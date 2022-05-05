Майже $57 млн виділить Велика Британія для ООН і благодійних організацій на допомогу Україні
У Міністерстві закордонних справ Великої Британії заявили, що як допомогу громадянам України виділять 45 мільйонів фунтів стерлінгів (56,7 млн доларів) структурам ООН та благодійним організаціям. Також буде направлена додаткова гуманітарна допомога.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС Великої Британії.
У МЗС зазначили, Велика Британія продовжить поставки медикаментів в Україну на додаток до вже доставлених наборів для обробки ран і аптечок, число яких становить понад п'ять мільйонів штук.
"Структури ООН і благодійні організації, що працюють на місцях для надання допомоги, підтримки і захисту тим, хто перебуває в Україні і біля її кордонів, отримають фінансування в розмірі 45 мільйонів фунтів стерлінгів від Великої Британії в межах більш широкого пакету підтримки", - йдеться в заяві відомства.
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будет полезно записывать на камеру все зверства, что делали изверги, признательные показания и рссказы, чтобы потом показывать всем, кто не верят, и еще подробные документальные фильмы о происшедшем в Буче и др., а также чтобы этих извергов потом не пускали в цивилизованный мир, пусть живут на свалке истории