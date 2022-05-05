УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4695 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 759 43

Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей, - виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Бізлі

зерно

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі зявив, що від українського продовольства залежить доля мільярдів людей у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у твіттері. 

Він зазначив: "Продовольство повинно входити та виходити з України. Порти повинні знову відкритися. На кону поставлені мільйони, якщо не мільярди життів, і у нас закінчується час — цього вимагає світ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН може закуповувати зернові в Україні для запобігання світовому голоду

Автор: 

ООН (3371) продовольство (337)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Ну теперь цивилизованный Мир прочухал, наконец-то, шо Украина - это не какая-то неизвестная страна где-то в Восточной Европе, а самая шо ни на есть Мировая Кормилица?
показати весь коментар
05.05.2022 03:12
+17
Вашу пайку з'їли пацюки - вірніше кацапи , всі питання до них
показати весь коментар
05.05.2022 03:46
+15
Блд, ДО СЛЕЗ !!!

А кто же КОРМИЛИЦУ МИРА не брал в ЕС И НАТО, чтобы обезопасить мир от голода ? Или скупить землю украинцев для Ротшильдов и Рокфеллеров было целью . А украинцев - геть с украинской земли . ?Китайцев собирались нагнать для работы ???
показати весь коментар
05.05.2022 04:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну теперь цивилизованный Мир прочухал, наконец-то, шо Украина - это не какая-то неизвестная страна где-то в Восточной Европе, а самая шо ни на есть Мировая Кормилица?
показати весь коментар
05.05.2022 03:12 Відповісти
Я б так не відносився оптимістично до подібних заяв ...
Бо усе, що ООН пов"язанне це суцільна проституція й угоджання дикунам через змушення більш цивілізованних країн йти на поступки терористам , загарбникам и геноцидникам ...
Вони давлять на тих , с ким легше домовитися . Й які по природі своїй не сдібні вбивати тих хто їх не підтримує ...
Й головне тут забули додати , що крім України йще й ********** головний виробник зерна .
Й це нікого не ібе , що то зерно в РФ виробляють на 50% теж українці (черноземмя : Белгород, Новочеркаськ , Курск , Воронеж , Ростов , Кубань (червоний грунт) й Ставропілля ) . Факт , що ця контора дуже зацікавленна в миру за будь яких умов .
А це можливо виключно , якщо змусити Україну виконувати забаганки ***** , бо ***** для їх недоговороздібний шизойд . Та йще садист -- йому в кайф чути , що він цілий міліард змусить страждати . А наш Вова виглядає доброю людиной !!!
показати весь коментар
05.05.2022 06:40 Відповісти
А наш Вова виглядає доброю людиной !! Ти так більше не сміши, невдалий гумор, воно вже досміялося до війни та захопленого півдня по доброті.
показати весь коментар
05.05.2022 09:40 Відповісти
Флот Турції поставити або штатів коридором і хай тільки рипнуться.Але цього не буде світ як завжди трусливий а діпломати язики триметрові і без толку.
показати весь коментар
05.05.2022 03:15 Відповісти
Bla-bla-bla...
показати весь коментар
05.05.2022 03:34 Відповісти
Час цьому мільярду зробити щось, аби не голодувати. Наприклад, відкрити другий фронт у Далекосхідній Народній Республіці. А ні - то ні. Проблеми терпіл нікого не хвилюють.
показати весь коментар
05.05.2022 03:38 Відповісти
Прошу передати це повідомлення расисту гебрейєсусу - шоб йому пусто було - і такому ж расисту у Ватикані.
показати весь коментар
05.05.2022 03:42 Відповісти
Вашу пайку з'їли пацюки - вірніше кацапи , всі питання до них
показати весь коментар
05.05.2022 03:46 Відповісти
А может всех в сад, пока в Украине война?
показати весь коментар
05.05.2022 03:48 Відповісти
Украина всем должна... А шо этот чинуша сделал для Украины? Его Мариуполь никак не беспокоит?
показати весь коментар
05.05.2022 03:50 Відповісти
Блд, ДО СЛЕЗ !!!

А кто же КОРМИЛИЦУ МИРА не брал в ЕС И НАТО, чтобы обезопасить мир от голода ? Или скупить землю украинцев для Ротшильдов и Рокфеллеров было целью . А украинцев - геть с украинской земли . ?Китайцев собирались нагнать для работы ???
показати весь коментар
05.05.2022 04:05 Відповісти
Кстати , то жгучеее упорство зелёных с некачественным законом о продаже земли тоже вызывает вопросы .
Думаю , чтоэтот вопрос надо закрыть мораторием на 10 лет
показати весь коментар
05.05.2022 04:10 Відповісти
Згiдна з вами. Як вони підло приймали цей закон про землю, вночі, коли не було повного кворуму депутатів. Зеленський натиснув на них і прийняли цей закон, коли люди сиділи вдома через ковід, не дозволялося нікому вийти з квартири, підло прийняли цей закон, такий же ігровий закон (казино), тютюновий і так далі. Партія Вороги народу непогано збагатилася.
показати весь коментар
05.05.2022 06:05 Відповісти
Думаю вопрос с продажей каартир ,домов тоже нужно закрить. Лет на 20. Какое ви имеете отношение к земле , что заработал селянин пахая лет 50 почти даром на колхози ? В то время кпк в городах приаатизировали квартири и продают. Не сунтесь , где ничего не соображаете. Или может еще и паспорта заберем у селян , чтлби не посмели виехать даже ?
показати весь коментар
05.05.2022 07:04 Відповісти
Якщо б квартири продавалися не на квадратні метри , а хоча б на долі гектару , то можливо б було й ринок квартир обмежувати . До речі , найбільш розвинуті країни (тобто де різниця між багатими й бідними не більше 100 разів) , там в більшості своїй й ринок квартир обмежанний . Що б не було монополій на цілі квартали .
Це тільки у Адама Сміта й Девіда Рікардо був дикий ринок як ідеал . Тоді , в ті часи 1% володів 99% усіх ресурсів й більшість не доживала до 50 років .
Саме соціалізація суспільства , а не дикий ринок зробив ********* західний світ . Де доля державного регулювання з кожним десятиріччам збільшується . Й саме закони зорієтованні на ідеї Джона Кейса зробила революцію виробництва , коли переорієтація на простих покупців ширпотреба замість замовлення "елітного товару" відкрила можливості надприбутків .
Саме суспільне зусилля Кейса (як радника урядів) з одного боку , а з іншого провспілок и соціал-демократів вивело концепт того , що зменьшення різниці між бідними й богатими збільшує на порядок в тому числі товрооборот . тобто прибутки великого капіталу . Причому на Рузвельта було кілька замахів на грунті того , що він нібито "зрадив" своєму класу "господарів життя" . Тоді немало богатіїв мислило приблизно так як Коломойський й Фірташ , мовляв нехай в мене буде всього один міліард , але я за рахунок зв"язків й монополізму буду перфектом серед моря злиднів . Й не потрібні нам ваші десятки міліардів , якщо ці злидні раптом почнуть заробляти на авто й холодильник замість 12-14 годин 6 раз на тиждень на тарілку супа й я їх кожен день можу звільнити . Бо це справжній закон ринку без вашого соціалізму ...
показати весь коментар
05.05.2022 07:38 Відповісти
Elvic Vic- щодо недопущення монополії на цілі квартали - розкажіть про це евреям хасидам в Нью-Йорку, їм належить майже увесь центр міста. США достатньо розвинута країна?
показати весь коментар
05.05.2022 09:06 Відповісти
Тут не усе просто -- другим лідером по зерновим є ********** .

Але Україна завжди компенсувала шантажистів з Кремля й давала країнам покупцям лаг цін й можливостєй й певну конкуренцію .
Для цієї програми від ООН уся війна й тим більш можливость загарблення України Московією є "жахливий сон" ...
Але н"юанс в у тому поляає , що ООН це організація більшості , тобто країн третього світу . Багато слабкий країн простіше кажучи . Які звикли к "закону сили" . Тобто на місті України вони б підняли б руки в перший день агрессії .
Й саме тому зацікавленні в найбільш компромісному варіанту закінченні війни , де цільш цівілізованна й більш людяна країна повина поступитися неодертальцю на танках й "Ескандерах" ...
Типова психологія будь якого слабака й боягуза !
показати весь коментар
05.05.2022 07:11 Відповісти
Блааа блааа блааааа, т.е. Этих ребят не волнует Буча, Мариуполь, выжженое Киевщина. Они о своей жопе беспокоятся. Но беспокоятся так, чтобы ничего не делать и только блаблабла
показати весь коментар
05.05.2022 04:49 Відповісти
про якій мільярд йде мова, Україна виробляє зернових у 7 разів більш ніж споживає, тоб то 42 млн населення множимо на 6 зайвих,- вийде 250 млн душ нагодуємо зерновими
показати весь коментар
05.05.2022 04:59 Відповісти
Потому что в странах Африки квота на одного человека значительно меньше чем у нас. Поэтому считать таким образом не корректно
показати весь коментар
05.05.2022 08:47 Відповісти
Ок, не 250 млн, а 300-350. Мене не цікавлять країни Африки. Як і їм на нас *****. Але. В Африці - найродючіші грунти. І врожай можна збирати 2-3 разів на рік (не рахуючи Сахари - але там і людей живе зовсім небагато). Голодувати там може тільки лінивий. То, може треба припинити розбещувати людей там, надаючи їм дармові харчі, і хай самі беруться до роботи й наводять в себе вдома лад? Чи вони якісь "не такі"? Не здатні? Бо виходить так, що в людей нема мотивації щось робити, бо вони "бідні-нещасні" - безпорадні? - і їм дають купу дармових харчів, а вони тільки плодяться, не хочуть працювати (чи не можуть?) і нам потім показують десь дітей в Африці, що ось подивиться, "вони голодують"? А до наших злиднів світу начхати. І коли за попереднє століття в Україні було три Голодомори - світ теж мовчав. І навіть зараз мовчить.
А хтось із цих країн визнав Голодомор - геноцидом?
А я скажу хто: країни Північної та Південної Америки, Австралія та з десяток країн ЄС, здебільшого наших сусідів. Все.
Африка, Азія, Близький Схід - всім нас"рати.
Так що - хай йдуть нах"уй зі своїми дешевими спекуляціями "про голод" і про "мільярди людей". Хочете хліба - вводьте проти Росії якнайжорсткіші санкції. Швидше введете - швидше буде вам хліб.
показати весь коментар
05.05.2022 13:26 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC

показати весь коментар
05.05.2022 13:29 Відповісти
Потому что даже небольшой недостаток увеличит цены. Зерно пойдет туда где заплатят больше. А в многих странах северной африки и ближнего востока правительство дотирует производство дешевого хлеба. Что бы бедные слои не голодали, а их там дохера. Повышение цены на 30%, что вполне реально, значит что, миллионов 20-30 египтян например, смогут купить на 30% меньше еды. Прошлое подорожание хлеба закончилось арабской весной, которая цепной реакцией прокатилась по всему региону. Некоторые страны до сих пор еще в себя не пришли.
показати весь коментар
05.05.2022 09:51 Відповісти
То хай ворушать жопою. Чому рашка ще в радбезі? Чому не визнана державою військовим терористом? Ауууу, ООН??? 🤬
показати весь коментар
05.05.2022 05:20 Відповісти
а то друзья раши в Африке начнут друг дружку жрать
показати весь коментар
05.05.2022 05:34 Відповісти
Ще один оонівський пердун в калюжу за гроші.
показати весь коментар
05.05.2022 05:45 Відповісти
Ми стурбовані майбутньою світовою продовольчою кризою і висловлюємо глибоке занепокоєння.
показати весь коментар
05.05.2022 06:50 Відповісти
Прийміть моє дуже глибоке занепокоєння
показати весь коментар
05.05.2022 06:59 Відповісти
доля мільярдів людей у всьому світі. ? А українців скільки,загиблих і їх доля? ООН шарашкіна кантора,чому допустили до війни ?
показати весь коментар
05.05.2022 07:15 Відповісти
Якщо розумієте наслідки рашистської навали,то відкривайте другий фронт та воюйте не язиками а військами.Порти вони хочуть відкрити?А війська не хочуть прислати для знищення рашистів які влаштовують світовий голодомор?
показати весь коментар
05.05.2022 07:32 Відповісти
бізлі- ти разом з папою накормите 5 буханками весь голодаючій світ...
показати весь коментар
05.05.2022 08:01 Відповісти
Ну здохнет миллиард арабов и негров из Африки , ну Южная Америка по голодает , ну это же ничего , для дядек и тёток из ООН , это же не третья мировая . Ну экология к **********, так это ж *****, вето наложил , что можно сделать , он такой страшный ,а вдруг обидеться и денег не даст
показати весь коментар
05.05.2022 08:15 Відповісти
Нічого - наші бізнесмени не дадуть пропасти товару, швиденько все експортують
показати весь коментар
05.05.2022 08:22 Відповісти
А чим ви раніше думали?
Вже росіска нафта і газ не такі важливі?
Українські харчі важливішими виявились
показати весь коментар
05.05.2022 08:38 Відповісти
Уже можно обеспокоиться? А по хорошему я бы пока притормозил весь экспорт. Ещё не известно чем все закончиться. Самими что-то кушать надо будет в ближайший год. Проблема ещё будет и с ценами в том числе. С крупами уже проблема с маслом тоже будет. И
показати весь коментар
05.05.2022 09:22 Відповісти
Но больше всего я удивляюсь с арабов и эфиопов которые топят за рашку , они начнут голодать уже сейчас
показати весь коментар
05.05.2022 09:41 Відповісти
Могут нефть кушать например
показати весь коментар
05.05.2022 09:44 Відповісти
Відомство Кулеби мало б щодня пояснювати нащадкам творців арабських цифр, що чим більше вони викинуть на ринок нафти, тим більше залишиться в Україні непошкоджених теріторій і техніки для збору врожаю.
показати весь коментар
05.05.2022 10:14 Відповісти
не переживайте москальські чекісти все зерно вкрадуть і продадуть через ліві і підставні фірми, а бабло собі в кишеню! москальські чекісти мають столітній досвід в такому ділі, а пару мільярдів баксів зайвими не будуть....
показати весь коментар
05.05.2022 10:36 Відповісти
"Озаботься", г@ндон.

Це все, що ви в ООН можете робити.
показати весь коментар
05.05.2022 10:43 Відповісти
С *********** , не все так просто : во-первых чтобы посеять нужен семенной фонд и защита от вредителей (это все импорт ) , не ,можно и без этого , но ,но , это будет только 10-15 центнеров с гектара , во-вторых это спец . техника , компании уходят , а без них нет обслуживания и ремонта , короче Joyn Deere не поедет и ничего не уберет , ну и в -третьих ,и опять о технике , москали вымывают автомобильный парк из СХ в пользу войск орков , со скоростью её уничтожения ВСУ. Так что , нечего убирать и сеять, как то так
показати весь коментар
05.05.2022 10:48 Відповісти
 
 