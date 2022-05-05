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Новини Війна
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Відповідь на ракетні обстріли українських міст окупанти отримають на полі бою, - Зеленський

зеленський

Російські окупанти отримають відповідь на обстріли українських міст.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам. По Дніпру, били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжі, по містам Донбасу та інших наших регіонів. 

Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну так і цілком практичну - на полі бою", - сказав президент.

Також читайте: Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) обстріл (29021)


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Топ коментарі
+23
Яке полю бою? Чому ми не ****** міста русофашні?
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05.05.2022 01:00
+21
Зэлик запрети уже гундяйскую секту.
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05.05.2022 00:58
+16
Топтание на месте. Сколько нам живущим в оккупации ещё ждать? Хватит лозунгов что то делайте наконец то
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05.05.2022 01:03
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Уже заполночь, а лозунги не утихают, - не к добру это.
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05.05.2022 00:58 Відповісти
Зэлик запрети уже гундяйскую секту.
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05.05.2022 00:58 Відповісти
Яке полю бою? Чому ми не ****** міста русофашні?
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05.05.2022 01:00 Відповісти
Бо вони вирішили, що поле бою то Україна.
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05.05.2022 01:01 Відповісти
Як це не ******? А палаюча бавовна щодня на болотах?
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05.05.2022 01:16 Відповісти
Мости у Ростовський обл., та іньших що можуть з Україною мають бути зруйновані так само як ж/д колії . Й це мало відбутися ще на перших тижнях війни....
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05.05.2022 01:34 Відповісти
Тому що для цього потрібен юридичний дозвіл головнокомандуючого зеленського на застосування ЗСУ за межами України! А хтось хоч раз чув про таке з вуст хоч одного владного вилупка? Тому рашисти і не зможуть відчути на власній шкіри і майні що таке війна! Для них це серіальчик по тв. А покарання, про яке бреше преЗЕдент ми вже вчора побачили на прикладі суда на Сумщині, який звільнив під заставу зрадника!
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05.05.2022 11:16 Відповісти
Топтание на месте. Сколько нам живущим в оккупации ещё ждать? Хватит лозунгов что то делайте наконец то
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05.05.2022 01:03 Відповісти
Зато у живущих в оккупации есть время подумать за какое говно они голосовали и сопоставить это с причиной оккупации.
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05.05.2022 07:50 Відповісти
Гордость за ВСУ
Rammstein - Сходить сонце (Кавер українською | Grandma's Smuzi).

https://youtu.be/g9NAqDR7y_U
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05.05.2022 01:09 Відповісти
На полі бою окуповані Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Каховка, Ізюм , Сватове і багато ще містечок і сіл
пока таке поле бою
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05.05.2022 01:09 Відповісти
Ці міста просто здали, без бою, без будь якого спротиву, навіть ТО не видали будь якої зброї,щастя що Заслужений врятував Київ, бо з півночі зе також залишив шлях до Києва вільним, а на півдні орки катали й катаються як у себе дома (лівий берег, а після здочі Херсону й правий)
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05.05.2022 07:03 Відповісти
Ну это закономерно, когда власть тратит деньги не на армию а на асфальт.
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05.05.2022 07:51 Відповісти
Нужно было уже мобилизовать миллионов 5 человек и победить всех орков. Слишком медленно проводится мобилизация и наступать нужно быстро и с такой мощью, что разносится все на своем пути, как цунами! Никакой пощады не должно быть! Читайте Сунь Цзы - Искусство войны. Атаковать нужно огромной Армией и с такой скоростью, чтобы враг не успел понять ничего и сдох. Окружать и со всех сторон сужать радиус и оставлять врагу дорогу, через которую он будет думать единственный путь, кудой он сможет выйти и коридор этот с двух сторон расстреливать врага. И нужно Запад(тыл) тормошить, чтобы быстрее шло вооружение и самое мощное, что есть. Нужны боевые самолеты с авиабомбами и ракетами и нужно их со всех стран. И нужно пилоты, чтобы были там и проходили обучение и уже пройти должны были и уже взлетать и разносить всех орков пачками! Ракет десятки тысяч надо и со спутника наводится в режиме реального времени и по всем целям беспрерывно бомбить! Все сжечь, всех до последнего орка уничтожить!
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05.05.2022 01:11 Відповісти
І ця вся гарнота і годнота при діючих арохаміа і єрмаках ?

не уявляю
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05.05.2022 01:15 Відповісти
Хорошо, что вы не в генштабе.
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05.05.2022 01:35 Відповісти
вас Залужный ищет. Просит срочно зайти в штаб.
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05.05.2022 01:36 Відповісти
то есть ты предлагаешь людей на убой толкать как это делают орки пытаясь задавить нас массой , а насчет мобилизации это интересно - зачем заставлять тех кто не хочет а добровольно пришедших отправлять домой
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05.05.2022 01:36 Відповісти
Мелочно рассуждаете, местечково. 15 штук Минитмен3 с боеголовками 800 кт и вопрос решен
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05.05.2022 06:34 Відповісти
Ви абсолютно праві! От тільки це робиться коли хочуть перемоги над ворогом! В де ви бачили бажання зе перемогти? Бажання зе це бабло, 5 млн мають батрачити на економіку, щоб бабло капало на ЗЕкишені. А подають це під соусом 'економіка=перемога', тільки мовчать, що лише економіка яка виробляє зброю і набої і супутні армійські товари= перемога. А нам все це надають з-за кордону!
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05.05.2022 11:23 Відповісти
Для хорошего сна, уже даже орки подтверждают, что наши в Старом Салтове. Теперь, надеюсь, Харьков будет спать спокойнее. Всем добра
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05.05.2022 01:26 Відповісти
на очереди Перемога, Украинка и Верхний Салтов.
и это... шото долго они в Циркунах подзадержались.
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05.05.2022 01:33 Відповісти
******* нужная инииатива. Жаль только, что в мемуары александрочива не попадут - уже вышли из печати.

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05.05.2022 01:28 Відповісти
Ну так для декого і їх родичів та личинок війна закінчилася, пора обживати нові місця та освоювати кошти. Війна завжди лежала й буде лежати на плечах простих людей, нехай всі ворожі кулі летять мимо.
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05.05.2022 01:34 Відповісти
ха! для них она и не начиналась. Есть такой депутат во фракции "Слуга народа" по имени Игорь Васильковский. Он прославился тем, что его патрульные полицейские взяли бухим за рулём.Он тогда ещё быковал, но потом поутих. Так вот, тут добрые люди пишут, что он не в ВР работает, а во время войны развлекается на яхте

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05.05.2022 06:56 Відповісти
яка вражаюча ініціатива.Треба, щоб вони прийшли до кожного!
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05.05.2022 01:37 Відповісти
Сидить така сім'я у Польщі, і тут А-А-ААА! - витріщивши очі і роблячи отак: "бир-бир-бир-бир-бир-бир-бир!" - забігає Арахамія... Яке страхіття!

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05.05.2022 03:52 Відповісти
Кожного до крісла в вру скотчем примотати.
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05.05.2022 05:13 Відповісти
Ну вообще, польза от этого может быть. Семья друзей сейчас в Германии, у девочки 4 года аллергия очень серьезная, а к врачу попасть не могут (бюрократия) и лекарства купить не могут, (все только по рецептам врачей). Так что пусть хоть что-то делают.
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05.05.2022 01:44 Відповісти
Українці страждають у Монако, дуже дорогі сигарети, хай щось роблять!
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05.05.2022 01:52 Відповісти
Вы думаете что они привезут девочке лекарства в Германию? Как бы не так.
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05.05.2022 09:00 Відповісти
Я, во первых, ничего не утверждаю, может и так, но если какие-то шаги помогут разрулить сложности для наших беженцев, которые нуждаются часто не только в еде и крыше над головой, это неплохо. Лекарства напрямую не нужны, нужно внести правки для наших людей. Другая знакомая записалась к врачу, но попасть сможет к нему только через два месяца. Поменьше яда народ.
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05.05.2022 13:05 Відповісти
Вы думаете они повезут девочке лекарства в Германию? Это наивно. Они просто покатаются по Европе в предвыборном туре.
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05.05.2022 09:04 Відповісти
Передвиборча кампанія набирає оберти.
Страшно.
Хотіли судити попередників за Іловайск а тут підвели усю країну під Іловайск і якщо не вийде під заморозкою конфлікта відмінити вибори, то без виграних виборів хоч вже під асфальт закопуйся.
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05.05.2022 03:29 Відповісти
Зеленський нещодавно найняв ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - дези буде ого-го…



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05.05.2022 07:09 Відповісти
"гарних" технологів набирають. Хто забув, Вучич багато років очолював нацистську радикальну партію, вибачався перед сербами за проєвропейську політику і не приховує своїх проросійських поглядів. З таким успіхом можна було найняти Сергєйцева, який закликав до геноциду українців.
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05.05.2022 07:15 Відповісти
і да, мемуари уже видані. Продаються по доступній для насєлєнія ціні -95 гривень.


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05.05.2022 07:14 Відповісти
Повний пі.дєц. Артист переграє...
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05.05.2022 09:01 Відповісти
Це вже не смiшно. Це капець.
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05.05.2022 09:07 Відповісти
ПОЛЕ БОЯ ТАМ ,ГДЕ ФАШИСТЫ .ПОЧЕМУ НЕ ПОТОПИТЬ РАКЕТАМИ ЧФ. ИЛИ СКОПЛЕНИЕ ТЕЖ ВЕРТОЛЕТОВ НА ТЕРИТОРИИ РАШКИ
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05.05.2022 02:28 Відповісти
А слабо дати команду шмальнути по Керченському мосту?Ну звичайно цього не слід робити,бо можна розізлити того, кому так хочеться заглянути в очі щоб побачити в них мир...Чи не з цієї причини "НЕслуги" не підтримали перенесення 9 травня на 8?Не хочеться засмутити *****...Треба разом святкувати міфічну "перемогу" з жертвами в 60 мільйонів. Чи не тому слабо заборонити діяльність ідеологічно-пропагандистського органу як УПЦМП?Скільки ще треба виявити московських попів за диверсійну діяльність і колаборацію щоб нарешті знищити цього лютого органу названого УПЦМП? Ні,хуйло може засмутитися...
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05.05.2022 05:47 Відповісти
1000% підтримую кожне слово !
Видно неозброєним й недосвідченим оком, що зелене грає на користь кремля, є Оманська (чи ще якась) домовленість !
Люська (арістович) вводить своєю брехнею в оману всю країну,.й т.д.
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05.05.2022 06:57 Відповісти
сказал 4жды уклонист
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05.05.2022 06:10 Відповісти
А ти не думав про те, щоб не ху.ярити поле бою, а ху.ярити інфраструктуру московитів, ху.ярити їхні мости та ж/д станції, нафтобази ! Не думав про це ? Чи ярмак заборонив про таке навіть й думати?
Ти ще даси відповідь українцям на такі питання -
Чому Перекоп розмінували

Чому не підірвали жоден з замінованих мостів в Чонгарі, Антоновський міст

Чому були виведені всі боєздатні війська з півдня та півночі країни

Чому орки без жодних перешкод заволоділи Каховкою, Енергодаром,
Чому Херсон залишився без захисту

Чому на півдні та півночі ТО не видали зброю, зовсім не видали

Чому за тиждень до війни всю зброю з районів Херсонської обл. вивезли до Каховки

Чому за тиждень до війни (у нашому районі) ВСЮ поліцію перевели в інший район, а всю зброю теж вивезли, залишили 5 поліцейських з 2 пістолями

Цих "чому" ще є сотня !
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05.05.2022 06:51 Відповісти
На кацапські обстріли нема чим відповісти,бо все пройобане просрате.
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05.05.2022 07:27 Відповісти
Нє. Треба щоб ракетні обстріли їхніх міст були.
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05.05.2022 07:30 Відповісти
Иди в сраку!
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05.05.2022 07:37 Відповісти
А про какое поле боя речь, если все три года деньги просирались на дороги? Нельзя так просто тратить бюджет в никуда, а потом говорить про поле боя, ведь для того чтобы воевать, необходимы годы подготовки ... Которой не было
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05.05.2022 07:53 Відповісти
Не все потрачено "в никуда" - половину бюджета по ходу СТЫРИЛИ.
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05.05.2022 08:18 Відповісти
Геращенко не то чтобы "******", но несколько опережает события.
Прямо сейчас идут бои на линии Циркуны- Рускi Тишки. И вроде как наши побеждают. Но бои очень упорные и они не закончены. Надо понимать, что рашисты собрали там большие силы, имеют укрепленную оборону и резервы.
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05.05.2022 08:10 Відповісти
"Перед зе-Co героїчно відзвітувалися про "сотні врятованих з Маріуполя".
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".

Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо. Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації. Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя. Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279745236_2815989475374268_6194921380445219283_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=dHgu3v_Zp9MAX-jhBTY&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-lqnjM0UPLHfjYJbZm9CCjtcH9XVVclZ4YE9DZzQHHtw&oe=6277D2CB
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05.05.2022 10:57 Відповісти
Давай дозвіл військам воювати за межами України і лише тоді отримають рашисти по заслузі на їх території!!!!
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05.05.2022 11:28 Відповісти
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05.05.2022 12:20 Відповісти
Гетьман буде попереду,?Сумніваюсь,чотирижди уклоніст,це приклад для Zебобіків,або в Польщу,або в Ізраїль до папи Саші
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19.09.2022 18:03 Відповісти
 
 