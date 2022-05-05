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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія хоче пошкодити інфраструктуру, але США можуть передавати зброю Україні, - Пентагон

пентагон,кірбі

Під час серії ракетних ударів по території України війська РФ намагалися вразити критично важливу інфраструктуру, але США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Кірбі наголосив, що війська РФ "намагалися вразити те, що, на нашу думку, є критично важливою інфраструктурою на заході" України, включаючи джерела електроенергії та транспортні вузли.

Спікер підкреслив — незважаючи на ці удари, США, як і раніше, можуть "спрямовувати" військову допомогу в регіон, включаючи "системи озброєння" та інші ресурси.

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США знають, що зброя та інші ресурси все ще надходять до України, "бо ми розмовляємо з українцями кожен божий день", додав Кірбі.

Під час ракетного удару по Львову уламок російської ракети потрапив до автомобіля патрульних поліцейських

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Автор: 

обстріл (29021) Пентагон (1435) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+14
Powodem, dla którego tak wiele osób w krajach NATO, w tym politycy, podziwia Ukrainę, jest to, że Ukraina nie boi się Rosji. A oni się boją. Wszyscy chcieli skopać Rosji tyłek. Każdy. Ale nikt się nie odważył. My nie mieliśmy wyboru - powiedział.

Причина, чому так багато людей у ​​країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. І вони бояться. Усі хотіли накопати Росію в дупу. Усі. Але ніхто не наважився. У нас не було вибору.
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05.05.2022 01:07
+9
скажу по секрету - именно он и пишет тексты обращения алексндрочива к нате
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05.05.2022 01:40
+7
Треба ракети поставлять..
минуя усяку логістику по воздуху:
з кораблів флоту США прямо на Чонгар,кримський міст та севастополь..
Севастополь треба вщент знищіти и бухти засипатибудівельним сміттям
щоби більше ніколи там не боло ніяких воєнних баз
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05.05.2022 06:27
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Powodem, dla którego tak wiele osób w krajach NATO, w tym politycy, podziwia Ukrainę, jest to, że Ukraina nie boi się Rosji. A oni się boją. Wszyscy chcieli skopać Rosji tyłek. Każdy. Ale nikt się nie odważył. My nie mieliśmy wyboru - powiedział.

Причина, чому так багато людей у ​​країнах НАТО, у тому числі політиків, захоплюються Україною, полягає в тому, що Україна не боїться Росії. І вони бояться. Усі хотіли накопати Росію в дупу. Усі. Але ніхто не наважився. У нас не було вибору.
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05.05.2022 01:07 Відповісти
Це правда і це сумно.
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05.05.2022 01:12 Відповісти
Самолеты надо поставлять, самолетам не нужна железная дорога! И нужно вооружать мощными авиабомбами и ракетами. Нужно орков пачками уничтожать с их техникой! Со всех стран Запада нужны самолеты и нужны самый мощные дроны с большой боевой нагрузкой! Вертолеты нужны - Черные ястребы, Апаче, и другие!
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05.05.2022 01:18 Відповісти
самолеты это хорошо но где набрать столько льготного состава
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05.05.2022 01:29 Відповісти
7 раз "нужно" в одном абзаце - это класс!
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05.05.2022 01:37 Відповісти
скажу по секрету - именно он и пишет тексты обращения алексндрочива к нате
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05.05.2022 01:40 Відповісти
Есть такой журналист Костас Онищенко. он греко-украинец. ведет репортажи для Греции. есть в фб и Ютубе. Я его здесь слушаю на греческом. (єто хорошо. потому что пусть и греки послушают правду) Так вот ему сегодня задавали вопрос о поставках оружия и т.д Сказал. что на данный момент 11 наших летчиков проходят ускоренное обучение. так что есть поставки. просто не обо всем говорят
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05.05.2022 02:05 Відповісти
Минитмен 3 попроси с 400 кт головой. Он даст. Миллионер! (шопотом)
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05.05.2022 06:20 Відповісти
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
США, як і раніше, можуть передавати військову допомогу.
...

То вже нарешті давайте. Скільки можна займатись говорильнею.
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05.05.2022 01:40 Відповісти
ну так они и передают и это дело не быстрое - самолетами много и быстро не перевезешь это не железная дорога
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05.05.2022 01:49 Відповісти
Місяць говорили про ленд ліз, нарешті конгрес проголосував, то у Байдена ніяк руки не доходять, щоб підписати.
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05.05.2022 03:47 Відповісти
Боюсь ленд лиз это уже не для нынешней войны.
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05.05.2022 09:10 Відповісти
Нынешняя война-она какминимум до осени. Так что будет и лендлиз. Освободить всю оккупированную часть Украины включая Донбасс и Крым-даже с избыточным количеством американского оружия всех видов и даже включая самолеты Ф16(укрлетчикам нужно 3 мес чтобы овладеть их управлением)-это дело как минимум до Нового Года. А освобождать Крым придется. Или какминимум разбомбить там ВСЮ российскую военную инфраструктуру включая и флот-иначе Парашка снова будет угрожать Украине из Крыма
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05.05.2022 10:37 Відповісти
дають, і тобі звітуватись не будуть, що коли і скільки, от коли кацапи про це дізнаються, то це останнє, що вони в своєму жілюгідному існуванні дізнаються, і не факт, що встигають усвідомити.
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05.05.2022 11:18 Відповісти
А ЯК ПО ДРУГОМУ !?)
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05.05.2022 02:39 Відповісти
Треба ракети поставлять..
минуя усяку логістику по воздуху:
з кораблів флоту США прямо на Чонгар,кримський міст та севастополь..
Севастополь треба вщент знищіти и бухти засипатибудівельним сміттям
щоби більше ніколи там не боло ніяких воєнних баз
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05.05.2022 06:27 Відповісти
Крымский канал засыпать к епеням строительным мусором из разрушенных домов Мариуполя.даже при освобождении Крыма развивать сельское хозяйство не стоит.вызженная земля,понаехавшие кацапы должны страдать и ********* на росию иначе через 30-50-100 лет все повториться.крымским татарам отдать все южное побережье за их страдания.
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05.05.2022 11:47 Відповісти
Зброю американці передають по "підземному тунелю", який прорили українці від Польші до Києва
Викопали Чорне море, то що якийсь тунель прорити
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05.05.2022 09:08 Відповісти
Парашка не понимает что при такой протяженной граници Украины с ЕС-физически невозможно заблокировать все ЖД и автодороги. Ну и даже разршенную в одном месте ЖД или Автодорогу-их восстановить делоо пары дней. Ну и у Парашки нет столько высокоточных ракет дальнего радиуса чтобы каждый день делать массированные удары и тем самым чтобы ремонт поврежденных участков не успевал иза разрушениями. Даже разрушения мостов никчему не приведет-ВСУ умеют наводить даже ЖД понтонную переправу!
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05.05.2022 10:33 Відповісти
Поставлять ракеты США может своим ходом. Пришлите пожалуйстав штук 10 по Севастопольским бухтам и по бкхте Новороссийска!. а так-же по аэропорту Мозыря и по ЖД узлам Рашки и Беларашки
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05.05.2022 10:38 Відповісти
 
 