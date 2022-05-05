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Новини Війна
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Зеленський про евакуацію з Маріуполя: "Не було жодного дня, щоб я цим не займався"

маріуполь

Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати – із самого міста й околиць

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 людей, яких вдалося вивезти з "Азовсталі". Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення", - сказав він.

"Вдячний усім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була і щоб вона була успішною: Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давиду Арахамії, представникам ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста, кожному й кожній, завдяки кому досягли домовленості та забезпечили тишу й коридор для людей. ...

Говорив сьогодні з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про те, що вже вдалося. Про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців і захисників міста. Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний усім, хто допомагає", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова забезпечити режим тиші в Маріуполі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24263) Маріуполь (3243) евакуація (2336)


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Топ коментарі
+53


ти займалось з самого початку - з Оману, з виведення вiйськ з лiнii розведення, з щоденного

заглядання в дупу пуйла, з розмiнування Чонгару...



Марiуполь- це наслiдок Чонгару+зради в Херсонi...


ОПа ЗеЛупи, дєрьмак дали команду розмiнувати Чонгар... виконували вказiвки з кремля...

злили не тiльки Херсон, а майже все узбережжя....
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05.05.2022 02:08
+45
Как там срублики за "сватов" капают? Регулярно?
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05.05.2022 02:17
+31
Помним, Вован, помним и твою программу "закатаем оружие в асфальт" и твое "заглянем в очко ху..лу, а вдруг там мир" и про подписанную "формулу штайнмаера" и про "войны не будет, а будут шашлычки" и про "НАТО нам не нада"и про "вагнеровцев" слитых москалям и про разминированные мосты на крымском перешейке... а теперь ты, лукавое, рядишься в хенералисимуса, ну прям "найвеличніший Боневтік"... то, что произошло 24.02.2022. на твоей совести, гаденыш, ты и твоя шобла, этот день вы приближали как могли. Одного вы не учли - в Украине кроме вашей шоблы есть еще Народ и Армия...
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05.05.2022 04:38
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Больше всего, русские нацисты боятся ответственности. Украина обязана сделать все возможное чтобы эти нелюди понесли справедливое наказание. Это условие должно быть одним из первых в политике снятия санкций с рашки.
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05.05.2022 02:00 Відповісти
Росіяни, вони не руські
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05.05.2022 06:34 Відповісти


ти займалось з самого початку - з Оману, з виведення вiйськ з лiнii розведення, з щоденного

заглядання в дупу пуйла, з розмiнування Чонгару...



Марiуполь- це наслiдок Чонгару+зради в Херсонi...


ОПа ЗеЛупи, дєрьмак дали команду розмiнувати Чонгар... виконували вказiвки з кремля...

злили не тiльки Херсон, а майже все узбережжя....
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05.05.2022 02:08 Відповісти
@Mora Z

(З радянського, з Райкіна, пробачте мені):

«Я просыпаюсь рано утром, и вспоминаю моего друга.
Я вспоминаю моего друга и днем, и вечером...
И никак не могу вспомнить, как его зовут, - черт его побери!»
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05.05.2022 06:15 Відповісти
Мариуполю может помочь только очень много авиации и спутниковой навигации с искусственным интеллектом США, что определяет до сантиметра личностей. И бомбить орков беспощадно!

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05.05.2022 02:09 Відповісти
Маріуполю могло допомогти не розмінування Кримського перешейку і не зрада за оманськими домовленностями, не відвід наших військ з лінії розмежування в 2019 році. Ці помилки, чи навмисні дії "слуг" і "молодих ригів" дорого сьогодні коштує українцям і мова не за гроші, а життя найкращих, а сміття сидить собі в бункерах, робить себе героями і споживають найкраще, що є в Україні.
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05.05.2022 08:40 Відповісти
Це так.
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05.05.2022 08:45 Відповісти
Как там срублики за "сватов" капают? Регулярно?
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05.05.2022 02:17 Відповісти
Как и за активы квартала.
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05.05.2022 13:03 Відповісти
Когда успевает-то?Рот не закрывается, война руководится,Мариуполь занимается, Германии хамится...Человек-оркестр!
ПреЗЕдент...А мог бы...
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05.05.2022 03:59 Відповісти
Народна мудрість: "Різниця між тваринами і людьми полягає в тому, що тварини ніколи не дозволять найтупішому вести зграю."
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05.05.2022 05:13 Відповісти
А, если возьмет дело под личный контроль, то делу полный пиз...ц.
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05.05.2022 07:45 Відповісти
угу. як сержантом Журавлем? пом'ятаємо як же...
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05.05.2022 04:19 Відповісти
Помним, Вован, помним и твою программу "закатаем оружие в асфальт" и твое "заглянем в очко ху..лу, а вдруг там мир" и про подписанную "формулу штайнмаера" и про "войны не будет, а будут шашлычки" и про "НАТО нам не нада"и про "вагнеровцев" слитых москалям и про разминированные мосты на крымском перешейке... а теперь ты, лукавое, рядишься в хенералисимуса, ну прям "найвеличніший Боневтік"... то, что произошло 24.02.2022. на твоей совести, гаденыш, ты и твоя шобла, этот день вы приближали как могли. Одного вы не учли - в Украине кроме вашей шоблы есть еще Народ и Армия...
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05.05.2022 04:38 Відповісти
армия есть.
а есть ли народ?

я слышал что есть мудрый нарид...
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05.05.2022 08:00 Відповісти
Президенте - я знаю, що важко поставити себе на місце бійця Азову - але Ви спробуйте.

Було б бажання, велике бажання, грандіозне бажання, надлюдське бажання - спосіб знайдеться.
Але якщо бажання немає - знайдеться причина.

Горіть бажанням - спосіб буде!
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05.05.2022 06:02 Відповісти
По результатах і так видно що займаєшся саме ти.
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05.05.2022 06:35 Відповісти
точно так, як і дії по спасінню спецпризначенця Журавля, який стікав кров'ю, без води під палящим сонцем, а хтось взявши це під особистий контроль, поїхав відпочивати на море. І хто це такий був? Не той, з якого ще один сепар "Лисий" ліпить Штірліца, який спить по 20 хвилин на добу, бо дуже думає за Маріуполь? Невже вони зовсім вважають когось за дерників? Можливо когось кумарить і він не може спасти, бо людський організм вимагає відпочинку, а інше - то хвороба!
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05.05.2022 06:53 Відповісти
Цікаво, чи спадало на думку Зеленскому вибачитись перед Порошенко за деякі запитання на стадіоні
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05.05.2022 06:35 Відповісти
Пане Президенте, дайте відповідь громадянам України - хто дав наказ і хто розмінував Кримський перешейок? Чи Ви вважаєте народ за бидло? Не було б цього, не було б оточення Маріуполя і захоплення Азовського і Чорного морів, не було б захопленння Херсона, Херсонської області та інших міст Запорізької та Миколаївської областей, не було б захоплення Запорізької АЕС за пару годин. Хто дав цю команду? Хто приймав рішення на будівництво доріг, замість укріплення оборони в той час, коли в країні війна? Хто допустив такі помилки, або можливо діяв на користь ворога, хто це? Він поніс показання, відсторонений чи далі діє на користь ворога?
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05.05.2022 06:44 Відповісти
Ермак дав.
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05.05.2022 08:48 Відповісти
А Дерьмак, в свою очередь, руководит зеледентом.
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05.05.2022 13:05 Відповісти
Чому допустили цю ситуацію? Кацапи хочуть їх полонити . А потім використовувати як пропаганду . Вколять щось і людина почне говорити те що їм потрібно. Або покурити , Як це зробили з Савченко…Соловей тому і приїхав , буде брати інтерв'ю з одним з них .Але наші не здадуться ….
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05.05.2022 07:03 Відповісти
Ти мерзота спочатку Здав Маріуполь,а тепер щось там думаєш.В мене як маріупольця є одна мрія.Щоб тебе,після війни в Маріуполі повісили.На жаль цього не буде.Бо в Україні і сьогодні ,не дивлячісь на то що ти дерьмаком накоїв,дуже багато бажаючих подивитись в твою дупу,а через неї в дупу ху...ла,бо ти з твоїм комплексом недоразвиностості постійно бажаєш туди заглянути.
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05.05.2022 07:28 Відповісти
Оно и видно как ты занимался, лица нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.05.2022 07:59 Відповісти
зелень і шольц-близнеци-братья
брешуть тварюки і не червоніють
ми говорим шольц-подразумеваем -зе
ми говорим зе-подразумеваем шольц
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05.05.2022 08:04 Відповісти
Ну ты сравнил *** с пальцем, Шольц политик, а бубачка клоун малообразованный.
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05.05.2022 08:14 Відповісти
"Я разговаривал с этими ребятами (защитниками Мариуполя - ред.)... Я им тоже говорил: "Я все понимаю, ребята, мы обязательно вернемся. Но если вы чувствуете, что вам нужно выйти - и вы чувствуете, что так правильно, и что вы можете выжить, сделайте это. Я понимаю, как это выглядит для военного. Сделайте".
А я тут не при чем и просто наблюдаю...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335060/
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05.05.2022 08:12 Відповісти
Тут Данилов вспомнил Пороху про «закончить АТО за две недели» а я жду 9 мая чтобы в помнить Зеле про «шашлыки с друзьями». Только мои друзья не придут, их убили Ирпине. Он их не спас а США умоляло спасти.

не моє, але сильно!
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05.05.2022 08:29 Відповісти
Краще б воно готувалось до повномасштабного вторгнення, не розміновувало виходи із Криму, провело часткову евакуацію населення із прикордонних регіонів і ще багато іншого.... Тисячі загиблих мали право на життя і на порятунок і це їм мала забезпечити влада!!!!
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05.05.2022 08:37 Відповісти
Не хотіли вони проводити евакуацію прифронтових міст, пояснюючи цим, що може бути паніка. А скільки життів можна було врятувати! Сволоти просто, у мене слів немає.
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05.05.2022 08:52 Відповісти
Не хотіли вони проводити евакуацію прифронтових міст, пояснюючи цим, що може бути паніка. А скільки життів можна було врятувати! Сволоти просто, у мене слів немає.
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05.05.2022 08:54 Відповісти
Питання до "Цензора"- скільки платять за участь в передвиборній кампанії знаменитого піаніста Янелоха Оманського? Чому інші політичні сили не рекламуєте, може й від них би щось капнуло, на зупку би вистарчило.
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05.05.2022 09:35 Відповісти
Я добре пам'ятаю, як в цей день всі маскували назву «Азов» латиницею, пропущеними літерами, які заміщали зірочками - бо фейбук банив нещадно.

Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.

З днем народження, Азов!

Юлія Кузьменко

https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
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05.05.2022 10:48 Відповісти
"Перед зе-Co героїчно відзвітувалися про "сотні врятованих з Маріуполя".
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".

Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо. Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації. Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя. Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?

https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279745236_2815989475374268_6194921380445219283_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=dHgu3v_Zp9MAX-jhBTY&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-lqnjM0UPLHfjYJbZm9CCjtcH9XVVclZ4YE9DZzQHHtw&oe=6277D2CB
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05.05.2022 10:56 Відповісти
Ганьбище неприкрите! З 400 тисячного міста вивезти аж 400 людей!!! ЗЕнайтупіший брехлива тварюка, нагадаю тобі дні,коли ти НЕ займався Маріуполем..24.02, 25.02, 26.02, 27.02, 28.02... а далі пізно вже було! В ті дні люди криком кричали що на півдні біда, а їх банили і на цензорі в тому числі! А ви суки зелені жопи свої в Києві прикривали 3 лініями оборони і 10 тисячами озброєних ТрО. Навіть область не схотіли захищати! Оті всі бучі ірпені Бородянка на вашій совісті, кияни *****!
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05.05.2022 11:10 Відповісти
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05.05.2022 11:48 Відповісти
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05.05.2022 11:51 Відповісти
Книгою займався.
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05.05.2022 11:56 Відповісти
 
 