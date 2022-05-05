Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей, - виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Бізлі
Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі зявив, що від українського продовольства залежить доля мільярдів людей у всьому світі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у твіттері.
Він зазначив: "Продовольство повинно входити та виходити з України. Порти повинні знову відкритися. На кону поставлені мільйони, якщо не мільярди життів, і у нас закінчується час — цього вимагає світ".
Топ коментарі
+27 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.05.2022 03:12 Посилання
+17 Сергей Тарасов #110107
показати весь коментар05.05.2022 03:46 Посилання
+15 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар05.05.2022 04:05 Посилання
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Бо усе, що ООН пов"язанне це суцільна проституція й угоджання дикунам через змушення більш цивілізованних країн йти на поступки терористам , загарбникам и геноцидникам ...
Вони давлять на тих , с ким легше домовитися . Й які по природі своїй не сдібні вбивати тих хто їх не підтримує ...
Й головне тут забули додати , що крім України йще й ********** головний виробник зерна .
Й це нікого не ібе , що то зерно в РФ виробляють на 50% теж українці (черноземмя : Белгород, Новочеркаськ , Курск , Воронеж , Ростов , Кубань (червоний грунт) й Ставропілля ) . Факт , що ця контора дуже зацікавленна в миру за будь яких умов .
А це можливо виключно , якщо змусити Україну виконувати забаганки ***** , бо ***** для їх недоговороздібний шизойд . Та йще садист -- йому в кайф чути , що він цілий міліард змусить страждати . А наш Вова виглядає доброю людиной !!!
А кто же КОРМИЛИЦУ МИРА не брал в ЕС И НАТО, чтобы обезопасить мир от голода ? Или скупить землю украинцев для Ротшильдов и Рокфеллеров было целью . А украинцев - геть с украинской земли . ?Китайцев собирались нагнать для работы ???
Думаю , чтоэтот вопрос надо закрыть мораторием на 10 лет
Це тільки у Адама Сміта й Девіда Рікардо був дикий ринок як ідеал . Тоді , в ті часи 1% володів 99% усіх ресурсів й більшість не доживала до 50 років .
Саме соціалізація суспільства , а не дикий ринок зробив ********* західний світ . Де доля державного регулювання з кожним десятиріччам збільшується . Й саме закони зорієтованні на ідеї Джона Кейса зробила революцію виробництва , коли переорієтація на простих покупців ширпотреба замість замовлення "елітного товару" відкрила можливості надприбутків .
Саме суспільне зусилля Кейса (як радника урядів) з одного боку , а з іншого провспілок и соціал-демократів вивело концепт того , що зменьшення різниці між бідними й богатими збільшує на порядок в тому числі товрооборот . тобто прибутки великого капіталу . Причому на Рузвельта було кілька замахів на грунті того , що він нібито "зрадив" своєму класу "господарів життя" . Тоді немало богатіїв мислило приблизно так як Коломойський й Фірташ , мовляв нехай в мене буде всього один міліард , але я за рахунок зв"язків й монополізму буду перфектом серед моря злиднів . Й не потрібні нам ваші десятки міліардів , якщо ці злидні раптом почнуть заробляти на авто й холодильник замість 12-14 годин 6 раз на тиждень на тарілку супа й я їх кожен день можу звільнити . Бо це справжній закон ринку без вашого соціалізму ...
Але Україна завжди компенсувала шантажистів з Кремля й давала країнам покупцям лаг цін й можливостєй й певну конкуренцію .
Для цієї програми від ООН уся війна й тим більш можливость загарблення України Московією є "жахливий сон" ...
Але н"юанс в у тому поляає , що ООН це організація більшості , тобто країн третього світу . Багато слабкий країн простіше кажучи . Які звикли к "закону сили" . Тобто на місті України вони б підняли б руки в перший день агрессії .
Й саме тому зацікавленні в найбільш компромісному варіанту закінченні війни , де цільш цівілізованна й більш людяна країна повина поступитися неодертальцю на танках й "Ескандерах" ...
Типова психологія будь якого слабака й боягуза !
А хтось із цих країн визнав Голодомор - геноцидом?
А я скажу хто: країни Північної та Південної Америки, Австралія та з десяток країн ЄС, здебільшого наших сусідів. Все.
Африка, Азія, Близький Схід - всім нас"рати.
Так що - хай йдуть нах"уй зі своїми дешевими спекуляціями "про голод" і про "мільярди людей". Хочете хліба - вводьте проти Росії якнайжорсткіші санкції. Швидше введете - швидше буде вам хліб.
Вже росіска нафта і газ не такі важливі?
Українські харчі важливішими виявились
Це все, що ви в ООН можете робити.