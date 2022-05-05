Кабмін спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн дизпалива, - Свириденко

У операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального. Уряд планує спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко розповіла про поточну ситуацію на ринку пального. Вона зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

Свириденко повідомила, що наразі в операторів ринку в залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензину та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги – це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю – на ринок, що має зменшити дефіцит", – сказала високопосадовиця.

Вона додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.

Також Свириденко відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

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Окрім того, на порядку денному засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад було питання впорядкування носіння вогнепальної зброї підрозділами сил оборони. Зокрема, як доповів начальник штабу – заступник командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України Сергій Собко, з метою впорядкування питання зберігання зброї добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ) командувач сил ТрО затвердив алгоритм утримання зброї добровольчих формувань.

Так, вони мають зберігати вогнепальну зброю, інші види озброєння та боєприпасів у окремих обладнаних місцях на території свого розташування. Ці місця мають бути обладнані відповідно до вимог статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що уряд ухвалив декілька рішень щодо врегулювання здійснення платежів на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де відбуваються бойові дії. За його словами, місцеві органи казначейства погоджують платежі з військовими адміністраціями, які володіють інформацією про ситуацію на місцях. Водночас для оперативнішого реагування є пропозиції про призначення спеціальних представників громад, які займатимуться цими питаннями.

Учасники засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад також обговорили створення єдиної платформи для пошуку зниклих безвісти. Телеведуча Катерина Осадча запропонувала об’єднати зусилля волонтерів і влади в цьому питанні. За її словами, створено базу безвісти зниклих, чатбот, розробляється сайт і триває підготовка до запуску гарячої лінії. Як зазначила телеведуча, до цієї роботи можуть долучитися відповідні міністерства, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, військові адміністрації, поліція, медичні заклади, Червоний Хрест, а також медіа.

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