Зеленський про евакуацію з Маріуполя: "Не було жодного дня, щоб я цим не займався"
Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати – із самого міста й околиць
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 людей, яких вдалося вивезти з "Азовсталі". Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення", - сказав він.
"Вдячний усім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була і щоб вона була успішною: Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давиду Арахамії, представникам ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста, кожному й кожній, завдяки кому досягли домовленості та забезпечили тишу й коридор для людей. ...
Говорив сьогодні з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про те, що вже вдалося. Про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців і захисників міста. Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний усім, хто допомагає", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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ти займалось з самого початку - з Оману, з виведення вiйськ з лiнii розведення, з щоденного
заглядання в дупу пуйла, з розмiнування Чонгару...
Марiуполь- це наслiдок Чонгару+зради в Херсонi...
ОПа ЗеЛупи, дєрьмак дали команду розмiнувати Чонгар... виконували вказiвки з кремля...
злили не тiльки Херсон, а майже все узбережжя....
(З радянського, з Райкіна, пробачте мені):
«Я просыпаюсь рано утром, и вспоминаю моего друга.
Я вспоминаю моего друга и днем, и вечером...
И никак не могу вспомнить, как его зовут, - черт его побери!»
ПреЗЕдент...А мог бы...
а есть ли народ?
я слышал что есть мудрый нарид...
Було б бажання, велике бажання, грандіозне бажання, надлюдське бажання - спосіб знайдеться.
Але якщо бажання немає - знайдеться причина.
Горіть бажанням - спосіб буде!
брешуть тварюки і не червоніють
ми говорим шольц-подразумеваем -зе
ми говорим зе-подразумеваем шольц
А я тут не при чем и просто наблюдаю...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335060/
не моє, але сильно!
Вони перемогли навіть непереможне - суспільну колективну дурість.
З днем народження, Азов!
Юлія Кузьменко
https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/278968971_4918845418241485_943635322024161594_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=fY5LXQX8AyYAX9KOSgM&_nc_ht=scontent-ams4-1.xx&oh=00_AT-LwwpcNujh92K466COkTGaleMmuG87EXhHWuVy0_iZhQ&oe=6278FD99
Але чомусь мовчать, що частину з тих, кого "евакуювали", затримала рашка. "Відфільтрували".
Про подальшу долю цих людей досі нічого не відомо. Здали південь, здали шлях на Маріуполь, здали громадян України навіть під час евакуації. Тим часом зе-скотомарафон цілодоово тягає "переможеньку" по кейсу Маріуполя. Так скільки фактично людей доїхало до підконтрольної Україні території, зе-зрадники?
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/279745236_2815989475374268_6194921380445219283_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=dHgu3v_Zp9MAX-jhBTY&_nc_ht=scontent-amt2-1.xx&oh=00_AT-lqnjM0UPLHfjYJbZm9CCjtcH9XVVclZ4YE9DZzQHHtw&oe=6277D2CB