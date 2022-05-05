Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей, - виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Бізлі

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі зявив, що від українського продовольства залежить доля мільярдів людей у всьому світі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив у твіттері.

Він зазначив: "Продовольство повинно входити та виходити з України. Порти повинні знову відкритися. На кону поставлені мільйони, якщо не мільярди життів, і у нас закінчується час — цього вимагає світ".

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