Відповідь на ракетні обстріли українських міст окупанти отримають на полі бою, - Зеленський

Російські окупанти отримають відповідь на обстріли українських міст.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам. По Дніпру, били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжі, по містам Донбасу та інших наших регіонів.

Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну так і цілком практичну - на полі бою", - сказав президент.

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