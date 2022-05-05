УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4748 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 476 3

Близько 40 разів окупанти з мінометів обстрілювали територію Сумщини ввечері, - Живицький

обстріл

Ввечері 4 травня російські окупанти близько 40 разів обстріляли територію Сумщини з мінометів.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20-ї години росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади.

Глухівська громада, мінометний вогонь, близько 20 прильотів в районі села Сопич.

Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове. Близько 18 мінометних прильотів з боку ворога. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни обстріляли три села на Сумщині: загалом понад 20 "прильотів", - голова ОВА Живицький. ВIДЕО

Автор: 

Сумська область (3828) Живицький Дмитро (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І що ми будемо робити з артобстрілами території України з території РФ?
показати весь коментар
05.05.2022 02:00 Відповісти
пока ничего. Возмущаться. Иногда хоронить. Это будет длиться, пока у них не начнется ********. А он начнется раньше, чем у нас появится техническая возможность давать адекватный ответ, который будет нормально восприниматься западными союзниками.
показати весь коментар
05.05.2022 02:15 Відповісти
орки попробовали, понравилось, теперь постоянно херачат. Выследить, откуда и Точкой У или чем-то серьёзным накрыть, иначе так и будут
показати весь коментар
05.05.2022 12:21 Відповісти
 
 