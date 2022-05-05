Близько 40 разів окупанти з мінометів обстрілювали територію Сумщини ввечері, - Живицький
Ввечері 4 травня російські окупанти близько 40 разів обстріляли територію Сумщини з мінометів.
Про це у Telegram повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 20-ї години росіяни почали зі свого боку кордону обстрілювали наші громади.
Глухівська громада, мінометний вогонь, близько 20 прильотів в районі села Сопич.
Есманська громада, околиці Бачівська та Товстодубове. Близько 18 мінометних прильотів з боку ворога. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.
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2_homo_sapiens
показати весь коментар05.05.2022 02:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
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LLL K #435567
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