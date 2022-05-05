Відповідь на ракетні обстріли українських міст окупанти отримають на полі бою, - Зеленський
Російські окупанти отримають відповідь на обстріли українських міст.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам. По Дніпру, били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжі, по містам Донбасу та інших наших регіонів.
Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну так і цілком практичну - на полі бою", - сказав президент.
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+23 Alex Bylim #199631
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+21 Victor B.
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+16 oleg1966
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Rammstein - Сходить сонце (Кавер українською | Grandma's Smuzi).
https://youtu.be/g9NAqDR7y_U
пока таке поле бою
не уявляю
и это... шото долго они в Циркунах подзадержались.
Страшно.
Хотіли судити попередників за Іловайск а тут підвели усю країну під Іловайск і якщо не вийде під заморозкою конфлікта відмінити вибори, то без виграних виборів хоч вже під асфальт закопуйся.
Видно неозброєним й недосвідченим оком, що зелене грає на користь кремля, є Оманська (чи ще якась) домовленість !
Люська (арістович) вводить своєю брехнею в оману всю країну,.й т.д.
Ти ще даси відповідь українцям на такі питання -
Чому Перекоп розмінували
Чому не підірвали жоден з замінованих мостів в Чонгарі, Антоновський міст
Чому були виведені всі боєздатні війська з півдня та півночі країни
Чому орки без жодних перешкод заволоділи Каховкою, Енергодаром,
Чому Херсон залишився без захисту
Чому на півдні та півночі ТО не видали зброю, зовсім не видали
Чому за тиждень до війни всю зброю з районів Херсонської обл. вивезли до Каховки
Чому за тиждень до війни (у нашому районі) ВСЮ поліцію перевели в інший район, а всю зброю теж вивезли, залишили 5 поліцейських з 2 пістолями
Цих "чому" ще є сотня !
Прямо сейчас идут бои на линии Циркуны- Рускi Тишки. И вроде как наши побеждают. Но бои очень упорные и они не закончены. Надо понимать, что рашисты собрали там большие силы, имеют укрепленную оборону и резервы.
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".
Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо. Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації. Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя. Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?
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