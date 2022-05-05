Близько 40 разів окупанти з мінометів обстрілювали територію Сумщини ввечері, - Живицький

Ввечері 4 травня російські окупанти близько 40 разів обстріляли територію Сумщини з мінометів.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 20-ї години росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади.

Глухівська громада, мінометний вогонь, близько 20 прильотів в районі села Сопич.



Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове. Близько 18 мінометних прильотів з боку ворога. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

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