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05.05.2022 02:07
+2
не плохо конечно, но это не решит проблему ,
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05.05.2022 01:02
+2
Це ті що Австрія дала ?
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05.05.2022 02:00
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не плохо конечно, но это не решит проблему ,
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05.05.2022 01:02 Відповісти
Це ті що Австрія дала ?
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05.05.2022 02:00 Відповісти
ну це результат ручного управління цінами. Дефіцит штучний
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05.05.2022 02:07 Відповісти
Безглудо тримати ціни в час війни, 60% машин просто "возяться", там де можна перейтися, або скористатися громадським транспортом, блаблакаром. Але ж то виборці....
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05.05.2022 13:08 Відповісти
А де уряд візьме.
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05.05.2022 02:12 Відповісти
Дефіцит пального та високі ціни на нього спровокують виготовлення контрафакта. Внаслідок цього - збагачення бариг, серйозні пошкодження двигунів автомобілів і т.п.

Це нагадує антиалкогольну компанію та сухий закон.
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05.05.2022 06:44 Відповісти
А ще забрати ліцензіі у тих постачальників,яким НЕ ВИГІДНО працювати.Сукі!А гинути на фронті ВИГІДНО?А хлопцям в Маріуполі боронити державу вигідно?Мерзотники а не постачальники!
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05.05.2022 07:37 Відповісти
в черговий раз зешелупень обісралась на всю країну нічого не можуть тільки красти
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05.05.2022 08:06 Відповісти
Не Кабмін спрямує!, Кабмін може створювати умови щоб бізнесу можливо було робити, або неможливо..
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05.05.2022 08:26 Відповісти
не лізьте до бізнесу і буде тоді у нас паливо!
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05.05.2022 12:22 Відповісти
 
 