Майже $57 млн виділить Велика Британія для ООН і благодійних організацій на допомогу Україні

У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що як допомогу громадянам України виділять 45 мільйонів фунтів стерлінгів (56,7 млн доларів) структурам ООН та благодійним організаціям. Також буде направлена додаткова гуманітарна допомога.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Великої Британії.

У МЗС зазначили, Велика Британія продовжить поставки медикаментів в Україну на додаток до вже доставлених наборів для обробки ран і аптечок, число яких становить понад п'ять мільйонів штук.

"Структури ООН і благодійні організації, що працюють на місцях для надання допомоги, підтримки і захисту тим, хто перебуває в Україні і біля її кордонів, отримають фінансування в розмірі 45 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії в межах більш широкого пакету підтримки", - йдеться в заяві відомства.

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