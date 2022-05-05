Росія хоче пошкодити інфраструктуру, але США можуть передавати зброю Україні, - Пентагон
Під час серії ракетних ударів по території України війська РФ намагалися вразити критично важливу інфраструктуру, але США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.
Кірбі наголосив, що війська РФ "намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливою інфраструктурою на заході" України, включаючи джерела електроенергії та транспортні вузли.
Спікер підкреслив — незважаючи на ці удари, США, як і раніше, можуть "спрямовувати" військову допомогу в регіон, включаючи "системи озброєння" та інші ресурси.
США знають, що зброя та інші ресурси все ще надходять до України, "бо ми розмовляємо з українцями кожен божий день", додав Кірбі.
Під час ракетного удару по Львову уламок російської ракети потрапив до автомобіля патрульних поліцейських
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Причина, чому так багато людей у країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. І вони бояться. Усі хотіли накопати Росію в дупу. Усі. Але ніхто не наважився. У нас не було вибору.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
...
То вже нарешті давайте. Скільки можна займатись говорильнею.
минуя усяку логістику по воздуху:
з кораблів флоту США прямо на Чонгар,кримський міст та севастополь..
Севастополь треба вщент знищіти и бухти засипатибудівельним сміттям
щоби більше ніколи там не боло ніяких воєнних баз
Викопали Чорне море, то що якийсь тунель прорити