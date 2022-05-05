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Новини Санкції проти Росії
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Глава МЗС Естонії Лійметс закликала ЄС до введення сьомого пакету санкцій проти Росії

лійметс

Глава естонського МЗС Ева-Марія Лійметс закликала Євросоюз готувати новий, сьомий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лійметс під час пресконференції.

Попередній, шостий пакет антиросійських санкцій в ЄС вже анонсували, але поки не погодили

"Важливо почати обговорення тих областей економіки РФ, тих секторів, про які ми ще не змогли домовитися. Такий рух, крок за кроком, зараз є, і це найважливіше, щоб після прийняття шостого санкційного пакета ми почали б рух до сьомого пакета санкцій", - заявила Лійметс.

Вона також підкреслила, що при прийнятті санкцій проти Росії Євросоюз вже продемонстрував виняткову єдність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія одноголосно затвердила подану Раді ЄС пропозицію щодо шостого пакету санкцій проти Росії

Автор: 

санкції (12064) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+6
Нужно быстрее действовать!
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05.05.2022 03:11
+4
Ідіотии пакети вони все рахують.Мізки як у мавп.Евросоюз тварюки які своим лицемірством і затягуванням часу дали змогу оркам вбивати наш народ.Ви дюрекси могли це ще 2008 закінчити.А натомість закрили на все очі і загравали с орками.Тварюки ви !
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05.05.2022 03:10
+4
В тому то і справа що 3 місяць війни а вони тупі не розуміють що с орками не можливо домовитись вони розуміють тільки силу.Европа як завжди сліпа глуха і багато балакають
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05.05.2022 03:17
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Ідіотии пакети вони все рахують.Мізки як у мавп.Евросоюз тварюки які своим лицемірством і затягуванням часу дали змогу оркам вбивати наш народ.Ви дюрекси могли це ще 2008 закінчити.А натомість закрили на все очі і загравали с орками.Тварюки ви !
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05.05.2022 03:10 Відповісти
Самое худшее начинать распри! Нужно добиваться единодушия и ускорения ударов по оркам и санкциями и вооружением и информацией и кибератаками и всем, чем только можно!
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05.05.2022 03:13 Відповісти
В тому то і справа що 3 місяць війни а вони тупі не розуміють що с орками не можливо домовитись вони розуміють тільки силу.Европа як завжди сліпа глуха і багато балакають
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05.05.2022 03:17 Відповісти
*******, бо ЄВРЕЙська Спілка.
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05.05.2022 04:01 Відповісти
Нужно быстрее действовать!
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05.05.2022 03:11 Відповісти
З чого ви вирішили що ЄС, США, Захід у цілому щось винен чи чимось зобовязаний пере Україною аби ставити приоритети України вище власних держав і громадян?
Що цінного, вартого уваги Україна незалежна запропонувала Західній цивілізації за останні 30 років, через що Захід згодитися б на власні жертви і втрати?

У 2014 Україна отримала обережний кредит довіри і спроби допомоги у реформації державної системи до рівня Західних країн?
Чи виправдала за 8 років Україна цей кредит довіри?

З початком нинішньої війни не Китай, Венесуела, Індія, Грузія, Туреччина а саме Захід допомогає як економічно, так і взявши на себе витрати по допомозі найвразливішим верствам українського суспільства. А міг би поступити таким чином як перераховані вище країни.
І за це "Тварюки ви", "вони тупі", "ЄВРЕЙська Спілка".

Зрозумійте нарешті, Захід дуже прагматичний і готовий допомогти якщо бачить реальне бажання суспільства певної держави стати гармонічною частиною цього Заходу. Держава з бидлувато дебільним суспільством, яке на кшалт "рускава міра" заявляє якусь свою скрєпно унікальну місію спасіння Європи і світової цивілізації, на Заході нікого не цікавить. Захід без допомоги України зміг знищити совєти коли виникла потреба.
Захід без України знищить ті залишки совєтів, якщо вирішить що вони становлять загрозу його благополуччю.
Суспільству України вирішувати, бажає воно бути союзником Захода у цій справі чи стати ресурсом іншої сторони, який допоможе затягнути час стагнації крємля.
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05.05.2022 05:36 Відповісти
Абсолютна профанація і знецінення України. Ви насправді зараз кажете як ворог.

Зрозумійте Україна перша і поки остання країна, котра добровільно пішла на такий крок як демілітаризацію і повну віддачу ядерного арсеналу.
Ми повірили, що новий устрій світу забезпечить захист. Розумієте який це вклад у будову світу?
А зараз ми отримали що від заходу і світу, війну і одні обіцянки, ну трохи зброї для того щоб виснажити наступного ворога заходу.

Зараз Україна героїчно відстоює демократичні цінності, а могла повести себе як Білорусь. І тоді Европі й світу було б так скрутно, як ніколи.
І берлінської стіни вже не було б, бо союз номер 2 зайняв би усю Європу.

Отже сидіть там де ви зараз перебуваєте, і не патякайте. Бо світ нам винен.
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05.05.2022 06:15 Відповісти
"Зрозумійте Україна перша і поки остання країна, котра добровільно пішла на такий крок як демілітаризацію і повну віддачу ядерного арсеналу.
Ми повірили, що новий устрій світу забезпечить захист. Розумієте який це вклад у будову світу?"

Чи саме не після цих подій кравчук зміг купити у Швейцарії, як він казав, "та то всього лиш хатчинка"? Затриманий у митниці ізраїльского летовищи з валізою долларової готівки?

Чи не у той самий час Вячеслав Чорновіл зі своїми соратниками попереджали що віддавання ЯО без реального залучення України до Північно-Атлантичної безпекової системи несе у собі загрозу для майбутнього України?

Кому ви наївні такі повірили, Заходу чи тим, кого уповноважили від вашого імені "рєшать вапрос"?
Як я наголосив вище - Захід прагматичний і у першу чергу дбає про власні інтереси.
Відсутність прагматичности у однієї сторони по вирішеню питань, не накладає жодних зобовязань на іншу сторону.
Хочете аби вас сприймали з повагою - дійте так само як і інша сторона.
Хочете аби вам довіряли - доведіть справою що ви варті довіри.

І так, я вже понад 30 років "сиджу там де зараз перебуваю", ні разу про це не шкодую і власне бажав би українцям також мати ту безпеку і благополуччя, якими Канада забезпечує своїх громадян.
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05.05.2022 06:55 Відповісти
А ця зрадницька позиція заходу по НАТО і ЄС взагалі сором. Народ України вмирає за цінності заходу, а вони балачки теревенять.

Заходу треба не умови нам виставляти, а дати бігом те що ми потребуємо, і відкрити всі двері. Бо якщо Україна зламається, то не буде заходу, буде усе Китай. І ніхто вже не повірить ні США, ні Англії ні Німеччині з Францією.
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05.05.2022 06:28 Відповісти
Хотілося б щоб санкції вводили трохи швидше, бо занадто багато українського народу гине доки вони тягнуть кота за хвіст. Живу Америки більше 16 років і можу допомогти нашій армії лише грошовими переказами. На жаль, в окоп я полізти не зможу, немає військової виручки.
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05.05.2022 05:53 Відповісти
Парламент Эстонии не поддержал расторжение договора о границе с РФ.
За инициативу правительства Эстонии отозвать подпись под пограничным договором с РФ проголосовали 28 депутатов Рийгикогу, против были 53 депутата.

https://www.dw.com/ru/parlament-jestonii-ne-podderzhal-rastorzhenie-pogranichnogo-dogovora-s-rf/a-61672546
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05.05.2022 06:46 Відповісти
Что за бред с этими пакетами, и сколько их там 10,20,30,40?Надо было сразу применить самые жесткие санкции, полная отмена торговли, и признание государства спонсора терроризма.
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05.05.2022 08:36 Відповісти
Дякуємо.
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05.05.2022 10:05 Відповісти
 
 